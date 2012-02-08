

Umut, belki de hiçbir zaman bundan daha güçlü, daha güzel kelimelerle dile gelmedi.

“Güneş, sırf küçük diye unutmazmış bir köyü...”

Böyle diyor Afrikalılar, T24 için yola koyulurken bize güç veren dostlarımız.

“Özlenmiş ve biriktirilmiş bir başlangıç için karşınızdayız...”

T24'ün yayına başladığı 1 Eylül 2009'da bu köşede yayımlanan ilk yazı, bu sözlerle başlıyordu; özlenmiş, biriktirilmiş bir başlangıç...

Gazetecilik üzerine söylenecek iddialı sözlerin itibarı yok bu ülkede, biliyoruz. Bunun bir nedeni medyada sermaye sahiplerinin ilişkileriyse, bir nedeni biziz, gazeteciler. Zira editoryal bağımsızlığı savunmak, haberciliğin kurallarına eksiksiz uymaya çalışmak, görüş ve inançlarına katılmadığımız kesimlere karşı dışlayan, nefret eden bir dil kullanmamak konusunda parlak bir geçmişimiz bulunmuyor.

T24; hiçbir kişi, grup, şirket, kurum ve oluşum ile doğrudan ya da dolaylı veya rastlantısal bir bağı bulunmayan bağımsız bir internet gazetesi olarak kuruldu. 2,5 yılda beklediğimizin üzerinde bir trafik ve doğrusu beklemediğimiz ölçüde bir etki kazandı.

Mali ihtiyaçları aşırı telafi edilmiş şirket grubu yayınlarının, gerçekler dışında bir yerlere bakarak, rıza gözleyip icazet alarak gazetecilik yapmak durumunda kaldığı zamanlar olduğunu biliyoruz. Oralarda çalışan meslektaşlarımızı da zorlayan gerçek ne yazık ki bu...

T24, internetin, gazeteciliği büyük sermaye gerektiren bir girişim olmaktan çıkarmasının ardından bağımsız haberciliği kurumsallaştırma amacıyla kuruldu. Çalışanların mütevazı ücretleri, sigorta primleri ve vergiler ile haber merkezinin rutin giderlerini karşılayan mütevazı gelirimiz dışında hiçbir kaynağımız yok. Ama hiçbir borcumuz; hiçbir kişi, kurum, şirket, hareket veya örgüte mecburiyetimiz de yok.

Bağımsızlığı gazeteciliğin en kuvvetli dip akıntısı olarak görüyoruz.

T24'te olaylar “haber” olmak üzere bir izin dilekçesi gibi bir yerlere arz edilmiyor.

T24'te hiçbir inanç ve görüş, gazeteciliğin önüne konmuyor.

T24'ün bağımsızlığı, ideolojik takıntılarla haberciliği çarpıtmamayı da içeriyor.



YEPYENİ BİR T24 GELİYOR



T24 bu ilkelerle, zaman zaman ülke gündemini etkileyen haberler ve söyleşilerle ve elbette sizin ilginizle bizim için önemli bir noktaya geldi.

T24'ün, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede, internet medyasında haber ve söyleşileri en çok referans gösterilen, en çok alıntı yapılan mecra haline gelmesi doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor.

Doğru, ama ilerlememiz gereken bir yoldayız. Gelecek haftadan itibaren çok daha hızlı açılan, haberleri çok daha kolay okuyabileceğiniz bir T24 göreceksiniz.

“Başımızı sokacak bir masal” gibi doğan ve gelişen T24'ü anlatmayı sürdüreceğim.

Evet, küçük bir tanıtım yapacak kadar bile bir bütçemiz yok... Ama biz gazetecilikte yokluğun da gücünü tadıyoruz!..



