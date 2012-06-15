Tayyip Erdoğan Köşk'e çıkarsa Abdullah Gül Başbakan olamaz

Anayasa Mahkemesi'nin, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun, Abdullah Gül'ün (ve hayattaki diğer cumhurbaşkanları olan Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Kenan Evren'in) tekrar Cumhurbaşkanı olamayacağına dair hükmünü iptal ederken süreyi yedi yıl olarak onaması bir dizi senaryoyu da gündeme getirdi.

Bunlardan biri de, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kesinleşen tarih olan 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı ve Başbakanlığı Abdullah Gül'ün üstleneceği.

Ekranlarda kıdemli bir gazetecinin dile getirdiği bu senaryo, önemli bir maddi hata içeriyor. Eğer mevcut Anayasa'daki hüküm değişmezse Gül 2014'te Köşk'ten indikten sonra Başbakan olamaz. Zira Anayasa'nın 109. maddesi “Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır” hükmünü taşıyor.

Gül Köşk'ten indiğinde milletvekili olmayacağı için Cumhurbaşkanlığı'na çıkması durumunda Erdoğan hükümeti kurmak üzere milletvekili olan bir AKP'liyi görevlendirmek zorunda. Eğer Erdoğan'dan sonra Gül'ün Başbakan olması arzu ediliyorsa 12 Haziran 2015'e kadar yapılması gereken genel seçimlerin öne alınması, bu seçimlerde Gül'ün milletvekili olması ve elbette AKP'nin seçimleri kazanması gerekiyor.

Diğer yandan Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının, AKP'nin, özellikle Erdoğan'ın seçeneklerini artıran bir yönü var. Evet mahkeme, AKP'nin parlamentodan geçirdiği “ikinci kez aday olamama” hükmünü iptal etti. Ancak, 2014'e kadar yeni anayasanın yapılamadığını ve dolayısıyla AKP'nin arzuladığı gibi “daha güçlü Cumhurbaşkanı” modeline ya da “başkanlık-yarı başkanlık” sistemlerine geçilemediğini düşündüğümüzde, Erdoğan bugünkü yetkileriyle bir Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayı istemeyebilir. Mahkemenin iptal kararı, böyle bir durumda, Erdoğan'a, Gül'ü tekrar AKP'nin adayı olarak Köşk seçimlerine sokma seçeneği sunuyor.

Senaryoyla başladık, senaryoyla devam edelim. Erdoğan Köşk'e çıkmazsa ne olur? En yakın olasılık, , milletvekili adaylığını üç dönemle parlamenterlikle sınırlandıran AKP Tüzüğü'nün değiştirilmesi. Zira, Anayasa'da Başbakan olmayı milletvekilliği koşuluna bağlayan hüküm değişmezse Köşk'e çıkmayan bir Erdoğan'ın milletvekilliğine de aday olmayacağını düşünmek gerçekçi olmaz.

Nitekim Erdoğan, AKP Tüzüğü'nde ilk değişiklik planını birkaç hafta önce vermişti. Tüzükteki “üç dönem seçilme” sınırını “üç dönem üst üste seçilme” şeklinde yeniden düzenleyebileceklerini söylemişti.

İlk kez halk tarafından seçilecek Cumhurbaşkanı için yapılacak oylama, yerel yönetimler ve onu izleyecek genel seçimler... Bu seçimlerin kampanya süreleri de düşünüldüğünde, Türkiye çok tempolu bir üç yıl geçirecek.