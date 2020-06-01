Anonymous yeniden ortaya çıktı; Trump-Epstein ilişkisine işaret etti, çocuk istismarı davasının kayıtlarını yayınladı

Afrikalı Amerikan George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestoların ve artan şiddetin ortasında sesini bir süredir duyamadığımız Anonymous [1] ortaya çıktı. Scientology Kilisesi, IŞİD ve Arap Baharı sırasında yaptıkları operasyonlarla bilinen dağıtık hacktivist kolektif, Minneapolis Emniyet Müdürlüğüne görüntülü mesaj gönderdi. Aşağıda videosunu sunduğumuz mesajda ABD polis sistemi eleştiriliyor ve adaleti bu polisin sunamayacağı kaydediliyor. Mesaj olağan uyarıyla sona eriyor:

"Biz Anonymous'uz, Biz lejyonuz. Affetmeyiz. Unutmayız."

Anonymous'un kızgınlığı sadece polise yönelik değil. Trump'a yönelik de belgeler yayınladı[2]. Trump ile ilgili belgelerin yayınlanması için zamanlama da çok ilginç. Netflix'te iki hafta önce "İğrenç Zengin: Jeffrey Epstein" dizisi başlamıştı. 14-15 yaşındaki kız çocuklarına yönelik cinsel saldırıların yer aldığı kötü bir hikâyeden bahsediyoruz. Anonymous ise bu kötü bir hikâyenin içinde Trump'ın yer aldığına dair birtakım dava belgelerini ortaya döktü[2].

Trump'ın ABD çapında sokak gösterileri ve yağma olaylarının başlangıcında, henüz Floyd'un ölümüne neden olan polis de tutuklanmamışken, Minnesota valiliğine yönelik yayınladığı "ordu yanınızda, yağma başlarsa ateş edin" mealindeki tweet, Twitter tarafından etiketlenmiş ama Avrupa dahil tüm dünyadan tepkilere neden olmuştu. Anonymous'un da bu tweet'e tepki gösterdiği düşünülüyor.

Epstein; İğrenç Zengin

Netflix dizisi Epstein, sıfırdan şaibeli bir şekilde zengin olan Jeffrey Epstein isimli Amerikalı zenginin (ve de yanında ölümü hâlâ aydınlatılmamış olan İngiliz yayıncı Maxwell'in kızı Grisham Maxwell'in) hayatının -önceki hayatına dönüşlerle de olsa- yaklaşık 15 yıllık bir dönemine işaret ediyor.

Konu; Epstein'in zenginliğini kullanarak, genellikle 14-15- yaşındaki kızlara yönelik cinsel saldırısı. Bu 15 yıllık dönemde polis Epstein'i yakalamaya çalışıyor. Ancak çok sayıdaki şikayete rağmen, savcılıkların harekete geçmediği ya da geçemediği (belli ki onların da bir şekilde taciz ediliyor olması, belki rüşvet alma veya şantaja uğrama durumu söz konusu) görülüyor.

Epstein filmde "çok güçlü" bir adam olarak tanımlanıyor. Bu güç nereden geliyor tam anlaşılamıyor ama Epstein'in eli kolu, görüldüğü kadarıyla kolluk güçleri ya da kanun uygulayıcılara uzanabilmiş.

2005'lerde başlayan süreç 2018'lerde bu adamın hapise tıkılması ile sonuçlanmış ve orada da nasıl ya da niçin bilinmez, intihar etmiş. İlk soruşturmadan ancak 13 yıl sonra suçluluğu kanıtlanan ve hapise konulan Epstein'in intihar ettiğine inanmayan, başkaları hakkında bilgi vermesini önlemek için öldürüldüğünü düşünen insan sayısı da fazla.

Anonymous şimdi bu adamın çocuk istismarından yargılandığı davanın kayıtlarını yayınladı. Kayıtlarda Trump'ın da ismi geçiyor[2].

Sadece Trump değil, partilere katılan isimler arasında Noami Cambell, Mick Jagger ve Will Smith'den de bahsediliyor

Anonymous'un yayınlarından birkaç saat sonra, siber aktivistler ünlü kişiliklerin Jeffrey Epstein çocuk kaçakçılığı ağı ile ilişkisini ortaya döken bazı tweet'ler atmaya başladılar. Bu isimler arasında Ivanka ve Ivana Trump, Naomi Campbell, Mick Jagger ve Will Smith de var.

Üzerinde yüzlerce isim bulunan liste, sosyal ağlarında "Jeffrey Epstein'ın Küçük Kara Kitabı" adı altında bir dosya aracılığıyla yüklendi ve içinde Jeffrey Epstein tarafından düzenlenen partilere katılan tüm insanları listeledi [3] [4].

Siber aktivistler grubu, yukarıda belirtilen listede yer alan ve reşit olmayanlara tecavüz suçlama davasında ismi yer alan ABD Başkanı Donald Trump'a karşı doğrudan bir hareket başlattı. Malum Trump'ın seçildiğinden bu yana Rusya ile ilişkisi soruşturuluyor. Aktivistler bunu, "kendisine karşı gerekli tüm kanıtlara sahip bir ülke olan Rusya tarafından şantaja maruz kalmış olabilir" şeklinde iddia ediyorlar.

Anonymous: İşlediğiniz çok sayıda suçu ifşa edeceğiz

Anonymous'un şu anda diğer operasyonu da polislere karşı uyguluyor. Aşağıda seyredebileceğiniz ve Facebook üzerinden yayınlanan videosunda şunları söylüyor:

"İnsan öldüren ve diğer suçları işleyen memurlara geri kalan herkes gibi hesap sorulmalı. Aksi takdirde istediklerini yapma yetkisine sahip olduklarına inanırlar. Kendilerini emniyette tutmayı vaat eden bir teşkilatın yolsuzluk ve şiddetine maruz kalmak halkın canına tak etti. Maalesef sizin yolsuzluğa batmış teşkilatınızın adaleti yerine getireceğinize inanmıyoruz, o yüzden işlediğiniz çok sayıda suçu dünyaya ifşa edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Anonymous, "Örgütünüzün yolsuzluklar nedeniyle adaleti yerine getireceğinize güvenmediğiniz için bu yüzden birçok suçunuzu açığa çıkaracağız" dedi.

Anonymous'un açıklamasının ardından Minneapolis Polis Teşkilatı (MPD) ve Minneapolis Belediyesinin web siteleri çöktü,. Polis teşkilatının ve belediyenin web sitelerinin çökmesi Anonymous’un eylemi olarak yorumlandı. Chicago Polis rasyosu hacklendi Anonymous bir yandan çok sayıda polisle ilgili hacking yaparken, bir yandan da suçları duyuracağını ilan ediyor ve Prenses Diana'nın ölümünde de İngiliz kraliyet ailesinin payını açıklayacaklarını söylüyor.

[1] Wiki-Turk : Anonymous [2] Leaked Donald Trump Court Documents

[3] https://www.documentcloud.org/documents/1508273-jeffrey-epsteins-little-black-book-redacted.html

[4] Sealed Jeffrey Epstein Court Documents Name at Least 1,000 People. A Judge Must Decide Whether to Release Them