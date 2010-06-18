KÜRŞAT BUMİN'E SAYGI VE ALKIŞ...

Kürşat Bumin Yeni Şafak'ta sorguluyor

'Ayıp diye bir şey var yahu!'

'Haddinden fazla gizli tanık var'

'Savcı ve gizli tanık aynı isimse bu dosya tepetaklak olur'

'Dosyanın silahlı örgüt iddiasıyla sahiplenilmesi tüyler ürpertici'

Bumin'in soruları kadar tavrı da değerli