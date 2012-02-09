T24'te ne, neden, nasıl, ne zaman değişecek?



Tasarım ve yazılım dışında ne değişecek?



İçerikte bir değişiklik olacak mı?



Yeni T24'te her şey tamam mı?



T24'ü yenileme çalışmalarını duyurduğumuz dünkü yazıya gelen yorumlar dört noktada toplanıyordu.Birincisi; T24'ü mevcut haliyle de beğendiğini söyleyenler.İkincisi; yeni tasarımda sadelikten uzaklaşılmamasını isteyenler.Üçüncüsü; ne yaparsa yapsın T24'e güvendiğini belirtenler.Dördüncüsü, tanıtım için kısıtlı da olsa bütçe ayıramayan T24'e destek teklif edenler.Yorumlara ve destek tekliflerine teşekkür ederken, T24'ün, siteye verilen reklamlar dışında izleyenleriyle hiçbir mali ilişki kurmadığı notunu düşelim.Tasarım ve yazılım değişecek. T24'ün yeni yüzü, mevcut yüzünden tamamen farklı, bugünkü T24 ile hemen hemen hiçbir benzerliği bulunmayan bir yüz olacak. Bir başka deyişle T24, logosundan sayfa mimarisine kadar tepeden tırnağa değişiyor.Yeni tasarımda temel hareket noktası, daha da sade bir T24'e ulaşmak. Haberleri bir bakışta görmeyi, metinlere hızla ulaşmayı sağlayacak bir tasarım ve yazılım yapıldı.Artık beğendiğiniz içerikleri daha kolay ve süratli paylaşabileceksiniz. Yeni T24, sosyal medya entegrasyonu yüksek bir yazılımla programlandı.Bu vesileyle bazı okurlarımızın hoşuna gitmeyeceğini tahmin ettiğim bir haber vereyim. Gelecek haftadan itibaren T24'te isimsiz veya rumuzsuz yorum yazılamayacak. Ancak isimli / rumuzlu yorum için T24 okurlarını siteye üye olmaya zorlayıp, onlardan bazı bilgiler istemeyeceğiz. Bunun yerine T24'e yorum yazmak için Facebook'ta hesap sahibi olmayı zorunlu hale getiriyoruz.Yayın yaptığımız bant genişliği değişecek. T24'ün yayınını, sayfaları 1 saniyeyi bile bulmayan bir hızla açmanız için daha geniş bir banttan yapmaya başlayacağız.Hem evet, hem hayır. T24'ün, hiçbir görüş ve inancı haberciliğin önüne koymayan, hiçbir görüş ve inancı aşağılamayan yayın politikası elbette değişmeyecek. Gazetecilerin haber dili yerine siyaset dili kullanmasına karşı tavrımız ve buna uygun yayınlarımız sürecek.Diğer yandan, T24 sayfalarını, söyleyecek sözü olan herkese açıyoruz. Dileyen okurlarımız, belirli bir onay sürecinin ardından T24'te blog yazabilecek.Kendi alanında değerli çok sayıda isim T24 için yazılar yazmaya başlıyor. Örneğin usta aktör, yönetmen ve yazar, yazılarıyla bundan böyle her cuma T24'te olacak.Hafta başından itibaren bağımsız gazeteciliğe destek amacıyla T24 için kaleme alınan diğer yazıları okuyacaksınız.Hayır. Örneğin T24'te kısa bir süre video galerimiz olmayacak. Video galerimiz, işlevsel bir tasarım ve yazılımla kısa bir süre sonra siteye eklenecek.T24'ün ipad, iphone ve diğer mobil uygulamaları da yeni yüzümüzle birlikte değil, bir süre sonra yayına girecek.Bunun dışında T24'ü sürekli iyileştirme için eklemelerimiz, düzeltmelerimiz sürecek.Evet; hiçbir kişi, kurum, kuruluş, şirket veya oluşumla doğrudan ya da dolaylı bir ilişkisi bulunmayan T24, gerçekten bağımsız haberciliği kurumlaştırmak için gazetecilerin kurduğu bir hayal olmaktan çıkıyor. Hepimizin gerçeği oluyor...İnsanların, hayvanların, ağaçların, göllerin, vadilerin, ovaların, denizlerin, dağların, ırmakların...Kendimize iyi bakalım...