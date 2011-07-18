Bu bir medya, ticaret, rezalet hikâyesidir!..

Vakıfbank'tan 373 milyon liralık ödeme

Yüzde 25'i halka açık bir vakıf bankası

Yeni Şafak'ın patronuna 'Abi' diyen genel müdür

'Bu iş bizim için önemli, çok hızlı yapılması gerekiyor'

Savcılar, SPK ve Arınç'dan beklenen

Ağaoğlu için zor günler mi başlıyor?