Şirketler, bölücü siyasi iklime nasıl bakıyor?

Her ülkenin aklı selim içinde hareket eden ve düşüncelerini açıklıkla söyleyen işinsanlarına -tabii ki sanatçılara, devlet yetkililerini, hukukçulara, askerlere, gazetecilere, tüm düşünen insanlara- ihtiyacı var. Çünkü toplum bir bütün olarak aynı geminin içinde, bu geminin bir tarafından sorun varsa, diğer taraf bundan bağımsız kalamıyor.

Intel CEO’su Brian Krzanich ülkelerin siyasi gündemini düzgün yönetmenin önemini dün yaptığı açıklamada anlattı. Krzanich, Başkan Trump'ın kurduğu "Amerikan Üretim Konseyi"nden neden ayrıldığını izah ettiği açıklamasında "Siyaset ve siyasi gündemler, Amerika'nın üretim üssünü yeniden inşa etmenin önemli misyonunu ortadan kaldırdı" dedi.

Farklı endüstriler için çeşitli gruplara ayrılan Konsey, Trump'ın politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusunda iş dünyasıyla görüş alışverişi yapabilmesi için kurulmuştu.



Krzanich açıklamasını Intel'in blogunda yaptı. [1] Bölünmüş siyasi ortamın, -Amerikan imalat sanayiinin çöküşü de dahil olmak üzere-, kritik meselelere ciddi zarar verdiğine dikkat çekmek için istifa ettiğini söyleyerek, siyaset ve siyasi gündemlerin, Amerika'nın üretim üssünü yeniden inşa etme misyonunu ikinci plana ittiğini belirtti.



Krzanich'in açıklamasının metni şu şekilde [1]:

Bugün erken saatlerde Amerikan İmalat Konseyi'nden istifa ettim. İstifa etmemin nedeni, Bölücü siyasi iklimin, --Amerikan imalat sanayii üretimindeki gerileme dahil-- kritik meselelere neden olabileceği ciddi zararlara dikkat çekmektir. Siyaset ve siyasi gündemler, Amerika'nın üretim üssünü yeniden inşa etme konusundaki önemli misyonu ikinci plana itti.



Yakın geçmişte Charlottesville'de meydana gelen şiddet olayındaki nefretten iğrendim ve bugün erken saatlerde tüm liderleri, şiddet uygulayan beyaz üstüncülüğünü ve kimliğini kınamaya çağırdım. İlerleme kaydetmek istediğim için istifa ettim, Washington'daki pek çok kişi onlarla aynı fikirde olmayan herkese saldırmaya fazla hevesli görünüyor. Bizler eşitlik ve diğer Amerikan değerlerinin arkasında duranlara saldırmak yerine onları onurlandırmalıyız. Bunlar umarım değişir ve ben hala hizmet etmeye hazırım. Ben bir politikacı değilim.



Kariyerinin çoğunu dünyanın en gelişmiş cihazlarını üreten fabrikalarda çalışarak geçiren bir mühendisim. Yine de benim için bile, artık önemli gelişmelerin imkansız olduğu, neredeyse her meselenin politize edildiği bir noktaya gidiliyor. Amerikan imalatını teşvik etmek siyasi bir mesele olmamalı. Benim ricam -benim davam--, siyasi sistemimizde yer alan herkesten olan talebimdir: siyasi konuları bir kenara koyun ve ulus için en iyi olana odaklanın. Mevcut ortam değişmelidir, yoksa ulusumuz bir zamanlar olduğu ve halen devam ettirebileceği ve olması gereken şeylerin, adeta bir gölgesi haline gelecektir.

Intel'in CEO'su Trump'ın seferberlik ilan etmek için kurduğu komisyonlardan ayrılan ilk kişi değil. Trump'ın kurduğu Danışmanlar Konseyi'nden de daha önce eğlence endüstrisi devi Walt Disney'in CEO'su Robert Iger, Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Ford Motor Company CEO Mark Fields, US Steel CEO Mario Longhi, Arconic CEO Klasu Kleinfeld, Under Armour CEO Kevin Plank ve Uber'in CEO'su Travis Kalanick ayrılmıştı. Krzanich'in açıklaması bir ülkedeki siyasi bölünmenin keskinleşmesinin ülkenin ekonomisi üzerinde ne anlama geldiğini gösteren bir öneme sahip.

Trump ise haftasonunda beyaz ırkçıların ABD/Virginia'da gerçekleştirdiği şiddet olayını üstüne alınmamış durumda. Tam tersine oradaki hukuk mercilerini ve gazetecileri suçluyor. Diğer yandan da hızını alamamış olmalı ki, bu olaylardaki ırkçılığı kınamadığı için Amerikan Üretim Konseyi’nden daha önce istifa eden Merck İlaç firması CEO'su için aşağıdaki tweet'i atmış. Sağduyulu davranmak yerine Frazier için “artık astronomik ilaç fiyatlarını düşürmek için daha fazla vakti olacak“ türü bir ifade kullanıyor.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES!