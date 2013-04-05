Naber Nitekim Gene Geldi Şapka Rap Rap..

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin Pakistan’da fahri doktora alırken giydiği şapkayı espri konusu yapan komedyen Basim Yusuf başına dert açtı.

Mısırlı siyasetçileri eleştirmesi ile tanınan Yusuf’un ekrana abartılı boyutlarda bir şapka ile çıkarak Mursi’yi Firavun’a benzetmesi bardağı taşıran son nokta oldu. Basim Yusuf, İslam dinine ve Mursi’ye hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Komedyen, 15 bin Mısır poundu, yani yaklaşık 2 bin 200 dolarlık kefaleti ödedikten sonra serbest bırakıldı. Ancak komedyen hakkında daha önce farklı bir konuyla ilgili açılan soruşturma devam ediyor.

Arap Baharı Etkisi

Basim Yusuf Arap Baharı’nın Mısır’da yarattığı etki ile ortaya çıkan isimlerden biri. Esas mesleği doktorluk olan Yusuf, Şubat 2011'de Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarını sona erdiren halk hareketi sırasında internette yayınladığı hiciv dolu video kayıtlarıyla ünlendi.

Daha sonra Mısır'da uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında haftada üç gün yayınlanan bir mizah programı hazırlamaya başladı. Yusuf, Amerikalı komedyen John Stewart’tan esinlenilerek“Mısır’ın Stewart’ı” ünvanını kazandı.

Fakat Mısır’daki Arap Baharı etkisi uzun sürmedi. İktirdardaki Müslüman Kardeşler düşünce özgürlüğüne ve farklılıklara müsamaha göstermeyen bir siyaset izlemeye başladı.

Mısır’da bir yandan da ekonomik daralma, kadınlara karşı artan cinsel istismar, sokak şiddeti ve düşen turizm gelirleri gibi birçok sorun baş gösterdi.

Amerikalı komedyen John Stewart’a göre Mursi bu sorunlara odaklanmak yerine zamamını ve enerjisini Basim Yusuf’u hapise atmak için kullanıyor. Stewart “kardeşim” dediği Yusuf’u programının on dakikasını ona ayırarak Mursi’ye sert eleştiriler yönetti:

“Basim, tüm o gazeteciler, bloggerlar ve cesur protestocular muhalefet olarak seslerini yükseltmeseydi, siz Başkan Mursi bugün onları ezmeye çalıştığınız o koltukta oturmayacaktınız”

Diplomatik Kriz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Yusuf olayına atıf yaparak “Mısır’ın gittiği yön” konusunda kaygılarını dile getirdi. Fakat Kerry, 2011 Devrimi’nin verdiği sözleri yerine getirmek için halen zaman olduğuna inandığını söyledi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland da Mısır’da temel özgürlükler konusunda endişelerinin olduğunu dile getirdi. Fakat Müslüman Kardeşler’in siyasi kolu Hürriyet ve Adalet Partisi ABD'yi Mısır'ın iç işlerine karışmakla suçladı ve herkesten yasalara saygılı olmasını istedi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır arasındaki Basim Yusuf krizi bununla da sınırlı kalmayarak sosyal medyaya sıçradı.

ABD'nin Kahire Büyükelçiliği, Jon Stewart'ın Basim Yusuf'u konu olarak kullandığı şovunun linkini twitter’da paylaştı. Mısır Cumhurbaşkanlığı hemen yanıt vererek "Diplomatik misyon, bu gibi olumsuz siyasi propagandalar için uygun değildir." mesajını gönderdi.

ABD’nin Kahire Büyükelçiliği tweet’i önce sildi, sonra tekrar paylaştı.

Sonuç olarak Yusuf’un Mursi ile dalga geçmek için taktığı şapka iki ülke arasında diplomatik kriz olmayı da başardı.

Kanal’a Sansür

Geçtiğimiz pazartesi Kahire merkezli El-Vatan gazetesi, Mısır devletinin CBC kanalını Basim Yusuf’un programının yayınlanmayı devam etmesi durumunda lisansını iptal etmekle tehdit ettiğini duyurdu.

Fakat Mısır Televizyon ve Radyo Gözlem Komitesi kanalı tehdit etmediklerini fakat bir programın lisans anlaşmasını ihlal eden yayınlarından ötürü uyarıldığını söyledi.

Ne dersiniz şapka başa daha çok dert olmadan Cem Karaca’ya atıfla “bu yazıyı yoksa yasaklamasak da mı saklasak”

emrecal@yahoo.com

Twitter: calemre





