T24: Gazetecilerin bağımsız gazetesi

Enformasyon alanını adeta istila eden internetin egemenliğindeki bir dünyada kâğıda basılı gazeteler yaşayacak mı?





Bütün dünyada medyanın bir numaralı gündemini bu soru oluşturuyor. Medya imparatoru Rupert Murdock'ın da aralarında bulunduğu büyük bir kesim, gazetelerin sonunun yaklaşmakta olduğu ve yazılı basının geleneksel içerik ve tarz ile varlığını koruyamayacağı görüşünde birleşiyor.





Gazete okurlarının giderek daha üst yaş gruplarına sıkıştığını ve tirajlardaki erimeyi gösteren veriler, sorunun Türkiye için de güncel olduğunu gösteriyor.





Ciddi bir evrim geçirmeden ayakta kalmaları imkânsız görünen gazeteler, varlıklarının temel nedeni olan ”haber”i uzun süredir internet ve televizyona kaptırmış durumdalar.





Haber artık internette okunuyor





Haberi nerede okursunuz?





Anında, yazılı, fotoğraflı, görüntülü ve sesli olarak yayın yapan internette mi... Yoksa ses ve görüntü olanağı bulunmayan, sayfa sınırıyla hareket eden ve en önemlisi haberi bir gün sonra veren gazetede mi?





Yanıt aramayan, hüküm bildiren bir soru bu; evet, haber artık internette okunuyor!





Peki Türkiye'de internet siteleri gazeteleri tamamen ikame edebiliyor mu?

Hayır!





İnternet medyasında en önemli sorunu, güven arayışı ve profesyonel standartların düşüklüğü oluşturuyor.





Bağımsız T24'ün farkı





Hiçbir kurum, kuruluş, kişi, örgüt ve oluşumla doğrudan ya da dolaylı veya rastlantısal bir ilişkisi bulunmayan bağımsız internet gazetesi T24, güven arayışından hareket eden haberciler tarafından kuruldu. Türkiye'de internetin güvenilir adresi olmak üzere 1 Eylül'de yola koyulduk.





T24'e gelen yorum ve mesajlar, internet gazeteciliğinde güvenilir haber, yorum ve analiz arayışının ulaştığı noktayı gösteriyor.





T24 okurları, “bağımsız gazete” olmanın ne kadar hayati bir fark ortaya koyduğunu, şu birkaç haftalık sürede bile görebildi.





Ankara'dan T24 ailesine katılan deneyimli, saygın gazeteci Çiğdem Toker'in “futbolda kara paranın nasıl aklandığı” ile “Türkiye'nin uyuşturucu trafiğindeki konumu ve dünya pazarındaki durumu” anlatan belgesel dosyaları önemli veriler içeriyordu.





İstanbul Valisi Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'i de hedef alan rüşvet iddialarına ilişkin konuşma kayıtlarını içeren dava dosyaları sadece T24'te haber oldu. Türkiye'nin en güvenilir yargı muhabirleri arasında bulunan arkadaşımız Lube Ayar'ın belgelerle hazırladığı bu dosyaya hiçbir yanıt verilmediğini belirtelim.





Ve T24 söyleşileri... Selin Ongun'un Prof. Dr. Tayfun Atay, Dr. Tarık Ziya Ekinci ve DTP Grup Başkan Vekili Nurettin Demirtaş'la peş peşe yaptığı söyleşiler, Kürt sorunu, PKK'nın Kürt siyasetine nasıl nüfuz ettiği ve Güneydoğu'da dinî cemaatlerin etkisi konularında son derece önemli veriler ve görüşler içeriyordu.





T24 söyleşilerini “Röportaj” sayfamızda okuyabilirsiniz.





1 Eylül Salı günü yayına başlarken kaleme aldığımız yazı “Başımızı sokacak bir gazete” başlığını taşıyordu.





Evet, bağımsız internet gazetesi T24; güvenilir, söyleyecek sözü, yazacak haberi olan bütün gazetecilerin gazetesi.





Biz doğru yerdeyiz.

Siz de...







