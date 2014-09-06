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Emre Çalışkan

emrecal@gmail.com

TARİH

06 Eylül 2014

‘Yeni Türkiye’ NATO üyesi kalmalı mı?

Türk dış politikasının bölgedeki en yakın müttefiki Katar ile sınırlanmış durumda

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TARİH

28 Kasım 2013

emre test

emre test

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TARİH

11 Nisan 2013

İç Savaş Gölgesindeki Suriye'nin Ötesi

Halep’in 70 kilometre uzağındaki Müslümanların tapınağı Huri Peygamberi’nin mezarının önünde Hristiyan bir kadın eğilerek haç çıkarttı

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TARİH

05 Nisan 2013

Naber Nitekim Gene Geldi Şapka Rap Rap..

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin Pakistan’da fahri doktora alırken giydiği şapkayı espri konusu yapan komedyen Basim Yusuf başına dert açtı

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TARİH

14 Eylül 2012

İngiliz düşünce kuruluşu: Suriye’de 1200-1500 arası yabancı cihatçı var!

Suriye’de Esad rejimine karşı yabancı askerlerin savaştığı artık bir sır değil. Bu yabancı “savaşçıların” büyük kısmı Esad’a karşı “cihat” inancıyla çarpışıyor.

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TARİH

08 Eylül 2012

Şam'dan kaçan asker anlatıyor: Özgür Suriye Ordusu ile Kürtler çatışabilir!

Suriye ordusunda askerlik yapan ve Türkiye\'ye kaçan A.E. İle söyleşimizi sürdürüyoruz...

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TARİH

07 Eylül 2012

Şam'dan kaçan asker anlatıyor; Suriye ordusu hakkında her şey

A.E. ile Türkiye’ye kaçışından bir hafta sonra yeri ve zamanı güvenlik nedeniyle açıklayamadığım bir yerde buluştuk. Suriye’deki olaylarla ilgili son gelişmeleri konuştuk.

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TARİH

10 Temmuz 2012

Bir zamanlar Davutoğlu: Suriye ile gerginlik diplomasisi bir zaaf işaretidir

Ahmet Davutoğlu’na göre komşu bir ülke ile gerginlik politikası yürütmek bir zaafın işaretiydi...

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TARİH

08 Haziran 2012

24 milyon dolara mâl olan Türk Hastanesi Lübnan’da kaderine terk edildi

Türkiye’nin nüfus edinme çabasının ilk adımlarından olan rehabilitasyon merkezinin akıbeti sadece hastaların sağlığı açısından önem taşımakla kalmıyor...

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TARİH

02 Haziran 2012

Suriye’deki kimyasal silahlar

Suriye’nin Hula kasabasında gerçekleşen katliam sonrasında Beşar Esad rejimi üzerindeki baskı giderek...

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