Gerçeker Hizbullah dosyasının geliş tarihini karıştırdı mı?



Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 31 Aralık 2010 gece yarısı yürürlüğe giren yeni tutukluluk süreleri üzerine çıkan kaosla ilgili olarak birbirine suçlayan hükümet ve yargı cephesinin ayrı ayrı zaaf içinde olduklarını gösteren kuvvetli belirtiler var.

“Masum değilsiniz hiçbiriniz” başlığını taşıyan bir önceki yazımda hükümet ve yargı cephesinde gözlemlenen sorunları irdelemiştim. Bu konuda ilk söylememiz gereken şey; beş yıl önce yapılan yasa değişikliğinin de gerektirdiği yargılamanın hızlandırılması yolunda hiçbir somut adım atmayan hükümetin ortaya çıkan kaosu öngöremediğidir. Sadullah Ergin'in, “Hâkim ve savcı alımı yapmamızı engellediler” söyleminde odaklanan savunması Adalet Bakanlığı ve hükümetin bu konuda duvara çarptığı gerçeğini değiştirmiyor.

Ancak yürütme organının bu durumu yargının sergilediği zaafları görmemizi engellememeli. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in basın toplantısı da, yargıdaki zaafı teyit eden bölümler içeriyordu. Malum, yargıya yöneltilen eleştiriler, Hizbullah davası sanıklarının tutuksuz yargılanmak üzere halaylar eşliğinde serbest bırakılması üzerinde odaklandı. İlk derece mahkemesi ve Yargıtay'ın bu davayı 10 yılda sonuçlandıramaması haklı eleştirilere neden oldu.

Yargıtay Başkanı Gerçeker, basın toplantısında, aksine iddialara karşın bu davanın Yargıtay'a ilk geliş tarihinin Eylül 2010 olduğunu söyledi. Yargıtay Başsavcılığı'nın da tebliğnamesini “bir ayda” hazırlayarak dosyayı 26 Ekim'de 9. Ceza Dairesi'ne gönderdiğini açıklayan Gerçeker, incelemeler ve talep edilen duruşma için taraflara tebligat gönderilmesi de dahil prosedüre işaret etti. 9. Ceza Dairesi'nin bu sürecin sonunda duruşma tarihi olarak 26 Ocak 2011'i tespit ettiğini vurguladı. Ancak malum, yasada belirlenen tutukluluk süresi sona erdiği için 31 Aralık 2010 gecesi Hizbullah sanıkları için salıverilme hakları doğdu.

Anadolu Ajansı ile haber sitelerinin, Gerçeker'in dosyanın Yargıtay'a geliş tarihi için söylediklerini “dokuzuncu ay” olarak değil “dokuz ay önce” diye vermeleri dikkat çekiyor. Bu aktarım sorunlu görünüyor, zira “Gerçeker dosyanın dokuz ay önce Yargıtay'a geldiğini... Yargıtay Başsavcılığı'nın da bir ayda tebliğnameyi tamamlayarak dosyayı 26 Ekim'de 9. Ceza Dairesi'ne gönderdiğini söyledi” sözleri yan yana çelişik duruyor. Bu sözleri doğru kabul edersek, dokuz ay önce (Mart 2009) Yargıtay'a giden dosya için 26 Ekim'e kadar geçen yedi ayda ne yapıldığı sorusunu cevaplamak gerekecek. Gerçeker, başsavcılığın tebliğnameyi “bir ayda” hazırlandığını söylediğine göre, geriye kalıyor 6 ay! Ya Hizbullah dosyasının kapağı 6 ay boyunca Yargıtay'da açılmadı ya da Gerçek'er'in “dokuzuncu ay” sözleri yanlış anlaşıldı.



Gerçeker Sedat Ergin'e 'Mart ayında gedi' demişti

Basın toplantısındaki açıklamalar için durum buyken, Gerçeker'in Sedat Ergin'e yaptığı açıklama için durum aynı görünmüyor. Ergin'in köşesinde yayımlanan (7 Ocak 2011 – Hürriyet) açıklamasına göre, Gerçeker Hizbullah dosyasının “mart ayında” Yargıtay'a geldiğini söylüyor!

Ergin, yanlış anlamadan kaynaklı maddi bir hata yapmadıysa Gerçeker dosyanın Yargıtay'a geliş tarihiyle ilgili olarak 24 saat arayla ciddi bir çelişkiye düşmüş oluyor.

Evet, hangisi? Hizbullah dosyası mart ayında mı, eylül ayında mı Yargıtay'a geldi? Eğer Mart ayında geldiyse, toplum ve sanıklar için özellik arz eden tutuklu dosyalarının öne alınarak değerlendirildiği iddiası tamamen çökecek.



Başsavcılığın bir ayda yaptığını daire iki ayda niye yapamadı?

Diğer yandan, Gerçeker'in açıklamasına göre, Yargıtay Başsavcılığı 85 klasörlük dosyayı “bir ayda” inceleyerek görüşünü yazdığına göre, deneyimli yüksek yargıçlardan oluşan 9. Ceza Dairesi neden 26 Ekim'den 31 Aralık'a kadar geçen 61 günde prosedürü tamamlayıp bu özel dava için önlem almadı? Tebligatları derhal yaptırıp 31 Aralık'tan öncesine duruşma günü vermek olanaksız mıydı?

Ceza Dairesi'nin bu konuda dikkatsiz davrandığını, 6. Ceza Dairesi'nin eylül ayında alarm vererek 31 Aralık'tan önce 1500 tutukluya ilişkin dosyaları sonuçlandırmasından da anlayabiliyoruz.

Cihaner davası “CD” üzerinden görüldü

Vatan gazetesinde “İsteyince oluyor” başlığıyla manşete çıkan bu durumu teyit eden başka örnekler de var. Yargıtay aşaması dahil birkaç ayda bitirilen Abdullah Öcalan dosyasını “o özel davaydı” diye bir kenara bırakabilirsiniz. Ancak, ısrarla Ankara'ya gönderilmeyen tutuklu Başsavcı İlhan Cihaner'in dosyası için Yargıtay'da bulunan çözümü hatırlayın. Dört ayda beş bin kilometre dolaştırılan dosya nedeniyle Cihaner'in tutukluluğu “uzatılınca” özel kurye de görevlendiren Yargıtay 11. Ceza Dairesi “CD'ler” üzerinde inceleme yaparak mağdur edilen Cihaner konusunda karar vermişti.

Yargıtay'ın üzerindeki iş yükünün ağırlığı, daha önceki iktidarlardan sonra AKP hükümetinin de 8 yıldır bu konuya el atmamış olması, yargıda gözlenen zaafları görmezden gelmemizi gerektirmiyor.

Türkiye'nin bahane üretmeye değil eleştirel akla ihtiyacı var.

Toplumun adalete olan inancını kaybetmesiyle sonuçlanan siyaset ve yargı uygulamalarına karşı yeni bir düzen inşa etmeye ihtiyacı var...