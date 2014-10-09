Bakan Elvan AYM iptalinin yasal boşluk oluşturduğunu söyledi, ama öyle mi?

09 Ekim 2014
Anayasa Mahkemesinin 6552 sayılı torba kanun içine, son anda yani TBMM'deki görüşmeler sırasında AKP'li üyeler tarafından bir manevrayla sokuşturulan 2 maddeyi iptali [1] ile ilgili olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan bayramdan önce değerlendirmelerde bulundu ve yasal boşluk oluştuğunu açıkladı (bunları yazının altında okuyabilirsiniz).
Ancak asıl yasal boşluk, bakanın konuşmaları arasında telafuz etmesine karşın AKP hükümetinin 11 yıldır ilgili kanunu çıkartmamak için ayak sürüdüğünü "Kişisel Verilerin Korunması" konusunda.
Anayasa Mahkemesinin 6552[1] sayılı torba kanun içine, son anda yani TBMM'deki görüşmeler sırasında AKP'li üyeler tarafından bir manevrayla sokuşturulan 2 maddeyi iptali [2] ile ilgili olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan bayramdan önce değerlendirmelerde bulundu ve yasal boşluk oluştuğunu açıkladı (bunları yazının altında okuyabilirsiniz). Ancak asıl yasal boşluk, bakanın konuşmaları arasında telafuz etmesine karşın, AKP hükümetinin 11 yıldır ilgili kanunu çıkartmamak için ayak sürüdüğünü "Kişisel Verilerin Korunması" konusunda.
Kısaca ifade edersek; özel hayatın ya da kişisel verilerin korunması, halühazırda hukuksal açıdan sorunlar taşıyan internet kanununa bir takım "ucube" maddeler ilave etmekle değil, tam tersine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çıkartmakla olur. Ama Kişisel Verilerin Korunması, devletin kendisinin fişleme yapmasını da zorlaştıracaktır. Bu nedenle de gündeme getirilmesine karşın kanun çıkarılmıyor.
Bakan Elvan'ın iptalini değerlendirdiği maddeler, daha önce 17 aralık operasyonları sonrası, o zaman TBMM'de beklemekte olan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait bir torba kanun (6518)[3] içine tıkıştırılarak da önümüze getirilmişti. Tepkiler yükselince de, zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu maddeler üzerinde makyaj yaptırmıştı[4][5].
Maddeler geçtiğimiz ay yeni bir torba kanun geçirilirken (6552) takrar pişirilip önümüze sürüldü[6]. İşte AYM'nin iptal ettiği maddeler bunlar ama not edelim; AYM'deki daha önceki başvuru, yani bu yılın başında 5651 sayılı internet düzenleme kanununa 6518 ile büyük değişiklikler getirilen maddelere yönelik diğer başvuru henüz sonuçlandırılmış değil.
Şimdi Bakan Elvan'ın son maddelerle ilgili değerlendirmelerini analiz edelim; AYM'nin son torba kanunda iptal ettiği maddeler şunlar;
Bakan Elvan bu 2 konuda "yasal boşluk" olduğu iddiasında. Buna bir de biz bakalım;
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Özel hayatın gizliliği çerçevesinde doğrudan TİB tarafından erişim engellemesi yapılabilmesine imkan veren düzenleme, işbu değişiklikle, Kanun’un 8 inci maddesinde yer alan,
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TİB Yıpranmış ama MİT'e Devredilirse, MİT Dinlemeleri Denetlenebilecek mi?
Bakan Elvan, madde iptalleri ile ilgili açıklamaları sırasında TİB konusunda da açıklamalar yaptı. Bunlara da bakalım; TİB ile ilgili hükümet olarak bir karar vereceklerini belirten Elvan, 17 ve 25 Aralık soruşturması öncesinde kurumun üzerinden yapılan bazı dinleme tapelerin basına ve internete sızdığını söyledi. TİB’in bu nedenle yıprandığını belirten Elvan şöyle devam etti:
“Özellikle son 10 aydaki gelişmelere ve sonuçlara baktığımızda TİB’de yasal olmayan bir takım faaliyetlerin yürütüldüğü hem müfettiş hem de savcılıkça tespiti yapıldı. TİB’in kurum olarak bir yıpranmışlığı söz konusu. Bir kamu kurumunun kendi yetkilerini aşarak 17 ve 25 Aralık öncesinde bir takım yasadışı dinlemeler yaptığı ve bu dinlemelerin basına ve sosyal medyaya servis edildiğini görüyoruz. Herhangi bir kamu otoritesinde böyle eylemin yapılması suçtur. Bu suçu işleyenler bunun karşılığını alacaklardır. Mahkemelerimiz bunu yapanları cezalandıracaklardır. Bunun süreci devam etmektedir.
Bugün Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında tutulan ses kayıtlarının ikinci bir kaydı hem Jandarma Genel Komutanlığı’nda hem de Emniyette tutuluyor. Biz tek bir yerde kayıt tutulmasını sağlayacağız. Bu kayıt kimin tarafından tutuluyor ve sorumlusu kim bunları ortaya koyacağız. Herhangi bir şekilde gizli yürütülen bir soruşturmanın tapesinin sosyal medyada görülmesi halinde bunun kimin tarafından servis edildiği çok açık şekilde anında ortaya konulabilecek. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
Önümüzdeki dönemde Tİb ile ilgili gelişmeleri izleyeceğiz gibi gözüküyor. Ama hatırlatalım; telefon dinlemeleri ve internet yayınlarını düzenleme gibi 2 sevimsiz görevi nedeniyle TİB kurulduğu günden itibaren tepkilere neden olmakla birlikte, aslında Avrupa Birliği üyeliğine önem verildiği günlerde, demokratikleşme yolunda kurulan bir yapıydı[12]. Temel görevi de, Emniyet, Jandarma ve MİT tarafından yapılan dinlemelerin koordine edilmesi ve denetlenmesiydi. Kaldırılması durumunda ise, bu fonksiyonların nasıl düzenleneceği, daha doğrusu MİT'e devredilirse, MİT'in yaptığı dinlemelerin nasıl denetleneceği soru işareti haline gelecek.
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Lütfi Elvan'ın Açıklamaları Neydi?
‘Anayasa Mahkemesinin İptal Gerekçesini Merak Ediyorum’
[1] 6552 Sayılı İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
[2] Anayasa Mahkemesi 6552 Sayılı Torba Kanunla Yeniden Devreye Sokulan İnternet Maddelerini İptal Etti
[3] 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
[4] Cumhurbaşkanının Onay Bahanesi Olan İnternet Maddeleri de TBMM'den Geçti
[5] Beklendiği Gibi Abdullah Gül İnternet Yasasını Onayladı
[6] Torba Yasada Orwell Maddesi : İnternet'e Büyük Gözaltı ve Kişisel Mahremiyete Büyük İhlal
[7] 6552 Sayılı Torba Kanunla İnternet'e Gelen Yeni Maddelerin Hukuki Değerlendirmesi
[8] BTK'dan Mahkeme Kararı Olmadan Dinleme Yapmaya Yönelik Karar (18 Temmuz ve 401 Sayılı Karar)
[9] BTK 'Herkes İzleniyor' Haberine Yalanlama Yaptı
[10] CHP Milletvekili Umut Oran, Takip/Dinleme Konusundaki BTK Kararı ile İlgili Soru Önergesi Verdi
[11] Twitter kullanıcılarının kimlik bilgilerini vermediğini söylüyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada vermediğini belirtiyor. Bu bilgileri vermemesinin nedeni ise, kullanıcılarının güvenini kaybetmemek zorunda olması. Çünkü Twitter türü sosyal ağların temel hazinesi kullanıcılarıdır. Twitter'ın hükümet tarafından Türkiye içinde ofis açma zorlamasının arkasında bu bilgilerin elde edilebilmesine yönelik talep bulunmaktadır.
[12] Spiegel'in Dinleme Haberleri Bizi Bozmaz; Dinlemeler ve TİB Üzerine Düşünceler...
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