T24 LogoT24 Logo

Doğan Akın

dakin@t24.com.tr

08 Şubat 2012

Güneş, sırf küçük diye unutmazmış bir köyü...

Umut, belki de hiçbir zaman bundan daha güçlü, daha güzel kelimelerle dile...


Umut,  belki de hiçbir zaman bundan daha güçlü, daha güzel kelimelerle dile gelmedi.
“Güneş, sırf küçük diye unutmazmış bir köyü...”
Böyle diyor Afrikalılar, T24 için yola koyulurken bize güç veren dostlarımız. 
“Özlenmiş ve biriktirilmiş bir başlangıç için karşınızdayız...”
T24'ün yayına başladığı 1 Eylül 2009'da bu köşede yayımlanan ilk yazı, bu sözlerle başlıyordu; özlenmiş, biriktirilmiş bir başlangıç...
Gazetecilik üzerine söylenecek iddialı sözlerin itibarı yok bu ülkede, biliyoruz. Bunun bir nedeni medyada sermaye sahiplerinin ilişkileriyse, bir nedeni biziz, gazeteciler. Zira editoryal bağımsızlığı savunmak, haberciliğin kurallarına eksiksiz uymaya çalışmak, görüş ve inançlarına katılmadığımız kesimlere karşı dışlayan, nefret eden bir dil kullanmamak konusunda parlak bir geçmişimiz bulunmuyor.
T24; hiçbir kişi, grup, şirket, kurum ve oluşum ile doğrudan ya da dolaylı veya rastlantısal bir bağı bulunmayan bağımsız bir internet gazetesi olarak kuruldu. 2,5 yılda beklediğimizin üzerinde bir trafik ve doğrusu beklemediğimiz ölçüde bir etki kazandı. 
Mali ihtiyaçları aşırı telafi edilmiş şirket grubu yayınlarının, gerçekler dışında bir yerlere bakarak, rıza gözleyip icazet alarak gazetecilik yapmak durumunda kaldığı zamanlar olduğunu biliyoruz. Oralarda çalışan meslektaşlarımızı da zorlayan gerçek ne yazık ki bu...
T24, internetin, gazeteciliği büyük sermaye gerektiren bir girişim olmaktan çıkarmasının ardından bağımsız haberciliği kurumsallaştırma amacıyla kuruldu. Çalışanların mütevazı ücretleri, sigorta primleri ve vergiler ile haber merkezinin rutin giderlerini karşılayan mütevazı gelirimiz dışında hiçbir kaynağımız yok. Ama hiçbir borcumuz; hiçbir kişi, kurum, şirket, hareket veya örgüte mecburiyetimiz de yok. 
Bağımsızlığı gazeteciliğin en kuvvetli dip akıntısı olarak görüyoruz.
T24'te olaylar “haber” olmak üzere bir izin dilekçesi gibi bir yerlere arz edilmiyor.
T24'te hiçbir inanç ve görüş, gazeteciliğin önüne konmuyor.
T24'ün bağımsızlığı, ideolojik takıntılarla haberciliği çarpıtmamayı da içeriyor.

YEPYENİ BİR T24 GELİYOR 

T24 bu ilkelerle, zaman zaman ülke gündemini etkileyen haberler ve söyleşilerle ve elbette sizin ilginizle bizim için önemli bir noktaya geldi.
T24'ün, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede, internet medyasında haber ve söyleşileri en çok referans gösterilen, en çok alıntı yapılan mecra haline gelmesi doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. 
Doğru, ama ilerlememiz gereken bir yoldayız. Gelecek haftadan itibaren çok daha hızlı açılan, haberleri çok daha kolay okuyabileceğiniz bir T24 göreceksiniz.
“Başımızı sokacak bir masal” gibi doğan ve gelişen T24'ü anlatmayı sürdüreceğim.
Evet, küçük bir tanıtım yapacak kadar bile bir bütçemiz yok... Ama biz gazetecilikte yokluğun da gücünü tadıyoruz!.. 

 
YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

Yazarın Diğer Yazıları

Aslı Erdoğan haberleri ve T24 üzerine: Biraz da siz kafesinizi parçalayıp gerçeğinize kavuşun abiler

Neden, sürekli ne olmamız gerektiğini buyururken ne olduğumuzla ilgilenmiyorsunuz?

T24 10 yaşında: Ekspres gibi geçiyor güzel günler üstümüzden...

Paranın gözü kör olsun, ama parasızlığın sağladığı imkânlarla da yapıyoruz T24'ü!

Bir sen eksiktin Türkiye Gazeteciler Sendikası!

Önüne konanın ardına bakmayan bir gazetecilik olmaz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24