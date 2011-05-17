'O bakanlar kim' sorusunun cevabı telefon kayıtlarında!

Bakan talimatı alıyor



Başsavcı'nın 'Bakana talimat verir gibi konuşuyor' notu



İşadamından iş isteyen Osman Pepe



Dinleme tapeleri: Osman Pepe işadamından iş istiyor



“Bakın ne diyorum, eğer böyle bir bakan var da, eğer orada onu bu Tayyip Erdoğan 1 dakika tutarsa o bakanı, partisinde tutarsa o bakanı... Ben çünkü ne Bahçeli'yim, ne şuyum, ne buyum, tutmam. Bizim partimizin adı AK Parti, ak ak. Buralara böyle geldik. Temiz siyaset sözü vererek geldik ve benim bir bakanım bunu yapamaz. Ve bugüne kadar da bazı bakanlarımla alakalı atılmış adımlarım varsa, bunun birçok gerekçeleri vardır. Ve birçoğu da bugün milletvekili adayı olamadıysa birçok nedenleri vardır. Milletvekillerim için de aynı şey ortadadır...”Başbakanbu sözleri, 11 Mayıs'ta Lüleburgaz'da düzenlediği mitingde söyledi. Erdoğan'ın sözlerinin çarpıtıldığına ilişkin iddiaları da dikkate alarak, yukarıdaki alıntıyı AKP'nin resmi internet sitesinden yaptım.Erdoğan'ın, “temiz siyaset söylemine ters düşen bazı bakan ve milletvekilleri için adım attığına, onları milletvekili adayı yapmadığına” ilişkin bu sözleri üzerine CHP Genel Başkanı, 12 Mayıs Perşembe günü Konya'da bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerini “yolsuzluk-usulsüzlük itirafı” olarak değerlendirdi ve Başbakan'ın haklarında adım attığı ve milletvekili adayı yapmadığı isimleri açıklamasını istedi.Siyaset meydanında bir haftadır bu isimlerin kimler olabileceğine ilişkin tahminler konuşuluyor. Erdoğan'ın kabine revizyonunda bakanlık koltuğunu kaybeden ve tekrar milletvekili adayı gösterilmeyen isimler üzerinde odaklanan çok sayıda iddia dile getiriliyor.Peki adı konuşulan isimler arasında, haklarında soruşturulması gereken bulgular ortaya çıkan kişiler var mı?T24'ü izleyenler için bu sorunun yanıtı, evet!Size, mahkeme kararıyla yapılmış telefon dinlemelerine takılmış, daha sonra bakanlık koltuğunu kaybetmiş, durumları T24'te defalarca söz konusu edilmiş iki isimden söz etmek istiyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğunu kaybeden AKP Ordu Milletvekiliile Çevre ve Orman Bakanlığı koltuğunu kaybeden AKP Sakarya Milletvekili. Çocuklarını evlendirerek dünür de olan bu iki politikacı, bugün AKP'nin milletvekili aday listelerinde de bulunmuyorlar.Önce, AKP'nin kurucuları arasında yer alan, ardından 58, 59 ve 60. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Hilmi Güler'in bugüne kadar soruşturma konusu olmamış konuşmalarını hatırlayalım.Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı'yken yürütülen İsmailağa cemaati soruşturması sırasında bazı isimlerin telefonlarının dinlemeye alınması için mahkemeye başvuruldu. Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapılan telefon dinlemelerine Hilmi Güler de takıldı. Telefonun karşı ucunda, cemaat içi haberleşmede adı en çok geçen isimlerden işadamıvar.Tarih 19 Ocak 2009. Güler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndaki makam odasında Çelik ile konuşuyor. Konuşma deşifrelerinde Güler’in adı yerine “X Devlet Bakanı” denilmiş. Ancak Cihaner, tutuklanmadan önce dosyaya eklediği yazıya “X Devlet Bakanı”nın o sırada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Hilmi Güler olduğu kaydını düşmüş.Şimdi, bir işadamının, bir bakana, bir ihale konusunda nasıl talimat verir gibi konuştuğunu birlikte görelim. Soruşturma dosyasından aynen aktarıyorum:EfendimMehmet ÇELİK: SelamünaleykümAleykümselamMehmet ÇELİK: Nasılsınız sayın bakanımİyiyim sen nasılsın inşallahMehmet ÇELİK: Allaha şükür Ankara da mısın Türkiye de misin?AnkaradayımMehmet ÇELİK:Yarın ben istanbuldayım da müsait olabilir misiniz?Ankara ya geldiğinde ara beniMehmet ÇELİK: Bu Türk A.Ş. varEeMehmet ÇELİK:( … anlaşılmadı ) geldi oraya bunu onaylamayacaksın bizim yerimize girdiÖyle mi Bi geldiğinde bana bi söyle bunuMehmet ÇELİK:Geldiğimde bilgi verecem sanaOlduMehmet ÇELİK: Bir şey varOlur ne varMehmet ÇELİK: Hamit bey de bir araştırma yaptı onunla gelecem bilgi verecek sanaTamamMehmet ÇELİK: Geç vakitse dersin banaBana arasınMehmet ÇELİK: Peki bakanım tamamSağ olMehmet ÇELİK: Sağolun bakanım selamünaleykümAleykümselamMehmet Çelik, “kendi yerine” bakanlık işine talip olan şirketin adını Güler’e veriyor ve “Bunu onaylamayacaksın” diyebiliyor. Enerji Bakanlığı koltuğunda oturan Güler de, emir kipiyle konuşan işadamına, “Öyle mi, (Ankara’ya) bi geldiğinde bana bi söyle bunu” karşılığını veriyor.Çelik, 30 Ocak 2009’da bir kez daha arıyor Güler’i. “Selamünaleyküm” faslından sonra Güler “Hayırdır, bir şey mi var” diye soruyor. Çelik, “Bir konu konuşacam telefonda söylemeyecem” diyerek yüz yüze görüşme isteğini dile getiriyor. Güler kabul ediyor, haberleşmek üzere sohbeti noktalıyorlar.Cihaner, Erzurum Özel Yetkili Savcılığı’nca elinden alınan dosyayı Erzurum'a gönderirken eklediği resmi notta, Güler’in konuşması için şu kaydı düşüyor.“(Mehmet Çelik) Yasama dokunulmazlığı olduğu anlaşılan Bakan Hilmi Güler'i arayarak talimat verir şekilde ticari rakibi konumda olduğu anlaşılan firmaya izin (ya da ihale) verilmemesi için telkinde bulunduğu izlenimini veren birtakım iletişimler tespit edilmiştir.,,”Osman Pepe'nin, Çevre ve Orman Bakanlığı koltuğunda otururken, sonradan emanetçilerinden devralacağı kendi şirketlerine, ormanı da tahrip edecek maden işletmesi ile tersane izinleri verdiğini Vatan gazetesinden meslektaşımortaya çıkarmıştı. Pepe, önce tartışılan şirketlerde ortaklığı olmadığını öne sürmüş, ancak belgelerin söz konusu şirketin tamamına oğulllarıyla birlikte sahip olduğunu göstermesi üzerine “Ekmek parası peşinde koşturuyoruz” demişti.Osman Pepe de, Erzincan'daki soruşturma nedeniyle yapılan takipler sırasında, aynı işadamıyla, Mehmet Çelik'le yaptığı telefon konuşması üzerine dinlemeye takıldı. Aşağıdaki linkte, yine Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapılan yasal dinlemeye dayanan konuşmaların tapelerini okuyacaksınız.Uzun olmasına rağmen, bakanlık yapan bir AKP milletvekilinin bir işadamıyla birlikte nasıl iş kovaladığını, “Bize de bir iş almışsınızdır... Siz ayağınızı bastığınız yere bizi de çekersiniz” diye nasıl yol yaptığını okurken sıkılmayacaksınız.İlhan Cihaner malum, bu telefon dinlemelerini de kapsayan soruşturması sürerken “Ergenekon terör örgütü üyeliği” iddiasıyla makam odasında gözaltına alındı, aylarca tutuklu kaldı.Cihaner bugün, seçilmesine kesin gözüyle bakılan Denizli ikinci sıradan milletvekili adayı...Haklarında hiçbir soruşturma yapılmayan Güler ve Pepe ise, “temiz siyaset” adına tekrar milletvekili adayı yapılmadıkları, bakanlıktan oldukları Başbakan tarafından meydanlarda ilan edilen iki politikacı.Bakmayın siz boş bırakılmış sanık sandalyelerine, hayat bazen çok daha ağır cezalar kesebiliyor.“O bakanlar kim” sorusu seçim meydanlarından ekranlara kadar her yere yayıldığı için hatırlatmak istedim...