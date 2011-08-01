Necdet Özel’in CV’sine Başbakan girecek mi?

Bugün, Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yazalım. Biliyorsunuz, Genelkurmay’ın www.tsk.tr
adresinden yayın yapan internet sitesinde ilk kez “Genelkurmay Başkanı” bölümü yer almıyor. Işık Koşaner
’in, görevinin sona ermesine iki yıl bulunmasına rağmen 29 Temmuz Cuma günü emekliliğini istemesi üzerine boşalan Genelkurmay Başkanlığı makamının ardından, internet sitesinin ana sayfasında sağ üst köşede “Genelkurmay Başkanı” için ayrılan bölüm de geçici bir süre için kaldırılmış bulunuyor.
Koşaner’in özgeçmişi, sitenin “Genelkurmay Başkanları” sayfasının en sonunda, emekliye ayrıldığı belirtilmeden, sadece göreve atandığı 27 Ağustos 2010 tarihi not düşülerek veriliyor.
‘Genelkurmay Başbakan’a karşı sorumludur’
Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesi, en önemli habere Hilmi Özkök
’ün komutanlığı döneminde konu olmuştu. 28 Ağustos 2002’de Genelkurmay Başkanlığı’na atanan, AKP’nin ilk kez iktidara geldiği 3 Kasım 2002’den itibaren kritik bir dönemde görev yapan ve 28 Ağustos 2006’da emekliye ayrılan Hilmi Özkök, sembolik değeri yüksek bir uygulamayla göreve başlamıştı. Özkök, Anayasa’nın 117. maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan’a karşı sorumludur” hükmüne, Genelkurmay Başkanlığı sitesinde yayımlanan özgeçmişinde özellikle gönderme yapmıştı.
Özkök’ün, Genelkurmay sitesindeki özgeçmişi şu ifadelerle başlıyordu:
"Orgeneral Hilmi Özkök, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24'ncü Genelkurmay Başkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, Başbakan'a karşı sorumlu olan Orgeneral Özkök, barış zamanında Türk Silahlı Kuvvetleri komutanı, savaş zamanında ise Cumhurbaşkanını temsilen, Türk Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak görev yapar…”
“Ben akla itaat eden bir neslin komutanıyım” diyen, demokratik düzene bağlılık konusunda Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda iz bırakan Özkök, özgeçmişinde yaptığı “Başbakan’a karşı sorumluluk” vurgusuyla bir ilke imza atmıştı.
‘Başbakan’ vurgusu gitti ve bir daha dönmedi
Özkök’ün Genelkurmay sitesindeki özgeçmişi, 2007 yılında “Başbakan’a karşı sorumluluk” vurgusu ayıklanarak değiştirildi. Uygulama, “Genelkurmay başkanlarının özgeçmişlerinin standart bir formatta Genelkurmay sitesinde yayımlanmasını sağlama ve görevi sona eren Genelkurmay Başkanı’nın hâlâ Başbakan’a karşı sorumluymuş gibi gösterilmesini önleme” amacıyla gerekçelendirildi.
Elbette Özkök’ten sonra gelen Genelkurmay başkanlarının, görev süreleri boyunca özgeçmişlerinde aynı göndermeyi yapmasına bir engel yoktu. Ancak “Başbakan’a karşı sorumluluk” vurgusu, Özkök’ten sonra bir daha Genelkurmay sitesine giremedi.
Bir başka deyişle, Özkök’ten önce rastlamadığımız bu jeste Özkök’ten sonra da tanık olmadık. Örneğin, Özkök’ün ardından Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturan Yaşar Büyükanıt
, özgeçmişine böyle bir ifade koydurmadığı gibi, parlamentodaki Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale etmeye yeltenen 27 Nisan (2007) bildirisini yayımlamakta sakınca görmemişti. Hükümet bir yandan sert bir açıklamayla muhtırayı reddetmiş, ancak diğer yandan görev süresinin sonunda Büyükanıt’ı “üstün hizmet madalyası” ve dillere destan bir makam otomobiliyle emekliliğe uğurlamıştı.
Genelkurmay Başkanlığı’nı Büyükanıt’tan devralan İlker Başbuğ
da, Başbuğ'dan devralan Işık Koşaner
de kurumun internet sitesindeki özgeçmişlerine, Hilmi Özkök gibi “Görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan’a karşı sorumludur” hükmünü yazdırmadılar.
Nedeni ne olursa olsun, “Başbakan’a karşı sorumluluk” vurgusunun Genelkurmay Başkanlığı sitesine girmesi gibi çıkması da sembolik bir önem taşıyor.
Ne dersiniz; Başbakan Tayyip Erdoğan
ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
’ün, uzun süreden beri Genelkurmay Başkanlığı için önünün kapanmamasına dikkat gösterdikleri Orgeneral Necdet Özel
döneminde Hilmi Özkök’ün üslubu karargâha geri döner mi?
Ana muhalefet ile iktidarın Savunma Bakanlığı’na bağlanmasında uzlaştıkları Genelkurmay, artık “Başbakan’a karşı sorumlu olma” mevkisine itibar eder mi!