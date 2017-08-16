T24 LogoT24 Logo

Füsun Sarp Nebil

fusun@nebil.com

16 Ağustos 2017

Şirketler, bölücü siyasi iklime nasıl bakıyor?

Trump tweetlerinde, üzüntü yerine hala Charlottesville hakkında “sahte haber” iddiasından bulunan cümleler kuruyor

Her ülkenin aklı selim içinde hareket eden ve düşüncelerini açıklıkla söyleyen işinsanlarına -tabii ki sanatçılara, devlet yetkililerini, hukukçulara, askerlere, gazetecilere, tüm düşünen insanlara- ihtiyacı var. Çünkü toplum bir bütün olarak aynı geminin içinde, bu geminin bir tarafından sorun varsa, diğer taraf bundan bağımsız kalamıyor.

Intel CEO’su Brian Krzanich ülkelerin siyasi gündemini düzgün yönetmenin önemini dün yaptığı açıklamada anlattı. Krzanich, Başkan Trump'ın kurduğu "Amerikan Üretim Konseyi"nden neden ayrıldığını izah ettiği açıklamasında "Siyaset ve siyasi gündemler, Amerika'nın üretim üssünü yeniden inşa etmenin önemli misyonunu ortadan kaldırdı" dedi. 

Intel CEO’su Brian Krzanich Farklı endüstriler için çeşitli gruplara ayrılan Konsey, Trump'ın politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusunda iş dünyasıyla görüş alışverişi yapabilmesi için kurulmuştu.     

Krzanich açıklamasını Intel'in blogunda yaptı. [1] Bölünmüş siyasi ortamın, -Amerikan imalat sanayiinin çöküşü de dahil olmak üzere-, kritik meselelere ciddi zarar verdiğine dikkat çekmek için istifa ettiğini söyleyerek, siyaset ve siyasi gündemlerin, Amerika'nın üretim üssünü yeniden inşa etme misyonunu ikinci plana ittiğini belirtti.

Krzanich'in açıklamasının metni şu şekilde [1]:

Bugün erken saatlerde Amerikan İmalat Konseyi'nden istifa ettim. İstifa etmemin nedeni, Bölücü siyasi iklimin, --Amerikan imalat sanayii üretimindeki gerileme dahil-- kritik meselelere neden olabileceği ciddi zararlara dikkat çekmektir. Siyaset ve siyasi gündemler, Amerika'nın üretim üssünü yeniden inşa etme konusundaki önemli misyonu ikinci plana itti. 

Yakın geçmişte Charlottesville'de meydana gelen şiddet olayındaki nefretten iğrendim ve bugün erken saatlerde tüm liderleri, şiddet uygulayan beyaz üstüncülüğünü ve kimliğini kınamaya çağırdım. İlerleme kaydetmek istediğim için istifa ettim, Washington'daki pek çok kişi onlarla aynı fikirde olmayan herkese saldırmaya fazla hevesli görünüyor. Bizler eşitlik ve diğer Amerikan değerlerinin arkasında duranlara saldırmak yerine onları onurlandırmalıyız. Bunlar umarım değişir ve ben hala hizmet etmeye hazırım. Ben bir politikacı değilim.

Kariyerinin çoğunu dünyanın en gelişmiş cihazlarını üreten fabrikalarda çalışarak geçiren bir mühendisim. Yine de benim için bile, artık önemli gelişmelerin imkansız olduğu, neredeyse her meselenin politize edildiği bir noktaya gidiliyor. Amerikan imalatını teşvik etmek siyasi bir mesele olmamalı. Benim ricam -benim davam--, siyasi sistemimizde yer alan herkesten olan talebimdir: siyasi konuları bir kenara koyun ve ulus için en iyi olana odaklanın. Mevcut ortam değişmelidir, yoksa ulusumuz bir zamanlar olduğu ve halen devam ettirebileceği ve olması gereken şeylerin, adeta bir gölgesi haline gelecektir.

Intel'in CEO'su Trump'ın seferberlik ilan etmek için kurduğu komisyonlardan ayrılan ilk kişi değil. Trump'ın kurduğu Danışmanlar Konseyi'nden de daha önce eğlence endüstrisi devi Walt Disney'in CEO'su Robert Iger, Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Ford Motor Company CEO Mark Fields, US Steel CEO Mario Longhi, Arconic CEO Klasu Kleinfeld, Under Armour CEO Kevin Plank ve Uber'in CEO'su Travis Kalanick ayrılmıştı. Krzanich'in açıklaması bir ülkedeki siyasi bölünmenin keskinleşmesinin ülkenin ekonomisi üzerinde ne anlama geldiğini gösteren bir öneme sahip. 

Trump ise haftasonunda beyaz ırkçıların ABD/Virginia'da gerçekleştirdiği şiddet olayını üstüne alınmamış durumda. Tam tersine oradaki hukuk mercilerini ve gazetecileri suçluyor. Diğer yandan da hızını alamamış olmalı ki, bu olaylardaki ırkçılığı kınamadığı için Amerikan Üretim Konseyi’nden daha önce istifa eden Merck İlaç firması CEO'su için aşağıdaki tweet'i atmış. Sağduyulu davranmak yerine Frazier için “artık astronomik ilaç fiyatlarını düşürmek için daha fazla vakti olacak“ türü bir ifade kullanıyor. 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

CharlottesvilleBrian KrzanichAmerikan Üretim KonseyiistifaDaily Stormerayrımcılıkırkçılık
","articleSection":"Yazı","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-08-16T00:00:00+03:00","url":"https://t24.com.tr/yazarlar/fusun-sarp-nebil/sirketler-bolucu-siyasi-iklime-nasil-bakiyor,17888","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/yazarlar/fusun-sarp-nebil/sirketler-bolucu-siyasi-iklime-nasil-bakiyor,17888"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yazarın Diğer Yazıları

Son 20 yılda bilişim-telekom bize çalıştı mı? Siber güvenliğin uluslararası boyutları

1990'lardan sonra yükselen bilişim sektörünün bugün geldiği kompozisyona bakarsak yüzde 80+ yabancı firmalara yaradığı görülür

Siber saldırı, Yunan hacker grubunun Türk hackerlara misillemesi mi?

Türk hacker grubu Anka Neferler, geçtiğimiz hafta Yunan hükümet sitelerine siber saldırı düzenlediğini duyurmuştu

SpaceX ve NASA, acil durumda astronotların güvenliğini test ettiler

SpaceX'in Crew Dragon kapsülü "uzay taksisi" olarak kabul ediliyor. Eğer Nasa testin başarısını onaylarsa, "uzay taksiciliği"nin başlaması yolunda bir safha geçilmiş olacak

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24