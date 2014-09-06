Emre Çalışkan

TARİH
06 Eylül 2014
Türk dış politikasının bölgedeki en yakın müttefiki Katar ile sınırlanmış durumdaDevamını Oku
TARİH
28 Kasım 2013
emre testDevamını Oku
TARİH
11 Nisan 2013
Halep’in 70 kilometre uzağındaki Müslümanların tapınağı Huri Peygamberi’nin mezarının önünde Hristiyan bir kadın eğilerek haç çıkarttıDevamını Oku
TARİH
05 Nisan 2013
Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin Pakistan’da fahri doktora alırken giydiği şapkayı espri konusu yapan komedyen Basim Yusuf başına dert açtıDevamını Oku
TARİH
14 Eylül 2012
Suriye’de Esad rejimine karşı yabancı askerlerin savaştığı artık bir sır değil. Bu yabancı “savaşçıların” büyük kısmı Esad’a karşı “cihat” inancıyla çarpışıyor.Devamını Oku
TARİH
08 Eylül 2012
Suriye ordusunda askerlik yapan ve Türkiye\'ye kaçan A.E. İle söyleşimizi sürdürüyoruz...Devamını Oku
TARİH
07 Eylül 2012
A.E. ile Türkiye’ye kaçışından bir hafta sonra yeri ve zamanı güvenlik nedeniyle açıklayamadığım bir yerde buluştuk. Suriye’deki olaylarla ilgili son gelişmeleri konuştuk.Devamını Oku
TARİH
10 Temmuz 2012
Ahmet Davutoğlu’na göre komşu bir ülke ile gerginlik politikası yürütmek bir zaafın işaretiydi...Devamını Oku
TARİH
08 Haziran 2012
Türkiye’nin nüfus edinme çabasının ilk adımlarından olan rehabilitasyon merkezinin akıbeti sadece hastaların sağlığı açısından önem taşımakla kalmıyor...Devamını Oku
TARİH
02 Haziran 2012
Suriye’nin Hula kasabasında gerçekleşen katliam sonrasında Beşar Esad rejimi üzerindeki baskı giderek...Devamını Oku
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