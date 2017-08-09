GSM Firmaları Mobil Oyun Pazarında Ne Yapıyor?

Metin2 konusunda yazdığımız yazıda hatırlayacağınız üzere, Türkiye’deki mobil oyun pazarına dikkat çekmiş ve 40 milyar doları aşan yıllık geliri ile Holywood sinemasını geçtiğini söylemiştik. Bu arada yerli telekom firmalarımızın dolar karşılığında gerileyen gelirlerini de göz önüne alınca, biraz da mobil oyun pazarını bakalım, “bu pazarda neler oluyoru” okuyucularımıza anlatalım istedik.

Günümüzde akıllı telefonlarda oynanan oyunların Türkiye’den yarattığı ciro 220 milyon doları geçti. Dünya Tencent, Netmarble, Supercell gibi dev oyun şirketlerinin ürettiği oyunlar ve bu oyunların yarattığı müthiş pazarlama faaliyetleri, mobilin yanında fiziksel ortamları yani kocaman stadyumları dolduran kalabalıklar ile çalkalanıyor.

Biz de, doğrudan mobil operatörlerimize bakıyoruz. Acaba neler yapıyorlar diye.. Turkcell, Vodafone, Avea (artık Türk Telekom) üçlüsünden, bu alanda çabası olan sadece Turkcell.

Mobil oyun pazarında sadece Turkcell bir şeyler Yapmaya Çalışıyor

Mobil oyun pazarına baktığımızda şaşırtıcı bir durum göze çarpıyor. 220 milyon dolar ciroyu yani 3 operatör + diğerlerinin 15,06 milyar dolar olarak gerçekleşen 2016 cirosunun yüzde 1,5’unu oluşturan bir pazar büyüklüğü söz konusu. Dünya mobil pazarına kıyaslarsak, binde 5,5 gibi bir rakam buluyoruz.

Bu rakam çok düşük. Çünkü 3 operatörden sadece Turkcell bir şeyler yapmaya çalışıyor.

Vodafone’da mobil oyun adına ancak uygulama dükkanlarından yüklenenler var.

Avea (Türk Telekom) tarafında ise bir oyun platformuna sahip ama burada da internet altyapısının çoğunluğuna sahip olmak nedeniyle olsa gerek, internet üzerinden oynanan yer aldığı bir yapı mevcut. Üstelik bunlar ücretli. Halbuki dünya ücretsiz ama içinde bir şeylerin satıldığı yapıda yükseliyor.

Ama daha şaşırtıcı olan şu; Operatörler hala “abone ol, haftada telefonuna 3 oyun gelsin” gibi ilkel kurgularla devam etmeye çalışıp iyi de para kazandıklarını sanıyorlar. Oysa mobil oyun dünyası apayrı bir yere gitti.

Konu sadece oyun da değil, abonelikle faturaya yansıtılan farklı servisler de var. Telefona haftada 3 fotoğraf gelsin (bikinili kız fotosu) abonelik bedeli haftalık olarak faturaya yansısın gibi. Bu tip servisleri üreten iş ortakları desteklendiği için katma değerli servisler ekosistemi de dar kaldı ve dünya ile rekabet edemedi. Oysa diğer tarafta, evernote, netflix gibi süper gelişmiş uygulamaların abonelik servisleri olduğunu görüyoruz.

Yani, Avea ve Vodafone, mobil oyun alanının potansiyelini görmüyorlar. Ek para kazandıkları uygulamaları değerlendirip, bir miktar para kazanıyorlar.

Turkcell ne yapıyor?

Diğer taraftan Turkcell’e baktığımızda, o da şaşırtıcı. Çünkü Gamecell gibi Turkcell’e pek de yakışmayan bir platformdan sonra, Orange Game gibi HTML formatında oyun geliştiren bir yabancı firma ile işbirliğine gittiler.

Oysa, Turkcell gibi operatör olmanın yanısıra teknoloji firması iddiasında olanlar farklı davranıyorlar. Büyük iş ortaklıkları kuruyorlar. BİP gibi bir platform geliştiriyorsanız, o platformun hak ettiği oyunlar ile entegre etmeye çalışmalısınız yoksa platformu desteklemeyen, büyütmeyen ürünler oluşuyor. Aşağıda bunu daha iyi anlatacağız.

Gamecell 6 ayda yok mu oldu?

Turkcell 21 kasım 2016’da gönderdiği basın bülteninde;

“Oyun dünyasına Gamecell ile hızlı bir giriş yapan Turkcell, e-spor kategorisine özel etkinlikler düzenlemeye başlıyor.Gamecell, ilk turnuvalarını dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip MOBA oyunlarından biri olan League of Legends ve gençler arasında çok popüler olan Vainglory oyunları ile düzenliyor. ‘Gamecell Hive’ adıyla 12 Kasım’da başlayan ve iki ay sürecek turnuvada başarılı olan oyuncuları ise toplam 18 bin ABD Doları ödül bekliyor.”

demiş. O dönem bu konunun sektörde epeyce kulisi oldu. Şöyle dediler;

“Gamecell projesi markaları, içeriği vs hepsi Turkcell’e yakışmayacak düzeyde taklit, hem de dünyanın en büyük oyun firmalarından Com2us’ın hive ismini kullanıyorlar [1]. www.WithHive.com ve hive.gamecall.com/Hive sayfalarını karşılaştırırsanız, bunu daha iyi görebilirsiniz.

Turkcell’in bu siteyi yaptırmak için bir ihale açtığı belirtiliyor. İhale şartnamesine göre, maddelerinin zorlayıcı ve beklentilerin aşırı yüksek olduğu bir portaldı bu. Fakat ortaya çıkan şey, bir blogtan hallice bir site oldu. Ortamdaki tahminler; “50.000 TL maliyet bile olmamıştır” şeklinde. Ama ihalenin iyi bir paraya bitmiş olacağı ve işletmesi için de para ödendiği kaydediliyor.

Buna karşılık, bugün geldiğimiz durumda; şu ana kadar sadece 3 turnuva yapıldığı, sonuncusunun mart ayında olduğu ve son videosunun da sadece 900 kişi tarafından izlendiği görülüyor.

Bu site aynı zamanda bir oyun “haber” portalı olacaktı. Geldiği noktada son haber 25 Haziran’da çıkılmış.*

Diğer yandan https://www.gamecell.com/sepetim adresindeki marketinin çalışmadığı yani satın alma yapılamadığı ve E-Pin kategorisindeki ödeme yöntemlerinin FIFA Points dışında kapandığı da görülüyor.

BIP eski moda HTML 5 oyunlar yaratan Orange Games ile anlaştı

Gamecell olayı şudur, budur derken, geçenlerde ülkemizin yerli mesajlaşma platformu, Turkcell’in gözde aplikasyonu BİP’den gelen yeni oyun girişimi haberi geldi önümüze. Oyun pazarının önemli oyuncusu olmaya niyetlenen BİP, Orange games isimli bir şirketle anlaşmış.

Orange Games yayınladığı onlarca oyuna rağmen Türkiye’de son 4 yılda toplamda sadece 204 bin kez indirme sağlayabilmiş (Örneğin Paramanya’nın 3 milyon, Marvel Future Fight 1.3 M tek başına indirilmesi var), esas işleri Poker oyunları olan ve Hollanda’da faaliyet gösteren bu şirket artık geçmişte kalmış HTML 5 oyunlarıyla BİP’de yeralacakmış.

Mobil platformda genellikle “poker ve kumar oyunları” yayınlayan Orange Games’ in mevcut trendin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Bu kötü performansın bir başka nedeni olarak da yayınlanan oyunların 220 milyon dolarlık Türk mobil oyun pazarının beklentilerin çok altında olması gösterilebilir.

BİP’ in yeni oyun portalıyla pazardaki büyük rakipleriyle rekabet edebilmesinin oldukça zor olduğu tahminleri yapılıyor. Örneğin Asya’nın mesajlaşma devleri Line ve Kakao’ya baktığımızda 2 ürünün de üstte bahsettiğimiz oyun devleri ve daha bir çok oyun şirketiyle yıllardır iş birlikleri yaptığını görüyoruz.

Turkcell gibi bugüne kadar öncü olan bir GSM firmasının çoğunlukla HTML 5 oyunları üreten bir şirketle iş birliğine girip mobil oyun pazarında yer edinebileceğini düşünmesi, yönetim değişikliğinin sonuçlarını gözler önüne seriyor.

BİP Line, Kakao, WeChat’i örnek alıyor ama oyunlarda değil

BİP’in örnek aldığı platformlar Line, Kakao, WeChat gibi içinde oyun olan gelişmiş mesajlaşma aplikasyonları. Bütün bu firmalar ispatlanmış başarıya sahip ve Tencent, NetMarble, NetEase, Nexon, NCSoft, SquareEnix gibi dev akıllı telefonlara oyun geliştiren firmalarla işbirlği yapıyor. Büyük oyun firmaları bu platformlar için özel oyunlar üretiyorlar. Bunun gibi çok örnek var.

Bütün bu platformların hiçbirinde hiçbiri HTML5 gibi kullanıcı deneyimi Apple / google play’de yer alan mobil oyun aplikasyonları ile kıyaslanmayacak derecede düşük olan oyun türüne yer vermiyor. Kaldı ki html5 oyunları, dünya oyun pazarı konuşulduğunda bahsedilmeyecek kadar ufak bir yer tutuarken koskoca Turkcell, neden Türk kullanıcısına bu tip oyunları sunmak istiyor. Genel tahmin, sanıldığının aksine Turkcell sunuyor diye bu kadar bayat oyunlar oynanmayacak, sadece Turkcell adına başka bir başarısız bir proje daha olacak..

Mobil oyunlar ihmal edilmemeli

Bugün dünya çapında Holywood gelirlerini aşan 40 milyar $’lık düzeyi ile ülkemiz GSM firmalarının mobil oyun pazarını ıskalaması çok akıllıca değil. Özellikle de, rekor diye anons edilmesine karşın $ karşılığında gitgide düşen gelirleri düşünülürse...

Hızlı davranmakta zorluk çeken ve yeni ürünler üretmekte zorlanan dev firmaların aslında dünyada yaptığı en pratik yol, kendileriyle alakalı alanlara yatırım yapan girişim sermayesi fonlarında yatırımcı olmak, bu alanlardaki startup’ları yakından takip edip başarılı gidenleri ikinci tur yatırımlar ile tekrar direkt fonlamak ve büyüten yeni işlerden hem hisse almak hem de bunları kendi operasyonlarına katarak avantaj sağlamak şeklinde..

Bunu yapmaları hem kendilerine gelir, hem de ülkedeki yerli üretime bir hız anlamına gelebilir. GSM firmaları tarafından desteklenecek gerçek (yukarıdaki gibi taklit olmayan) uygulamaların günün birinde dünya devi haline gelmesi düşünülemez mi?

Ya da katma değerli mobil uygulamalar sunan firmalar, seks-sohbet ya da diğer alışılageldik uygulamalar yerine, neden mobil oyunlara yönelmezler. Düzenlemeler yapıldığında, “sektör küçülüyor” şikayetleri yeni alanlara yönelerek çözülemez mi?

Bugün dünyada da oyun tarafında operatörler genelde oyun geliştirmiyor ya da yayınlamıyor. Genel kabul gören strateji, --yukarıda da yazdığımız şekilde-- oyun firmalarına yatırım yapmaları ya da oyun sektörüne yatırım yapan fonların yatırımcılarından biri olmaları şeklinde.

* League of Legends Sunucuları Artık Türkiye’de