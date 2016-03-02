Eren Topçu

TARİH
02 Mart 2016
Kol kırılır yen içinde kalır; peki yen de yırtıldıysa?Devamını Oku
TARİH
09 Şubat 2016
Snowden tweet attı, kış geldi, Arap Baharı 6. sezon yaklaşıyor...Devamını Oku
TARİH
19 Ocak 2016
Hiçbir can, hiçbir uğurda feda olmak zorunda değildirDevamını Oku
TARİH
08 Ocak 2016
Mimarlar Odası: GEV, sorumluluğunu yerine getirmeliDevamını Oku
TARİH
07 Ocak 2016
2013'ün başında yanan binanın restorasyonuna hâlâ başlanmadıDevamını Oku
TARİH
29 Aralık 2015
Sinan Genim ile söyleşimizin bu bölümü GSÜ binasının restorasyonuna özel sorular ve yanıtlarını içeriyorDevamını Oku
TARİH
20 Aralık 2015
Galatasaray Üniversitesi restorasyonunda neler yaşandı?Devamını Oku
TARİH
13 Aralık 2015
Galatasaray Üniversitesi binası, yıkık dökük karşımda duran bir mülteci dramı gibi şimdi…Devamını Oku
TARİH
05 Kasım 2015
18 Nobel Ödüllü Bilim insanı küresel ısınmaya dayalı bir afet veya bir nükleer savaşın olası olduğunu düşünüyorDevamını Oku
TARİH
19 Ekim 2015
Kanadalı bir bilim ekibi, evrenin varoluş sürecini araştırdı...Devamını Oku
TARİH
16 Ekim 2015
Ne kadar öldüysek hepimiz şimdiden, o kadar yaşıyor gidenler; delirmeyeceğiz, savaşmayacak, cinnet geçirmeyeceğiz...Devamını Oku
TARİH
12 Ekim 2015
Kim bilir neler hayal ediyor, neler umuyorlar; gülüp eğlenerek ‘barış’ istemeye Ankara’ya giriyorlarDevamını Oku
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