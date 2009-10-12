Medyanın ağzı leş kokuyor!

Son haftalardaki yayınlara baktığınızda, Türk basınında en çok uzman gazeteci çalıştırılan alanın “vergi” olduğuna inanabilirsiniz. Sanırsınız, Türkiye'de insanlar “vergi” mevzuatı okumak için birbirini yiyor.

Doğan grubu için hesaplanan vergi aslı ve cezalarının ardından düğmesine basılan “gazete yöneticileri ve yönetilenler” vergi uzmanı oldular.

Kimi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda sayılan muafiyet koşullarını yazıyor, kimi Katma Değer Vergisi istisnalarını... Gazeteler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hangi varlıkların teminat gösterilebileceğine ilişkin yorumlardan yıkılıyor.

Hayatında duymadığı “mukteza” mevzularına dalan bile var!

Kamu bankası parasıyla medya grubu satın almanın, iktidarın saldığı vergi marifetiyle rakip grubu batırmaya çalışmak gibi bir diyeti de oluyor sonuçta.

“Geçmişte onlar da yapıyordu” diye ilan edilen gerekçeler, “Şimdiki fail biziz” ihbarı gibi alınlara yazılıyor.

Ne haber kutsal, ne yorum hür bu savaşta. Hepsinin bir fiyatı var. Bizim borsada en çok muameleyi en çok küfredenler görüyor.

Medyanın ağzı bir kez daha leş gibi kokuyor!

Mali ihtiyacın 'aşırı' tedariki

Medyada bağımsızlığın mali bir dayanak gerektirdiğini biliyoruz. Ancak mali ihtiyaçların “aşırı” tedarikinin bağımsızlığı yok ettiğini de biliyoruz. Bağımsız gazetecilik; elde edeceğiniz gelirlerin, tutsağı olmayacağınız, kimseden korkmayacağınız bir sınırda olmasını gerektiriyor.

T24, ekonomik kudret sahibi olmamanın bağımsız gazetecilik yolunda bir engel olamayacağı inancından hareketle yola çıktı.

Hiçbir kişi, kurum, şirket, örgüt, oluşum ve kişiyle doğrudan ya da dolaylı veya rastlantısal bir ilişkisi bulunmayan bağımsız internet gazetemiz 1 Eylül'den beri yayında.

Ne iktidar marifetiyle boğulmaya çalışılan medya devini savunurken komplekse kapılıyor, ne de onları ve rakiplerini kıyasıya eleştirirken korkuyoruz.

T24, gazetecilerin bağımsız gazetesi.

Burada gereksiz para yok.

Korku yok.

Koku yok.