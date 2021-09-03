Kronik rahatsızlığı nedeniyle mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler yapılandırmadan yararlanabilir mi?

Değerli okurlar, Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları dolayısıyla;

Kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları (serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) ile

Beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ,

Sokağa çıkma yasağının başladığı 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde oldukları kabul edilmişti. (518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Bu mükelleflerin mücbir sebep halleri 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirildi. Mücbir sebep dönemine (yani 22/3/2020 ila 26/6/2021 tarihleri arasına) ilişkin olarak mücbir sebep kapsamında verilemeyen beyanname/bildirimlerinin 26/6/2021 tarihini takip eden 15 inci günün sonuna kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerektiği duyuruldu (528 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği).

Bu nedenle, mücbir sebepten yararlanarak 22/3/2020 ila 26/6/2021 tarihleri arasındaki süreye ilişkin beyannamelerini 7326 sayılı Yapılandırma Kanununun yayımlandığı 9 Haziran 2021 tarihinden önce vermemiş olan mükelleflerin bu dönemlere ilişkin borçları için yapılandırmadan yararlanamayacağı anlaşılıyor.

Çünkü yapılandırma kapsamına giren bir borcun yapılandırmadan yararlandırılabilmesi için, borcun 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması ve yine bu tarih itibariyle vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olması ya da yine bu tarih itibariyle ödeme süresinin henüz geçmemiş bulunması gerekiyor.

Mücbir sebepten yararlanılarak ilgili dönemlere ait beyannameler verilmemişse kesinleşme gerçekleşmemiş olduğu için kesinleşmiş borçlar kapsamında yapılandırmadan yararlanılamaz.

ANCAK mücbir sebep dönemine ilişkin beyannameler yapılandırma kanununun yayımlanmasından (yani 9 Haziran 2021’den) önce zorunlu olmadığı halde verilmiş ancak tahakkuk eden vergiler ödenmemişse, kesinleşme 9 Haziran’dan önce gerçekleştiği için yapılandırmadan yararlanılabilecektir.

Çünkü söz konusu borçlar kesinleşmiş ve her ne kadar ödeme vadesi 9 Haziran itibariyle geçmemiş olsa da bu tarih itibariyle ödeme süresi devam etmektedir. Başka bir ifade ile bu vergilerin ödeme süresi mücbir sebep kapsamında ertelendiği için 9 Haziran itibariyle ödeme süresi sona ermemiştir. Kesinleşmiş borçlarda bu durum yapılandırmadan yararlanmak için yeterlidir.

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin 9 Haziran’dan önce beyanname vermemiş olanlarının yapılandırmadan yararlandırılmamasını ise doğru bulmuyorum.

Çünkü, mücbir sebepten yararlanan mükellefler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mağdur oldukları için beyanname ve bildirimleri verme ve ödeme süreleri uzatılmıştır. Mağduriyet gidermek için sağlanan erteleme avantajının yapılandırmadan yararlanamamak gibi olumsuz bir sonuç doğurması, yani mağdur olduğu kabul edilen kişilerin cezalandırılması haksızdır, kabul edilemez. Bu durum vicdanları rahatsız etmektedir.

Bu nedenle Maliyenin acilen bu durumdaki mükellefleri yapılandırmadan yararlandırarak gönüllerini alması doğru bir yaklaşım olur. Eğer Bakanlık bu uygulamayı kanuna uygun bulmuyorsa acilen kanuni düzenleme yapılması sağlanmalıdır. Düşene dostu olduğu gösterilmelidir.