T24 LogoT24 Logo

Doğan Akın

dakin@t24.com.tr

12 Ekim 2009

Medyanın ağzı leş kokuyor!

Ne haber kutsal, ne yorum hür bu savaşta. Hepsinin bir fiyatı var.

Son haftalardaki yayınlara baktığınızda, Türk basınında en çok uzman gazeteci çalıştırılan alanın “vergi” olduğuna inanabilirsiniz. Sanırsınız, Türkiye'de insanlar “vergi” mevzuatı okumak için birbirini yiyor.
Doğan grubu için hesaplanan vergi aslı ve cezalarının ardından düğmesine basılan “gazete yöneticileri ve yönetilenler” vergi uzmanı oldular.
Kimi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda sayılan muafiyet koşullarını yazıyor, kimi Katma Değer Vergisi istisnalarını...  Gazeteler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hangi varlıkların teminat gösterilebileceğine ilişkin yorumlardan yıkılıyor.
Hayatında duymadığı “mukteza” mevzularına dalan bile var!
Kamu bankası parasıyla medya grubu satın almanın, iktidarın saldığı vergi marifetiyle rakip grubu batırmaya çalışmak gibi bir diyeti de oluyor sonuçta.
“Geçmişte onlar da yapıyordu” diye ilan edilen gerekçeler, “Şimdiki fail biziz” ihbarı gibi alınlara yazılıyor.
Ne haber kutsal, ne yorum hür bu savaşta. Hepsinin bir fiyatı var. Bizim borsada en çok muameleyi en çok küfredenler görüyor.
Medyanın ağzı bir kez daha leş gibi kokuyor!
Mali ihtiyacın 'aşırı' tedariki
Medyada bağımsızlığın mali bir dayanak gerektirdiğini biliyoruz. Ancak mali ihtiyaçların “aşırı”  tedarikinin bağımsızlığı yok ettiğini de biliyoruz. Bağımsız gazetecilik; elde edeceğiniz gelirlerin, tutsağı olmayacağınız, kimseden korkmayacağınız  bir sınırda olmasını gerektiriyor.
T24, ekonomik kudret sahibi olmamanın bağımsız gazetecilik yolunda bir engel olamayacağı inancından hareketle yola çıktı.
Hiçbir kişi, kurum, şirket, örgüt, oluşum ve kişiyle doğrudan ya da dolaylı veya rastlantısal bir ilişkisi bulunmayan bağımsız internet gazetemiz 1 Eylül'den beri yayında.
Ne iktidar marifetiyle boğulmaya çalışılan medya devini savunurken komplekse kapılıyor, ne de onları ve rakiplerini kıyasıya eleştirirken korkuyoruz.
T24, gazetecilerin bağımsız gazetesi.
Burada gereksiz para yok.
Korku yok.
Koku yok.
YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Yazarın Diğer Yazıları

Aslı Erdoğan haberleri ve T24 üzerine: Biraz da siz kafesinizi parçalayıp gerçeğinize kavuşun abiler

Neden, sürekli ne olmamız gerektiğini buyururken ne olduğumuzla ilgilenmiyorsunuz?

T24 10 yaşında: Ekspres gibi geçiyor güzel günler üstümüzden...

Paranın gözü kör olsun, ama parasızlığın sağladığı imkânlarla da yapıyoruz T24'ü!

Bir sen eksiktin Türkiye Gazeteciler Sendikası!

Önüne konanın ardına bakmayan bir gazetecilik olmaz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24