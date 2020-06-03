Mark Zuckerberg'in başı dertte, izin verdiği Trump mesajı Facebook çalışanlarını kızdırdı

Twitter'ın 1 hafta evvel gözü kara bir şekilde etiketlediği ABD Başkanı mesajını [1], Facebook "bizim siyasilerin mesajına karışma hakkımız yok" diyerek engellememişti [2] ama şimdi başı kendi çalışanları ile derde girdi. Buna rağmen Mark Zuckerberg de geri adım atmıyor.

Hatırlatalım; George Floyd isimli siyah Amerikalının polis tarafından öldürülmesi sonrasında Minnesota'da büyük olaylar patlak verdi. Olayların daha başlangıcında, Trump eyalet valisine yönelik bir tweet attı ve "ordu yanınızda, yapma başlarsa ateş de başlar" mealinde bir mesaj verdi. Bu mesajı Twitter, üzerinde "şiddeti övüyor" dediği bir etiketle işaretledi [3]. Bu olay da Twitter'ın Trump'ın oy kullanmaya yönelik bir tweetini "Get the Facts (Gerçekleri Ara)" şeklinde etiketlemesi ve buna Trump'ın ateş püskürmesi sonrasında meydana geldi. Biz de haberin altına sormuşuz, "bakalım bundan sonra ne olacak" diye. Tabii ki, Trump'ın tweeti adeta ateşe benzin döker gibi değerlendirildi ve kınandı, ardından da geri alan laflar etti [4]. Twitter ise bu hareketi ile kutlandı [5].

Olayın diğer bileşeni Facebook oldu. Yukarıda yazdığımız gibi ilk ve ikinci mesajı aynen ve herhangi bir işlem yapmadan yayınladılar. İlk mesaj sonrasında Zuckerberg "siyasilerin mesajına karışma hakkımız yok" şeklinde bir açıklama yaptı [2].

Facebook çalışanları pazartesi protesto yapınca, salı toplantı yapıldı

New York Times haberine göre [6], 1960'larda ABD'deki sivil haklar isyanı sırasında bir polis şefi tarafından kullanılan bir ifade olan "yağma başlarsa, ateş de başlar" şeklindeki Trump mesajı üzerine pazartesi günü Facebook çalışanları protesto başlattı. Bu protesto, 16 yaşındaki şirketin tarihindeki en büyük çalışan isyanı oldu. Çoğu çalışan salgın nedeniyle evden çalışıyor ve bunlardan 400'ü sanal bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi [7]. Bunlardan birkaçının ise "tarihin yanlış tarafındayız" diyerek istifa ettiği kaydediliyor[8].

Bunun üzerine Zuckerberg bugün çalışanları rahatlatmak için toplantı yaptı ancak Trump mesajı konusundaki kararını değiştirmeyeceğini açıkladı. Bu geçmişte de oldu. Zuckerberg ile çalışanlar arasında, Facebook'ta nelere izin verileceği konusunda tartışmalar olduğu biliniyor. Ancak bu sefer çalışanlar topluca ve ciddi bir protesto yapıyorlar.

Diğer yandan yazımız sonrasında bu konu ülkemizde de konuşuldu. Ama belki şöyle bir yorum yapmak da mümkün olabilir. Twitter daha entellektüel tartışmaların ve iş dünyasının ağırlıklı olduğu bir ortam. Dolayısıyla bakışı liberal ve demokratik olan insanlar ağırlıklı. Facebook ise -bir dönem anneler babalar giriyor, gençler kaçıyor- diye espri ile de dile getirildiği üzere, yaşlandı. Burada şimdilerde torunlarının resimlerini paylaşan ya da gençlik arkadaşlarını arayan insanlar var. İnsanların yaşlandıkça da muhafazakarlıklarının arttığını unutmamak lazım. Belki de Zuckerberg, genç olan çalışanlarının demokratik ve entellektüel yaklaşımına karşın tavrını korurken, Amerikalı kullanıcılarının tavrını hesaba katıyordu. Buna dair bir yorum göremedik ama olabilecek bir düşünce.