Erdoğan'ın Ahmet Altan'a davası ve AİHM'nin Erbil Tuşalp kararı...

Taraf gazetesinin Stratfor belgelerini yayımlaması, bu yayınları daha önceki Wikileaks belgeleri gibi trübünlerden izlemekle yetinen medyada bir gazetecilik tartışması da başlattı.

Nerede durduğu hiç önemli değil, aynı hastalıkla malul medya grupları yapamadıkları gazeteciliği tartışadursun Başbakan Tayyip Erdoğan’dan Taraf’a ve Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan’a 30 bin liralık bir tazminat davası geldi.

Gerekçe; Altan’ın köşesinde kullandığı ifadeler. Anadolu Ajansı’nın 9 Mart’ta geçtiği habere göre, Erdoğan'ın avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın açtığı davanın dilekçesinde, Altan'ın köşe yazısında “Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu” öne sürülüyor. Köşe yazısından alıntılara yer verilen dilekçede, “yazının Erdoğan'ı eleştirmeye değil; aşağılamaya, küçük düşürmeye, cahil, bilgisiz ve ilgisiz olmakla itham etmeye yönelik olduğu” belirtiliyor ve yazıdaki değerlendirmelerin “düşünce açıklaması olarak kabul edilemeyeceği” savunuluyor.

Erdoğan’ın avukatlarına göre, “yazıdaki ifadeler sağduyu sahibi bir kişinin kabul edeceği sözler değil.”

Karşı dava açan Ahmet Altan, davaya konu olan 9 Mart tarihli “Hadi bakalım bir daha” başlıklı yazısında Başbakan’ın iki danışmanından Stratfor yayınları için tekzip geldiğini ve “karalama kampanyasıyla suçlandıklarını” anlatıyor. "Biz kırıp dökmeyelim derken bunlar utanmayı bir kenara bırakıp bizi suçlamaya kalkışıyorlar. Normalde bir hükümeti götürecek bir skandalla karşı karşıyayız ama maşallah yüzsüzlük almış yürümüş... Bu çağda sır yok artık. Bu istihbarat tezgâhlarını da, o tezgâhların savunucularını da insanlar görecek. Ne bu halkı, ne de bu koca dünyayı kandırabilirsiniz” diyor.

Altan, bir gün önceki “Alaturkalık” başlıklı yazısında da, taşeronlukla suçladığı Taraf’ı “jetonla çalışan bir müzik kutusuna” benzeten Erdoğan için “acemi garson çocuk, hiddetle tepinen küçük oğlan çocuğu” benzetmeleri yapmış, “Dün gene bizim gazeteyle ilgili izandan pek nasibini alamamış bazı laflar söylemiş… Zavallı Başbakan’ın aklı iyice karışmış” ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan’ı gözeten bir üslup tartışması

Çok sayıda köşede Başbakan’a yönelik ifadeleri nedeniyle Altan’a “üslup” eleştileri yapıldı. O köşelerin ses verdiği cephenin gazetelerinde, üstelik sadece yorumlarda değil haberlerde de kullanılan “dönek Kemal”, “tornistan Kemal” başlıklarının neden benzer bir üslup hassasiyeti yaratmadığı sorusunun cevabını Star’daki yazılarına son verilen Mehmet Altan T24’e yaptığı açıklamada vermişti. “CHP’ye atış serbest”ti…

Doğru, medyada üslup, içeriği genellikle gölgede bırakıyor. Peki üslup ile ifade özgürlüğü nasıl bir denge içinde ele alınmalı? “Kaba” veya “sert” olduğu düşünülen ifadeler bir yazıyı kendiliğinden “saldırgan” yapar mı? Başbakan’ın hakları gazeteci haklarından daha mı öncelikli korunmalı? Basın ve ifade özgürlüğü tazminat cezalarının da tehdidi altında mı?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 31 Ocak 2012’de, tam da bu konularda, yani köşe yazılarındaki ifade özgürlüğünün sınırları üzerine çok önemli bir karar aldı. Hem Altan’a yönelik üslup tartışmasında evrensel ölçütler, hem de Erdoğan’ın açtığı davayı görecek mahkemeler açısından önemli bir içtihad ortaya koyması nedeniyle bu kararı özetlemeye çalışacağım. Zira bu karara konu olayda da davacı (Başbakan) ile davalılar (gazete ve gazeteci) ve gerekçeler (kişisel haklara saldırı) aynı.

AİHM İkinci Daire’de görülen ve Türk yargıç Işıl Karakaş’ın da katıldığı yargılamaya konu olay, 12 Eylül 1980 darbesinden sonraki dönemde unutulmaz bir insan hakları gazeteciliği yapan Erbil Tuşalp’in Birgün gazetesinde yayımlanan iki yazısıydı. Peşinen söyleyelim, yazılarda gerçekten ağır ifadeler kullanılmıştı.

Erdoğan’dan Tuşalp’e ilk mahkûmiyet

Tuşalp, 24 Aralık 2005’de Birgün’de yayımlanan “İstikrar” başlıklı yazısında “soygun ve vurgun için koruyucu bir kalkan gibi kullanılan istikrarın mide bulandıran bir sözcük olmaya başladığını, din eksenli bir rejime sıçramanın önünün açılmak istendiğini, Başbakan ve adamlarının istikrarlı bir biçimde saçmaladığını” öne sürüyor. Aynı yazıda “Başbakan’ın Amerika’nın memuru olduğu, yüzünün kızarmadığı, her şeyi yalanla kuşattığı, okumayıp öğrenmediği, 12-13 yaşında imam-hatipte bıngıldağına girenlerle yetindiği” gibi ağır ifadeler geçiyor. Ve Tuşalp yazısında, “Yolsuz babaların yanına çulsuz oğullar eklenmedi mi? Bilal Erdoğan önce sünnetinde, sonra da düğününde sahip olduğu altınları, dolarları beybabasına vererek servet aklamadı mı? Bu kararları veren yargıçlar yüksek yargıya atanarak ödüllendirilmedi mi” diyor.

Erdoğan, 2 Haziran 2006’da “yazı kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği” gerekçesiyle Tuşalp ve Birgün hakkında asliye hukuk mahkemesinde tazminat davası açtı.

Tuşalp ve Birgün, yazıdaki amacın hakaret değil, eleştiri olduğunu, dava konusu yapılan ifadelerin Başbakan’ın yaptığı açıklamalar ve yargı bağımsızlığına ilişkin gelişmeler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdiler. Ancak mahkeme, “basının, fikirleri tartışmak ve halkı aydınlatmak için bağımsız ve tarafsız haber vermek bakımından sahip olduğu imtiyazların sınırsız olmadığını” belirterek Tuşalp ile Birgün’ü, 5 bin lira ve yazının yayımlandığı tarihte geçerli olan faiz oranı üzerinden hesaplanacak rakamı ödemeye (toplam 8 bin 611 lira 88 kuruş) mahkûm etti.

Basın özgürlüğünün, kişilerin onuru ve itibarını korumakla ilgili Anayasa, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun hükümleriyle sınırlı olduğunu vurgulayan mahkeme, “siyaset ve devlette yüksek makamda olanların kışkırtıcı eleştirilere karşı daha hoşgörülü olmaları gerektiğini” belirtti, ancak Tuşalp’in yazısında “içeriğin eleştirinin ötesine geçerek sınırın aşıldığını” öne sürdü.

İkinci dava, ikinci mahkûmiyet

Erdoğan, Tuşalp’in 6 Mayıs 2006’da yine Birgün’de yayımlanan “Geçmiş Olsun” başlıklı yazısı için de aynı gerekçeyle dava açtı. Tuşalp yazısında “amatör bir psikoloji meraklısı olarak Erdoğan’ın küçük yaşta yüksek ateşli bir hastalık geçirip geçirmediğinin araştırılmasını” öneriyor ekliyordu:

“Selanik'in ortasına dikilen ‘Pontus Soykırım Anıtı’ gibi bir sorunu es geçip, Mustafa Kemal'in doğduğu evdeki ‘ziyaretçi defterini yırtacak’ ölçüde sinirleri yıpranan Başbakan Erdoğan'ın şu anda ‘psikopatik agresif’ bir rahatsızlık geçirdiğinden kuşkulanıyorum. Kendisine yine de ‘acil şifalar’ diliyorum.”

Mahkeme “Başbakan’ın psikolojik problemleri olduğunun” iddia edildiğini vurguladığı yazıda “kabul edilebilir eleştiri sınırının aşıldığına ve Başbakan’ın küçük düşürüldüğüne” hükmetti. Karar aynıydı, Birgün ve Tuşalp yine 5 bin lira ve yazının yayımlandığı tarihte geçerli olan faiz oranı üzerinden hesaplanacak rakamı (toplam 8 bin 384 lira 42 kuruş) ödemeye mahkûm edildiler.

Her iki karar da Yargıtay aşamasında kesinleşti. Tuşalp, avukatı Fikret İlkiz aracılığıyla AİHM’ye başvurarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğünün mahkûmiyet kararlarıyla ihlal edildiğini dile getirdi.

Tuşalp ayrıca, adil yargılama ve Yargıtay’ın “tazminat miktarı barajı”na işaret ederek dosyayı incelemeyi reddetmesi nedeniyle mahkemeye erişim haklarından mahrum edildiğini öne sürdü. AİHM 2. Daire, tali olan bu başvuruyu reddetti, ancak davanın esasını oluşturan ifade özgürlüğü ihlali başvurusunu kabul etti.

Hükümet savunmasına ret ve Türkiye’ye ceza

Hükümet, AİHM’ye gönderdiği savunmada, “yerel mahkeme kararının Başbakan’ın eleştirilmesine değil, hakaretamiz ifadelere odaklandığını, yazarın fikir olarak kabul edilemeyecek ifadelerle kabul edilebilir eleştiri sınırını aştığını, Erdoğan’ın onuruna, itibarına saldırıldığınıı” öne sürdü.

Hükümet savunması, “hakaret, aşağılama ve kırıcı bir dilin siyasi konuların tartışılmasına olumlu katkı sağlamadığı için genel ve sınırsız bir şekilde korunamayacağı, AİHS’nin ifade özgürlüğünün kişisel hakarete dönüşmesini önlemek adına yerel mahkemelerin alacağı kararları engellememesi gerektiği ve her ifadenin her kültür ve dilde ayrı ve özel bir anlamı bulunduğu” unsurlarını da içeriyordu.

Hükümet savunmasına göre, yerel mahkeme, Tuşalp’in düşüncesini özgür bir şekilde ifade etmesi ile Erdoğan’ın itibar ve haklarını koruma gereğini dikkatli bir şekilde tartmıştı.

AİHM, hükümetin bu savunmasını ikna edici bulmadı. Gerçekten ağır ifadelerin kullanıldığı yazılar için mahkûmiyet kararlarını yerinde görmeyerek “oybirliği” ile Tuşalp’in 5 bin Euro’luk tazminat talebini kabul eden mahkeme, Türkiye’de tahsil edilen tazminatların da faiziyle iadesine karar verdi. AİHM Türkiye’yi mahkûm ederken, kararına basın ve ifade özgürlüğünün sınırları açısından çok önemli kayıtlar düştü.

‘Basın özgürlüğü bazen aşırılığı ve provokasyonu kapsar’

AİHM İkinci Daire, mahkûmiyet kararlarının Tuşalp’in AİHS’nin 10. maddesinde garanti altına alınan ifade özgürlüğü hakkına müdahale olduğuna hükmetti.

Tuşalp’in “günlük bir gazetede yazan bir gazeteci ve yazar olduğunu not eden” AİHM, “dava konusu yazıların yasadışı davranış ve yolsuzluk iddiaları ile Başbakan’ın agresif tutumu iddialarıyla ilgili olduğunu” belirttikten sonra son derece önemli vurgular yaptı. AİHM’nin basın ve ifade özgürlüğü ölçülerini ortaya koyan bu vurgularını aynen aktarıyorum. İtalik harflerle dizilen AİHM görüşleri arasındaki ara başlıklar bana aittir. AİHM’nin kısaca “Mahkeme” olarak geçirildiği metni birlikte okuyalım:

- Mahkeme, basının, demokratik bir toplumda vazgeçilmez bir işlevi olduğunu tekrar eder. Özellikle de başkalarının itibarı ve hakkı başta olmak üzere, belli sınırları aşmaması gerektiği halde, görevi – yükümlülük ve sorumlulukları ile tutarlı bir şekilde – halkı ilgilendiren tüm konular ile ilgili bilgi ve görüşleri açıklamaktır. Basın özgürlüğü bazı durumlarda aşırıya kaçma ve hatta provokasyonlara rücu edebilir.

‘Yerel mahkeme yazılarda iyi niyet aramayı ihmal etti’

- Mahkeme, iki tazminat davasındaki davacının, üst düzey bir siyasetçi olduğunu belirtir. Aslında, kendisi o dönemde ve şu anda Türkiye’nin Başbakanıdır. Bu bağlamda, Mahkeme, bir siyasetçinin kabul edilebilir eleştiri sınırlarının, sıradan bir şahısa kıyasla daha geniş olduğunun altını çizer. Bu nedenle de bu kapsamda, daha büyük bir hoşgörü göstermiş olması gerekirdi.

- Mahkeme, (Ankara’daki) asliye hukuk mahkemelerinin yapmış olduğu gibi, iki makalede kullanılan dil ve ifadelerin, özellikle de asliye hukuk mahkemesinin kararında altı çizilenlerin, provokatif ve kaba olduğu ve belli ifadelerin meşru şekilde saldırgan diye sınıflandırılabileceği varsayılsa bile, bu ifadelerin, başvuru sahibinin yerel mahkemelere sunduğu alıntıların da gösterdiği gibi, halkın halihazırda bildiği bazı gerçekler, olaylar ve gelişmeler ile ilgili değer yargıları olduğuna kanaat getirir. Dolayısıyla da, bu ifadeler, yeterli bir gerçek zemine dayanmaktadırlar. Özellikle, Mahkeme, yerel mahkemelerin kararlarının, makalelerin iyi niyetle yazılıp yazılmadığını değerlendirmeyi ihmal ettiği kanaatindedir.

‘Rencide, rahatsız ve şoke eden fikirler de koruma altındadır’

- İfade tarzı bakımından ise, Mahkeme, yazarın (Erbil Tuşalp) kendi siyasi görüş ve algıları ile renklendirdiği katı eleştirilerini hicivli bir stilde aktarmayı tercih ettiğini gözlemler. Bu bağlamda, Mahkeme 10. maddenin, sadece olumlu karşılanan veya zararsız veya tarafsız görülen bilgi ve fikirleri değil, “demokratik toplumun,” gereklilikleri olan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin parçası olan ve rencide eden, şoke eden ve rahatsız eden bilgi ve fikirleri de koruma altına aldığının altını çizer.

‘Kaba ifade, saldırgan değerlendirmesi yapmaya yetmez’

- Mahkeme, saldırgan dilin, ahlaksız aşağılama kapsamına girmesi durumunda, yani saldırgan ifadenin tek amacının aşağılamak olduğu durumlarda, ifade özgürlüğü korunması altına giremeyebileceğini not eder; ancak kaba ifadelerin kullanımının, kendi başına saldırgan ifade değerlendirmesi yapmaya yetmeyeceğini çünkü bu tarz ifadelerin stil (üslup) amaçları için de kullanılabileceğini belirtir. Mahkeme için, iletişimin bir parçası olarak (üslup) stil, bir ifade şeklidir ve ifadenin içeriği ile birlikte koruma altındadır. Ancak, söz konusu davada, yerel mahkemeler davayı incelerken, dava konusu ifadeleri kendi bağlamı ve ifade ediliş şekilleri içerisinde değerlendirmemiştir.

‘Yazılar Erdoğan’ın kariyeri ve hayatını etkilemedi’

- Bunun sonucunda, Mahkeme, makalelerde bulunan çeşitli katı ifadelerin ve özellikle de yerel mahkemeler tarafından altı çizilenlerin, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a karşı haksız bir kişisel saldırı olmadığı kanaatindedir. Buna ek olarak, Mahkeme, dava dosyasında, başvuru sahibinin makalelerinin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kariyeri veya profesyonel veya özel hayatı üzerinde bir etkisi olduğu yolunda hiçbir bulguya rastlanmamıştır.

‘Başbakan’ın hakları neden gazeteci hakları üzerinde tutuluyor’

- Yukarıda ortaya konan düşünceler ışığında, Mahkeme, yerel mahkemelerin, Başbakan’ın kişisel haklarını başvuru sahibinin haklarının ve halkı ilgilendiren konularda basın özgürlüğünün üzerinde tutmak için ikna edici acil bir toplumsal ihtiyaç ortaya koyamadığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla, Mahkeme, yerel mahkemelerin, karar verirken takdir yetkilerini aştıkları ve başvuru sahibi aleyhine aldıkları kararların güdülen meşru amaç ile orantısız olduğu kanaatindedir.

‘Tazminat eleştiriyi caydırabilir, fikirleri kısıtlayabilir’

- Hükümet’in dikkat çektiği gibi, yasal işlemlerin cezai değil hukuki olması da, Mahkeme’nin yukarıda ortaya konan düşüncelerini etkilemez. Her durumda, Mahkeme, başvuru sahibinin, yayıncı şirket ile birlikte çarptırılmış olduğu tazminat cezasının miktarının kayda değer olduğuna dikkat çeker ve bu gibi miktarların, başkalarını, kamu görevlilerini eleştirmekten caydırabileceğinin ve bilgi ve fikirlerin serbest dolaşımını kısıtlayabileceğinin altını çizer . Başvuru sahibinin ifade özgürlüğü haklarını kullanmasına müdahale, demokratik bir toplumda, başkalarının itibar ve haklarını korumak için gerekli görülemez.

AİHM kararının tam metni

Türkçeye çevrilmiş tam metnini aşağıdaki linkten okuyabileceğiniz AİHM kararı özetle böyle. Türk mahkemelerinin de dikkate alması gereken kararında AİHM, Altan’dan çok daha sert ifadeler kullanan Tuşalp’in yazılarını “ifade özgürlüğü” kapsamında görüyor, Başbakan’ın hakları karşısında gazeteci haklarının neden korunmadığını sorguluyor.

Hülasa Başbakan, tazminat için çıktığı yolda bir kez daha Türkiye’yi mahkûm ettirebilir!

Habercilik, basın ve ifade özgürlüğünden önce iktidar sahiplerine karşı lisan üzerinde kafa yoranlara… Gazeteciliği ve yazarlığı kriminalize etmeye heveslenenlere…Başbakan’a, avukatlarına, hâkimlere, savcılara… Ve dahi gazetecilere duyurulur…

AİHM’nin Erbil Tuşalp kararının tam metni için tıklayın

Erbil Tuşalp’ın dava konusu iki yazısı için tıklayın