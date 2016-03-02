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Eren Topçu

erentopcu@gmail.com

TARİH

02 Mart 2016

Galatasaray Lisesi’nde tacizin marka değeri var mıdır?

Kol kırılır yen içinde kalır; peki yen de yırtıldıysa?

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TARİH

09 Şubat 2016

Bütün bunlar Snowden'ın hain olduğunu ispatlar mı?

Snowden tweet attı, kış geldi, Arap Baharı 6. sezon yaklaşıyor...

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TARİH

19 Ocak 2016

'Oku' diye başlayan kitabı 'okuma' diye noktalayan zihniyet

Hiçbir can, hiçbir uğurda feda olmak zorunda değildir

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TARİH

08 Ocak 2016

"Galatasaray Üniversitesi'nde restorasyonun gecikmesi, İnan Kıraç'ın hukuki sorumluluğu"

Mimarlar Odası: GEV, sorumluluğunu yerine getirmeli

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TARİH

07 Ocak 2016

Mimarlar Odası: Galatasaray Üniversitesi binasının aslına uygun olarak restore edilmesi tarihi ve yasal sorumluluk

2013'ün başında yanan binanın restorasyonuna hâlâ başlanmadı

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TARİH

29 Aralık 2015

Sinan Genim: GSÜ için çözüm verdiğimiz uygulama projelerini onaylamalarıdır

Sinan Genim ile söyleşimizin bu bölümü GSÜ binasının restorasyonuna özel sorular ve yanıtlarını içeriyor

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TARİH

20 Aralık 2015

GSÜ restorasyonundan istifa eden mimar Sinan Genim'le 'çağcıl restorasyon' üzerine

Galatasaray Üniversitesi restorasyonunda neler yaşandı?

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TARİH

13 Aralık 2015

Sultan Mektepliler buraya! (Olmayanlar önden buyurun…)

Galatasaray Üniversitesi binası, yıkık dökük karşımda duran bir mülteci dramı gibi şimdi…

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TARİH

05 Kasım 2015

Kıyamet Saati: Mahzenin kapıları Suriye’ye açıldı

18 Nobel Ödüllü Bilim insanı küresel ısınmaya dayalı bir afet veya bir nükleer savaşın olası olduğunu düşünüyor

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TARİH

19 Ekim 2015

Evren yoktan var oldu mu, olmadı mı?

Kanadalı bir bilim ekibi, evrenin varoluş sürecini araştırdı...

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TARİH

16 Ekim 2015

Ölen Cumhur ve bakanlar

Ne kadar öldüysek hepimiz şimdiden, o kadar yaşıyor gidenler; delirmeyeceğiz, savaşmayacak, cinnet geçirmeyeceğiz...

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TARİH

12 Ekim 2015

Gidiyor bu çocuklar

Kim bilir neler hayal ediyor, neler umuyorlar; gülüp eğlenerek ‘barış’ istemeye Ankara’ya giriyorlar

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