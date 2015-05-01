Ancak bu böyle gitmez…

Ne güzeldir Grup Yorum’un 1 Mayıs’ı…

Bence marşların en güzeli, şarkı gibi. Sınırları kalkmış bir dünyanın marşı gibi.

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Yarın, 1 Mayıs, TAKSİM’e çıkan bütün yollar kapalı…

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Taksim Meydanı, adını eskiden Galata-Beyoğlu suyunun taksim edildiği Taksim Maksemi’nden alır.

Maksem, çevre semtlere su dağıtmak yani taksim etmek için Osmanlı döneminde, şu an Taksim Meydanı olarak bulunan bölgede yapılmış küçük yapıya denir.

Osmanlı döneminde bentlerden şehre gelen sular, ölçülerek, lüleli havuz ve tekneleri olan, bu üstü örtülü su haznelerinden ev, çeşme ve hamam gibi farklı yer ve yönlere dağıtılırmış.

Su hayattır,

Toprağa yaşam verir.

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1 Mayıs, emeğin ve işçinin bayramı olduğu gibi, aslında çiftçinin de bayramıdır.

Her ne kadar bir kara lekenin üzerini örtmek için ilan edildiyse de, 1 Mayıs’ın bahar ve çiçek bayramı olduğu da doğrudur.

Eski pagan ve şaman inançlarına göre, toprağın çiçek açtığı, toprak ananın doğurdukça susayacağı yazın ilk gününün bayramıdır 1 Mayıs.

Özgürlüğün olduğu gibi kadının da bayramı. Kavganın olduğu gibi, şefkatin de bayramı.

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Yarın, 1 Mayıs, MAKSEM’den toprağa yüyüyen tüm kanallar kapalı.

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taksim a. Ar. (.-)

* taksim parçalara bölme, bölüştürme

* taksÎm bölme, bölüşme bölüştürme

* taksim (matematik) Bölü olarak kullanıldığı gibi terimleri, sayıları, kavramları birbirinden ayırmak için de kullanılan noktalama işareti (/).

Şarkı demiştik, başlarken;

* taksim (müzik) Türk müziğinde ve birçok Orta Doğu kültürünün müziğinde ritimsiz ve tek kişi (faşist) tarafından yapılan bir doğaçlamaya denir.

Genelde tek bir makamda yapılır(faşizm), ancak bazen bir makamda başlayıp başka bir makamda bitebilir(devrim-özgürlük), ya da ortada başka bir makama geçiş yapıp tekrar başladığı makam'a dönebilir(katliam).

Klasik Türk Müziği’nde genelde bir şarkıdan önce yapılır. Amacı, gruptaki çalgıcıların kişisel kabiliyetlerini göstermek ve dinleyicilerde bir makama aşinalık yaratmaktır(birbirimize aşinayız).

Giriş taksimi (kanlı 1 Mayıs), ara taksimi (33 yıl) , son taksim (2012), geçiş taksimi (2013 Gezi), fihrist taksim (bugün) gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Taksim bölünüyor, bölüştürülüyor.

Taksim artık insan / güç; insanı paramparça parçalarına bölen güç.

Maksem, bugün hala orada, İBB’nin ilk sanat icraatlarından biri olarak restore edildikten sonra Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi olarak halka açıldı. Aynı yıl AKM kapandı.

Osmanlı’dan bugüne geldiğimizde; artık Taksim Maksemi gaz, şiddet ve ölüm dağıtılıyor.

Milletin, canı bölüştürülüp, kanı pay ediliyor.

AKM karargah oldu…

Taksim’in bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır.

Ritimsiz ve tek kişi tarafından faşist makamda yapılan bu taksim Taksim’e geçersek bitecek mi?

Olasılıkla hayır, olasılıkla taksim edileceğiz, yine, kan revan içerisinde.

İşte bu yüzden, ve sadece bu yüzden,bugün,

Vermeyin insana izin kan/a/ması ve sus/a/ması için.

Hadi, Taksime çıkmayın, ama mutlaka dışarıya çıkın bugün, meydanlara şıkın, parklara çıkın, çoluk çocuk; toprak anayı kutlayın, ağaçları kutlayın, başağın, buğdayın, emeğin ve ekmeğin bayramını kutlayın.

Kut, eski türkçede kutsal yaşam gücü, yaşam enerjisi demektir.

Hadi, doğurandan, verenden, sudan, topraktan, bereketten; yaşamdan yana kutlayın 1 Mayıs’ı, ölümden yana olmayın.

Varsın geçsin taksimini zalim sultan, biz şarkıya geçelim.

Yepyeni bir güneş doğsun dağların doruklarından ve hayat filizlensin kavganın ufuklarından.

https://www.youtube.com/watch?v=0WnLSpRO66w

@ErenTopcu_