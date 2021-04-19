Bitcoin'i Türkler mi düşürdü?

Bu başlığı bugün gördüğüm başka bir başlığa nazire olsun diye koydum. Gerçi o başlık farklı; "Türkiye kripto para ödemelerini yasaklarken Bitcoin düştü" şeklinde. Doğrudan Türkler düşürdü demiyor. İroni yapıyorum yani [1].

Olay şu: 14 Nisan'da 64.747,51 dolar ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşan Bitcoin, aradaki sürede çeşitli dalgalanmalardan sonra 18 Nisan'da 53.797,04 dolara kadar düştü. Yani 14 Nisan'a nazaran yüzde 20'lik bir düşüş.

Kripto piyasasındaki "Altcoin" bölümü de, toplamda 350 milyar dolardan fazla kaybetti.

Peki neden düştü?

Önce bu haberden ufak bir alıntı yapalım, sonra da bu düşüşe temel olduğu düşünülen Amerikan Hazine Bakanlığı ve Çin'deki gelişmeleri inceleyelim.

Türkiye kripto para ödemelerini yasaklarken Bitcoin düştü

Marketwatch isimli yayında şöyle yorum yapıyor:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kripto varlıkları için 'denetim mekanizmalarının' eksikliği, 'merkezi otorite düzenlemesi', piyasa değerlerinin 'aşırı derecede değişken' olabileceği, dijital cüzdanların çalınabileceğini veya yasadışı olarak kullanılabileceğini ve işlemlerin geri alınamaz olduğu gibi nedenlerle yasaklama getirdi."

ABD hazinesinin kara parayı aklamaya yönelik ücretlendirmesi

Kripto piyasasındaki bu iki haneli düşüşün önemli bir nedeni olarak, ABD Hazine Bakanlığının finans kuruluşlarından -kara para aklamayı engelleyecek- şekilde ücret alacağına dair söylentiler gösteriliyor. Ajans henüz haberi onaylamasa da, bu FUD [2] kripto para piyasasında büyük kargaşaya neden oldu.

Sincan'da (Çin) elektrik kesildi, Hash Rate yüzde 40 düştü

Bitcoin fiyatlarındaki düşüş için gösterilen diğer bir neden ise, Çin'in Sincan bölgesindeki elektrik kesintisinin Bitcoin ağının neredeyse yarısının 48 saat kadar çevrimdışı haline getirmesi. Çin'in Sincan eyaletinde, büyük bir Bitcoin madencisine güç sağlıyor.

Bu kesintinin, Çin'deki elektrik santrallerindeki büyük su baskını ve güvenlik sorununun ardından yapılan bakımdan kaynaklandığı belirtiliyor.

Pazar analisti Willy Woo, Bitcoin hashrate ile fiyatının her zaman ilişkili olduğunu paylaşıyor.

Glassnode'dan en son verileri paylaşan Willy Woo, bu düşüşün "Bitcoin'e girmek için büyük bir satın alma fırsatı sunabilir" yorumu yaptı.

Konuyu takip ediyoruz.

[1] Bitcoin falls as Turkey bans cryptocurrency payments

[2] Wiki-Turk : FUD