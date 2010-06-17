Cihaner, Erdoğan'ın gazabına mı uğradı?

İki kez İstanbul'a, iki kez Diyarbakır'a gitti, Ankara'ya gitmedi

Zaman ve Yeni Şafak Cihaner'i çoktan mahkûm etti

'Cemaat silahlı' deyip dosyayı aldı, 'silahsız' deyip kovuşturmadı

Savcı Şanal silahlı örgütü Cihaner'in odasında aradı

Erdoğan'ın Cihaner'e öfkesi ve Çiçek'in telefonu

İhale konuşmaları dinlenen AKP'li bakanlara soru sorulmadı