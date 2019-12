Türkiye'de her kesim bu söyleşileri okumalı!

Gülen cemaati Hakkâri'yi ilk kez anlatıyor

Sizce dünyanın Türkiye'ye en uzak yeri neresidir?Dünya haritasını önünüze koyup yer aramayın... Yanıbaşımızda “Hakkâri” diye bağıran cevabın ateşi Türkiye'yi kavuruyor.Mayınların patladığı, çoluk çocuk, kadın-erkek insanların doluştuğu minibüslerin havaya uçurulduğu, okulların bombalandığı, “eylemsizlik” sürecindeyken tam referandum arifesinde PKK'lıların öldürüldüğü Hakkâri hakkında ne biliyoruz?Türkiye'nin güneydoğudaki en uç noktasında olanlar, iktidardan muhalefete, sivil toplum örgütlerinden aydınlara ve medyaya, her kesimin ezberlerini bir kenara bırakmasını gerektiriyor.Biz öyle yaptık. T24'ün yayında olduğu bir yıl boyunca sadece “bilgi”nin peşine düştüğü söyleşileri merakla beklenen editörümüz Selin Ongun'u, referandumdan bir gün sonra bölgeye gönderdik. Ongun, referandum sonuçlarından PKK'nın “eylemsizlik” kararının akıbetine ve Güneydoğu'daki dini cemaatler ile örgütlerin neler yaptığına kadar uzanan dosyamız için bir dizi görüşme yaptı. Dokuz cana mezar olan minibüsün mayınla uçurulduğu saatlerde Selin de, başka bir minibüsle Hakkâri'ye ulaşmak üzereydi.Devletin, iktidarın, muhalefetin, medyanın, askerin, polisin, kanaat önderlerinin, Türklerin, Kürtlerin, hülasa Türkiye'de her kesimin Selin Ongun'un bir hafta süren bölge turunda yaptığı söyleşileri dikkatle okuması gerekiyor.Söyleşi dizisine Hakkâri'de olan-bitenlerle başlıyoruz. Yaklaşık 17 yıl önce Hakkâri ve ilçelerinde “keşif” yapıp dersane ve yurtlar açmaya başlayan Fethullah Gülen cemaati, bu dizide ilk kez kendi kadrajındaki Hakkâri'yi anlatıyor. Ancak o kadraja girenlere “Gülen cemaatinin iddiaları” olarak sırtını dönmeye; Ankara'da, İstanbul'da oturarak ön yargılarını öne sürmeye hazırlananlara iki uyarımız var.Birincisi; Gülen cemaati ve PKK'yı çok yakından tanıyan Hakkârili Kürtler'le yaptığımız görüşmeler son derece çarpıcı, aydınlatıcı, düşündürücü bilgiler içeriyor.İkincisi; Diyarbakır ve Hakkâri'de gözlemleri enformasyon değeri taşıyan herkese teybimizi uzattık. Bizimle, güvenlik kaygıları nedeniyle isim açıklamadan da olsa, konuşmaya hazır olan herkesle görüştük. Görüşme başvurularımızı reddetmeyen, ancak “oyalayıcı” tavırları nedeniyle bu diziye görüşleri şu an itibarıyla yansımayan BDP temsilcilerine de sayfalarımızın açık olduğunu not edelim.Gülen cemaatinin kadrajındaki Hakkâri ile başlayacak olan söyleşi dizisi, bölgedeki Hizbullahî akımların, Diyarbakır merkezli Mustazaflar ile Dayanışma Derneği'nin yöneticilerinin Kürt sorunu üzerindeki düşünceleriyle devam edecek. Selin Ongun'un söyleşilerinde, Hizbullah cinayetlerinden sonra bölge halkıyla nasıl barışılmaya çalışıldığı, Mustazaf Der'in BDP-PKK'nın “özerklik” projesine nasıl baktığı gibi soruların yanıtlarını bulacaksınız. Söyleşi dizimiz, şiddeti reddeden Kürtler arasında saygın bir yeri olan eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu'nun değerlendirmeleri ile sona erecek.Şimdi Hakkâri'de neler olduğunu anlamaya çalışalım...Örneğin yüzde 7'de kalan sandığa gitme oranıyla referandumu boykotta Türkiye birincisi olan Hakkâri'deki 6 bin korucu ne yaptı?Arkalarındaki aşiretlerle 10 bin oy hesabı yapan AKP Hakkâri milletvekillerinin tabanı da mı boykota katıldı ya da katılmak zorunda kaldı?12 Eylül Pazar günü Hakkâri'deki sandıklarda neler yaşandı? Sandık başına gidenler nasıl taciz edildi?Hakkâri'deki boykotun ne kadarlık bölümü örgüt korkusundan kaynaklandı?Boykot tavrına karşı çıkan ve bölgedeki Kürt çocuklarının eğitimi için çalışmalar yapan Hakkârili Kürt imam Aziz Tan nasıl öldürüldü?Tetikçi PKK'lı, öldürmeden önceki bir hafta içinde Aziz Tan'ı nerede kalarak izlemeye aldı?Son bir yıl içinde Hakkâri'den kaç “yüz” genç örgüte katılmak için dağa çıktı?Lise yıllarına kadar doğru dürüst öğretmen gönderilemeyen köylerden Hakkâri'ye gelen çocuklar, lisenin ilk yılında neden dağa çıkıyorlar?Devlet okullarında yaygın olarak hangi görüşün propagandası yapılıyor?Cemaatlere okul, dersane ya da yurt için binalarını kiralayanlar hangi dağlarda “mahkeme” karşısına çıkarılıyor?Hakkâri'deki kaç cami PKK'nın kontrolünde?Hakkâri camilerinde vaazları kimler veriyor?Bu sorular ve daha fazlasının yanıtlarını Selin Ongun'un söyleşi dizisinde bulacaksınız.Kürt sorunu ile PKK sorunu üzerinde sağlıklı kanaatlere ulaşmamız ve doğru çözümlere yönelmemiz için, nereden gelirse gelsin, doğru bilgilere ihtiyacımız var. Bu inançla hazırladığımız dosyayı ilginize sunuyoruz...Bağımsız gazeteciliğin Türkiye'nin en önemli açıklarından biri olduğunu hatırlatarak...Gazeteciler için hiçbir görüşün gazetecilikten daha değerli olamayacağını unutmayarak...