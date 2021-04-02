Ekonomi reformları eylem planı hakkındaki değerlendirmelerim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketinin detayları belli oluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılan Ekonomi Reformları Eylem Planı; kamu maliyesi, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık, istihdam, kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet, piyasa gözetimi ve denetimi olmak üzere 10 ana başlıktan oluşuyor. Açıklanan takvime göre, tüm eylemlerin 2023 yılının Mart ayına kadar tamamlanması öngörülüyor.

Bugünkü yazımda "kamu maliyesi" ana başlığı altında "yapılması öngörülen vergisel düzenlemeler" ile indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yapılması düşünülen iki düzenleme hakkındaki değerlendirmelerime yer vereceğim.

Önce çok genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Son yıllarda vergide yaşadığımız uygulama sorunlarını kanun yoluyla çözmeye çok alıştık. Buna biraz da siyasiler neden oldu. Aslında tebliğin veya özelgenin yarattığı sorunu kanunla çözmeye çalışmak işi daha da karmaşıklaştırıyor. Soyut kanun düzeninden somut kanun düzenine doğru evriliyoruz. Bir anlamda tebliğ gibi kanunlar çıkarıyoruz.

Bugün yazımı farklı bir formatta sunuyorum. Aşağıdaki tabloda Hazine ve Maliye Bakanlığının sorumluluğunda yapılması planlanan vergisel eylemlere yer verdim. Her bir eylemin nasıl gerçekleştirileceği (kanun, idari karar veya Cumhurbaşkanı Kararı ile) ve hangi tarihe kadar gerçekleştirileceği bu şekilde ilan edildi. Tablonun son sütununda değerlendirmelerim yer alıyor.

Öncelikle idarenin kendisine bu şekilde süre vermesini olumlu buluyorum. Ancak eylemlere birer cümle ile yer verilmesi ve içeriğe ilişkin açıklama yapılmamış olması eksiklik. Vergiyle ilgili eylemler için en erken bitiş tarihi 31.12.2021 olarak öngörülmüş, Ocak 2022 ayında gerçeklemelerin de bu şekilde ilan edilmesini temennim ediyorum.







