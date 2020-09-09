Danimarka'nın ilk kadın başbakanının yolunu açan dizi Borgen, Netflix'te yayınlandı

10 yıl kadar önce Danimarka'da, 2012'de de Digitürk'te yayınlanan güzel bir politik dizi Netflix üzerinden yeniden seyredilebiliyor. Amerikalılar, Danimarka "West Wing"i diye adlandırsalar da, Danimarkalılar buna itiraz ediyor ve senaryo yazarı Gjervig Gram, West Wing'i sevdiğini ama Avrupa'da Hollywood'da rastlanmayan bir gerçekçilik olduğunu, yani Borgen'in İskandinav drama geleneğine uygun olduğunu söyleyerek cevap veriyor.

Gayri resmi adı Borgen (Türkçesi Kale) olan Christiansborg Sarayı'nda yani Danimarka Meclisinde geçen dizi, koltuk sayısının azlığına karşın sürpriz bir şekilde başbakan olan bir kadın politikacı etrafından geçiyor. Birgitte Nyborg, kendi değerlerini korumaya çalışan, dürüst, güzel ve akıllı bir kadın politikacı olarak tanımlanıyor. Zaman zaman kendine üzülen ve gelişen olayları yönetmeye çalışan bir lider. Etrafında oynanan oyunlara ve komplolara karşı verdiği cevapları izliyoruz. Bir nevi Danimarka'nın "Meral Akşener"i olarak tanımlayabiliriz.

Azınlık lideri Birgitte Nyborg'u Danimarkalı oyuncu Sidse Babett Knudsen canlandırıyor. Kendisi bu diziden sonra uluslararasılığa terfi etti ve örneğin Inferno (Cehennem) filminde Ton Hanks ile oynadı. Aşağıda Yerebatan Sarnıcı'ndaki sahneyi izleyebilirsiniz.

Kişisel hayatını ve siyasi ideolojisini olduğu gibi korumak için mücadele eden Birgitte Nyborg'un (Sidse Babett Knudsen) hikâyesi, önce Danimarka'da, sonra tüm dünyada hit oldu [1].

Dizide tek belirleyici karakter de Nyborg değil. Yanısıra müthiş gazeteci Katrina Fonsmark rolündeki Birgitte Hjort Sorensen, medya danışmanı Kasper Juul de diziyi farklı yönlerde sürüklüyor. Dizi de onları uluslararası sahneye fırlatmış.

Dizinin ilk yayınlandığı günlerde, "siyasetçilerin sıkıcı hayatını mı seyredeceğiz?" diye düşünenler hayli şaşırmış. Çeşitli olaylarla örülü ve siyasetin arka kapılarını gördüğünüz çok sürükleyici bir diziyle karşılaşıyorsunuz. Senaryo bir hayli inandırıcı, her seferinde "şimdi nasıl çözecek bunu" diye düşünüyorsunuz. 3 sezon ve 1'er saatlik toplam 30 bölüm halinde gelmiş. Netflix 4. sezonu çekeceğini ve 2022'de yeni bölümlerini yayınlayacağını açıkladı.

Dizi yayınından bir sene sonra gerçek oldu

Dizideki partiler kurgusal ama koalisyon siyasetinin yaşandığı belirtilen Danimarka'nın mevcut partilerinden renkler taşıdığı ifade ediliyor. Ama asıl ilginci şu; bu dizi Danimarka siyasetinde bazı etkiler yaratmış. Mesela Danimarka halkını artık bir kadın liderin gelmesi gerektiğine hazırladığı düşünülüyor.

Dizinin yayınından bir yıl sonra, hikâyeye benzer bir olay Danimarka'da Helle Thorning-Schmidt'in ilk kadın başbakan olmasıyla sonuçlanmış. Hatta bakan seçimleri de benzer olmuş. Bu açıdan "Borgen ilk kadın liderin yolunu açtı" yorumları da yapılmış. Bu arada Danimarka'da birden fazla kadın parti lideri olduğunu da kaydedelim.

Filmde başka sahneler de gerçekleşmiş. Mesela Grönland'dan gelen uçak [CIA adına terör şüphelilerini taşıdığı yorumlanan uçuş] içeren bölüm yayınlandıktan kısa bir süre sonra medyada benzer bir haber çıkmış. Senarist Gram bunu şöyle söylüyor;

"Böylece insanlar yavaş yavaş Borgen'i kucaklamaya başladı ve içeriden olayları yazdığımızı ve abartmadığımızı fark etti. Sonraları 'kristal kürene bak ve ne olacağını söyle' diye şakalaşan insanlarla da karşılaştık."

Borgen'i izlerken, siyasi danışmanlar, haberciler, farklı karakterdeki siyasetçiler, parti liderleri ve koalisyon tartışmaları arasında gezinirken, siyasete başka bir pencereden bakıyorsunuz. Zaten filmin senaristlerinden Gjervig Gram tam da bunu söylemiş;

"Seçmenleri soldan sağa ya da tam tersi yönde kaydırmak istemedik. Onları siyasi tartışmaya dahil etmek istedik. Amacımız insanların demokratik sürece ilgi duymasıydı."

Bunu Kopenhag Üniversitesi de yaptığı bir araştırmayla onaylamış ve şöyle bir sonuç açıklamış;

"Borgen izleyicileri parti değiştirmedi ama politikayla daha öncekine nazaran daha yakından ilgilenmeye başladılar."

Kim bilir bir gün biz de belki yerli bir politika dizisi seyrederiz.

[1] Why The World Fell for Borgen