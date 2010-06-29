TÜSİAD VE BİR 'DEMOKRASİ SORUNU' OLARAK MEDYA...

Türkiye'nin Erdoğan müktesabatı

'TÜSİAD fikir vermeye, akıl öğretmeye mecbur mu!'

TÜSİAD çivi çakmadı, peki devlet, siyaset ve medya ne yaptı?

'Genç işsizliği' şiddet taburlarına dönüşüyor

Konuşmaya çalışan bir Türkiye'yi susturmaya kalkmak