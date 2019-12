Bu vergilerle Koç'u, Sabancı'yı geçeceğiz anasını satayım!..

İnsan sadece ihtiyaçlarını karşılamakla doysaydı, daha temiz bir hayatımız olacaktı. Daha temiz, daha ahlaklı, belki daha çetin, ama daha yaşamaya değer bir hayat. Sahip olduklarınıza çekeceğiniz toplam çizgisinin altında kalanlara şöyle bir bakın, ihtiyaçlarınızın mı peşinden koşmuşsunuz, isteklerinizin mi!

Çevre ve Orman Bakanlığı koltuğunda otururken, sonradan emanetçilerinden devralacağı şirketlere ormanı biçecek maden işletmesi ile tersane izinleri veren Osman Pepe'nin hikâyesini gözden geçirirken düşündüm bunu. Halen AKP Kocaeli Milletvekili olan Pepe, Vatan muhabiri Kerim Ülker'in yazdığı bu haberler üzerine, Ticaret Sicili kayıtlarında oğulllarıyla birlikte tamamına sahip göründüğü şirketlerde ortaklığı olmadığını öne sürdü. Ancak, yine Vatan'ın haberine göre, meslektaşımız belgelerle üzerine gidince de “Ekmek parası peşinde koşturuyoruz” dedi.

“Çevre ve Orman Bakanı” olarak Amasra'da orman içindeki madene, Yalova'da denizi dolduracak tersaneye olur vermenin, Gürcistan'da iş bağlayan şirkete destek olmanın, bakanlık koltuğundan inince de o “olur”ları, o “destek”leri verdiği şirketlerin hisselerini emanetçisinden devralmanın bu topraklardaki açıklaması “ekmek parası” olabiliyor.

Bakanlık ve milletvekilliği koltuğunda otururken kendi işleri için “uzunları yaktığı” anlaşılan Pepe'nin, “ekmek parası” mesaisi, Anayasa'ya sadakat için yemin ettiği parlamentodaki görevlerine nasıl vakit ayırabildiğini de düşündürüyor.

Günlerdir açıklama yapmayan Osman Pepe'nin, dün TBMM kürsüsünde Vatan'ın haberleri için yasal yollara başvurduğunu söylediğini not edip, devam edelim.



Cemaat soruşturmasında dinlenen telefonlar



Gelin, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in, “Erzincan'daki Ergenekon örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmadan önce yürüttüğü İsmailağa cemaati soruşturması kapsamında Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla dinlenen telefonlara yansıyan Osman Pepe sohbetlerine bir bakalım.

Tarih 2 Şubat 2009. Telefonun bir ucunda AKP Kocaeli Milletvekili Osman Pepe var, diğer ucunda cemaate ilişkin haberleşmelerde adı en sık geçen isimlerden olan Tek Çelik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi işadamı Mehmet Çelik. “Ekmek parası” peşindeki Pepe, işleri nedeniyle ödediği vergi ve sigorta primlerinden yakınıyor, bu gidişle “Koç'u, Sabancı'yı geçeceğini” söylüyor.



'Koç'u, Sabancı'yı geçeceğiz anasını satayım'



Osman PEPE: Selamünaleyküm nasılsın

Mehmet ÇELİK: Aleykümselam sayın bakanım yoğunsunuz galiba bu sefer (…) Allah yardımcınız olusun ne diyelim başka bir şey yapamıyoruz

Osman PEPE: Allah razı olsun Mehmet Bey ne edeceğiz ya na yapıyorsun ne ediyorsun

Mehmet ÇELİK: Uğraşıyoruz Sudi Arabistan’a gidiyor Cumhurbaşkanıyla orda şirket kurmuştum imzayı atacam bir taşta iki kuş vuracam (…) Şimdi bakanım başka bir konu vardır ordan dönüşte bir istiare yapsak burada Kosovalı vardır burada ortak bir iş yapacağız finansman bir sorun

Osman PEPE: Dön gel de o zaman görüşelim

Mehmet ÇELİK: Yaklaşık 90 km. lik yol işi

Osman PEPE: Anladım

Mehmet ÇELİK: Bu baya büyük bir iş oraya saldırıcağız

Osman PEPE: Hayırlısı olarak bir dön gel de. (…) Siz ne ediyorsunuz Yeminli mali müşavir hikayesini

Mehmet ÇELİK: Bir tipik hareketleri var onun dediğini yapmadık dedik çok olursa git deriz ona sizin adamınızı beğendim kusura bakmasın ya buda iyidir de disiplini sağlıyor da vergi vereceksin gibi bizim düşmanımız mısın?

Osman PEPE: Ya bırak anamızı ağlattı bize o kadar sigorta öderditti. O kadar vergi ödedik rekortmen oluyoruz ha

Mehmet ÇELİK :Ben rekortmen oldum

Osman PEPE: Ciddi mi

Mehmet ÇELİK: Valla ilk yüz beşe girdim Türkiye de

Osman PEPE: Ne zaman ?

Mehmet ÇELİK: 2007 de şimdi kaça gireceğim belli değil belkide ona girerim

Osman PEPE: Ya koçu ve sabancıyı geçeceğiz anasını satayım

(...)

Pepe: Bize de iş almışsınızdır, dedim

Tarih 10 Şubat 2009. Osman Pepe ile Mehmet Çelik konuşuyor.

Osman PEPE: Aloo

Mehmet ÇELİK: Selamün aleyküm

Osman PEPE: Aleyküm selam Mehmet bey ne yaptın ne ettin?

Mehmet ÇELİK: …….. gittik, gezdik, geldik güzel şeyler var

Osman PEPE: Ben ne dedim şimdi biliyor musun? Arayayım, mutlaka iş almıştır, bir tanede bize almıştır, dedim

Mehmet ÇELİK: Valla iş alırız iş almak için imkan var orada da

Osman PEPE: Hee

Mehmet ÇELİK: Bir, ben buradan giderken Bin Ladin den randevu alındı onlarla görüştüm, evet iş çok, birde orada ticaret odası başkanı var iş yapıyor, orada da iş çok, Bin Ladin den ise o ticaret odası başkanını çok gözüm tuttu ama ilk şey yani orada iş bolluğu var ama bizim buradaki sıkıntılarımızı ne yapacağız

(...)

Osman PEPE: Vallaha gerçekten biz hani sayılı selamete bir yerden çıkmamız lazım yani

(…)



'Sen ayağını bastığın zaman arkadan bizi çekersin'



Mehmet ÇELİK: Amin amin cümlemize şimdide Yunanistan la bir iş götürüyorlar, bilmiyorum Yunanistan la iş yapılır mı?

Osman PEPE: Yapılır tabi ne oldu Yunanlılar, komşumuz bizim Yunanlılar yaa, he hemşerimizdirler

Mehmet ÇELİK: Bilmem ha, bilmiyorum nasıl hemşerimiz oluyor da, Of tan mı hemşerimiz oluyorlar

Osman PEPE: Yav Of, Çaykara;Trabzon ne karıştırıyorsun heh heh heh hee

Mehmet ÇELİK: Heh heh he hee,

Osman PEPE: Ne işi var orada Yunanistan da

Mehmet ÇELİK: Orada ııı konut işi var

Osman PEPE: Konut işi var, valla para kazanılan her yere gidin

(…)

Mehmet ÇELİK: He eğer o görüşmede olmak istersen sanada haber veririm

Osman PEPE: Yani sen bir gör bakalım da, sen ayağını bir yere bastığın zaman bizi arakadan çeker alırsın oraya daa

Mehmet ÇELİK: İnşallah inşallah siz mi basarsınız, siz mi çeker alırsınız, biz mi alırız o yönden mevlam ne verirse

Osman PEPE: Yaa neyse birimiz bir yere şey yapalım da yaa

(...)

Mehmet ÇELİK: Oldu tamam sağol selamün aleyküm

Osman PEPE: Hadi selamün aleyküm



Sırada Pepe'nin dünürü Güler var



Sırada, Osman Pepe'nin “Çevre ve Orman Bakanı” olarak uygun gördüğü Amasra'daki madene el atan AKP Ordu Milletvekili Hilmi Güler var. Amasra'da orman biçen o madeni, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı” olarak, aralarında kendi damadının da bulunduğu Pepe'nin oğullarının yönettiği şirkete 49 yıllığına kiralayan Hilmi Güler. İhale peşindeki işadamıyla “talimat alır” gibi konuşurken yasal telefon dinlemesine yakalanan Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı.

Ama şimdi biraz ara verelim. Malum telefon konuşmalarının dinlendiği soruşturmayı yürütürken “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in yargılanmakta olduğu davadaki gelişmeleri ve hâlâ TBMM üyesi olan Osman Pepe ile dünürü Hilmi Güler'in oy kullandığı Anayasa değişikliği görüşmelerini izleyelim, yarın devam ederiz...