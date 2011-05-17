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Doğan Akın

dakin@t24.com.tr

17 Mayıs 2011

Erdoğan'a göre, AKP tek başına Anayasa'yı değiştiremeyecek!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim tahminini ilk kez açıkladı

 

Başbakan Tayyip Erdoğan, bugüne kadar 12 Haziran seçimlerinde partisinin kaç milletvekili çıkaracağı konusundaki tahminini açıklamıştı. Bu konuda ilk kez dile getirdiği tahmin, Erdoğan'ın, MHP'nin barajı aşması ve BDP'li bağımsız adayların grup kuracak sayıda milletvekiliyle (en az 20) sandıktan çıkmaları halinde AKP'nin Anayasa'yı değişterecek sandalye sayısının altında kalacağına inandığını gösteriyor.


Erdoğan, partisinin kaç milletvekilliği kazanacağı konusundaki tahminini, Antalya'ya giderken uçağına davet ettiği Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a açıkladı. Başbakan, Donat'ın, seçim tahminini sorması üzerine, şunları söyledi:


“Prensibimi biliyorsunuz... Rakam telaffuz etmem.
Kaç parti grup kuracak?.. Eğer 4 parti grup kurarsa, o zaman bizim durumumuz 320-325 iskemle gibi bir rakam olur.
Ama şu anda öyle değil... Bağımsızlar var. (BDP seçime parti olarak girmiyor... Bağımsız adayları destekliyor)
2007'de meydanlarımız iyiydi.
Şu anda meydanlar daha iyi.
Teşkilatın heyecanı iyi...Herkes gayretli... Gece gündüz çalışılıyor...Her yer iyi görünüyor.”


Erdoğan'ın sözleri; MHP'nin yüzde 10 barajını aşması ve BDP'nin en az 20 milletvekilliği kazanarak parlamentoda grup kurması durumunda Başbakan'ın AKP'nin Anayasa'yı değiştirecek veya yeni anayasa yapacak bir çoğunluğa ulaşacağına inanmadığını gösteriyor.


Erdoğan'ın tahminini dayandırdığı “4 parti grup kurarsa” varsayımındaki en kritik bölüm MHP'nin durumuna ilişkin olarak karşımıza çıkıyor. Zira AKP ve CHP'nin yanı sıra bağımsız adaylarla seçime katılan BDP'nin en az 20 milletvekili gerektiren “parlamento grubu” kurmasına kesin gözüyle bakılıyor. MHP'nin oyları konusunda ise yüzde 8'lerden 15'lere uzanan bir dizi tahmin ve kamuoyu yoklaması sonucu gündeme getiriliyor.


Anayasa'nın 175. maddesi uyarınca, Anayasa değişikliği parlamentoda en az 330 milletvekilinin (550 olan üye tamsayısının beşte üçü) desteğini gerektiriyor. 330 ile 367 arasında bir destekle kabul edilen anayasa değişiklikleri zorunlu olarak referanduma sunuluyor. 367'nin üzerinde milletvekilinin desteğiyle parlamentoda kabul edilen anayasa değişiklikleri ise, Cumhurbaşkanı isterse, referanduma götürülebiliyor.




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