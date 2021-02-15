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Erdoğan Sağlam

erdogan.saglam@bdo.com.tr

15 Şubat 2021

Yapılandırma başvuru süresi bitti, beklenenden az başvuru oldu, hatalı başvuru yapanlara yeni başvuru imkânı verildi

Kesinleşmiş borçlarda başvuru oranının düşük olması da ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu gösteriyor

7256 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanma süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan, 2 Şubatta kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu, bu kapsamda 110 milyar liralık alacağın yapılandırıldığını, bu tarihe kadar 4,1 milyar lira tahsil edildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi Twitter hesabında da bu tweet retweetlendi. Aslında tam tersinin olmasını bekliyor insan, yani önce Bakanlık resmen bu önemli bilgiyi kamuoyu ile paylaşmalı, sonra Sayın Bakan isterse bunu retweetleyebilir.

Yasa Mecliste görüşülürken Bakanlık yetkilileri 31 Ağustos 2020 itibariyle yapılandırma kapsamına giren vergi dairesi alacaklarının 289 milyar TL seviyesinde olduğunu açıklamışlardı. Başvuru tarihine kadar bu borcun bir miktar arttığını dikkate alarak başvuru oranının düşük kaldığını söyleyebiliriz. Yani yüzde 35 civarında bir borç için başvuru yapılmış görünüyor. Umarım yapılandırılan borçlar süresinde ödenir. Geçmiş yapılandırmalarda tahsilat oranı yüzde 50 civarındaydı.

Yapılandırma kapsamının kesinleşmiş borçlarla sınırlandırılması çok eleştirildi. Özellikle inceleme, uzlaşma ve dava aşamasındaki borçların kapsama alınmaması çok haksız, çünkü uzlaşma görüşmesine daha önce çağrılan borçlular kanundan yararlanabilirken, kendisine uzlaşma günü verilmediği için borçlarını kesinleştirme aşamasına getiremeyen borçlular yararlanamadı. Uzlaşma ve dava aşamasındaki borçların kapsama alınacağını düşündüğü için uzlaşma görüşmelerini erteletenler de aynı şekilde mağduriyete uğradı.

Başta inceleme, uzlaşma ve dava aşamasındaki borçlar olmak üzere matrah artırımı gibi düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiği artık söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunu Bakanlık da çok net bir şekilde gördü.

Kesinleşmiş borçlarda başvuru oranının düşük olması da ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu tür düzenlemeler Hazineye önemli bir nakit girişi de sağlayacaktır. Niçin zaman kaybettiğimizi anlamakta zorlanıyorum. 

Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) hatalı başvuru yapanlarla ilgili bir İç Genelge çıkardı. Tebliğde vergi dairelerine olan borçlar için yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin,

- GİB’nın internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabilecekleri;

- Birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerektiği

belirtilmesine rağmen bu konuda hataya düşenler olduğu anlaşılıyor.

Ayrıca sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle kanundan yararlanabilecekleri, bu nedenle GİB’in internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmamaları gerektiği açıklanmasına rağmen, burada da hatalar yaşanmış.

Bu nedenle GİB, başvurusu süresi içinde başvurusunu yapan ancak hatalı yapanlara 1 Mart 2021 tarihine kadar doğru bir şekilde başvuru yapabilmeleri için süre verdi. Bu yaklaşım çok isabetli, emeği geçenlere teşekkürler... Çünkü aksi halde gereksiz davalar açılacaktı.

Kaldı ki ilk taksit ödeme süresi geçmediği için bu hatanın Hazineye geç ödeme gibi bir sonucu da yok. Bu İç Genelge ile doğru başvuru yapma imkânı verilen borçluların, tercih ettikleri ödeme seçeneğine uygun olarak, 1 Mart 2021 tarihi mesai saati sonuna kadar peşin veya ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Yani tekrar ediyorum, ödeme süresinde bir gecikme yok.

 

 

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