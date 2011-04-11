Başörtülü aday yoksa oy da yok, kampanyası ne kadar etkili olacak?



Milletvekili aday listesini büyük bir disiplinle son ana kadar dışarı sızdırmayan tek parti olan AKP'de 333 milletvekilinin 167'si listeye giremedi. Bakanlar Kurulu'nun, iki isim dışında tamamen korunduğu liste, hiçbiri büyük olmamakla birlikte bazı sürprizler içeriyor. Erdoğan'ın sahillere Binali Yıldırım, Nihat Ergün, Ertuğrul Günay, Vecdi Gönül gibi bakanları kaydırarak bu bölgelerde ya icraatçı ya da Milli Görüş kökenli olmayan isimlerle daha fazla oy almaya çalıştığı dikkat çekiyor.

AKP'nin milletvekili aday listesi, başörtülü aday açısından da gözden geçirildi. Başörtülü afişleriyle kampanya yapan Gülderen Gültekin aday gösterildi, ancak seçilmesine hemen hiç olasılık bulunmayan Antalya'da sondan bir önceki sıraya, 13. sıraya yerleştirildi. Erdoğan'ın, “başörtülü aday yoksa oy da yok” kampanyası yürüten kadınlara zayıf da olsa bir mesaj vermeye gerek görmediği,TBMM'de yeni bir türban krizinin kapatma davası gibi gelişmelere neden olabileceği görüşüne itibar ettiğini söyleyebiliriz. Gözümüzden kaçan bir isim yoksa AKP listelerinden aday gösterilen 78 kadın arasında seçilebilecek sıraya yerleştirilmiş başörtülü bir isim bulunmuyor. Gülderen Gültekin'in de adaylık başvurusunu başörtüsüz bir fotoğrafla yaptığı belirtiliyor.

Bu durum, “başörtülü aday yoksa oy da yok” kampanyasının ne kadar etkili olacağını da göstermesi açısından önem taşıyor. Ali Bulaç, Zaman gazetesindeki yazısında, bu kampanyanın toplumda karşılık bulamayacağını öne sürmüştü.



Bakanlar Kurulu iki isim dışında aday

AKP'nin milletvekili adayları listesinde değişimin en az gözlendiği kesimin, Bakanlar Kurulu olduğu dikkat çekiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, Mehmet Aydın ve Selma Aliye Kavaf dışında bütün bakanlarını , listeye koyduğu bütün illerde birinci sıradan aday gösterdi. Sadece Egemen Bağış, İstanbul 1. Bölge'de Başbakan'dan sonra ikinci sırada bulunuyor. Bazılarının seçim bölgeleri değişen Bakanlar Kurulu üyelerinin aday gösterildiği iller şöyle:

Tayyip Erdoğan (İstanbul 1. Bölge), Cemil Çiçek (Ankara 2. Bölge), Bülent Arınç (Bursa), Ali Babacan Ankara 1. Bölge), Hayati Yazıcı (Rize), Faruk Nafiz Özak (Trabzon) Zafer Çağlayan (Mersin), Vecdi Gönül (Antalya), Faruk Çelik (Şanlıurfa), Egemen Bağış (İstanbul 1. Bölge), Cevdet Yılmaz (Bingöl), Recep Akdağ (Erzurum), Mehmet Mehdi Eker (Diyarbakır), Ahmet Davutoğlu (Konya), Mehmet Şimşek (Batman), Nimet Çubukçu (İstanbul 2. Bölge), Mustafa Demir (Samsun), Ömer Dinçer (İstanbul 3. Bölge), Nihat Ergün (Kocaeli), Taner Yıldız (Kayseri), Ertuğrul Günay (İzmir), Veysel Eroğlu (Afyon), Sadullah Ergin (Hatay), Binali Yıldırım (İzmir), Beşir Atalay (Kırıkkale).



AKP Diyarbakır'da sil baştan

AKP listesinde dikkat çeken sürprizlerden birisi, Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın aday gösterilmemesi oldu. Erdoğan'ın “evinde kalacak kadar” yakın olduğu az sayıda isim arasında bulunan İhsan Arslan'ın oğlu Mücahit Arslan da Başbakan'a en yakın çalışan danışmanlar arasında yer alıyor. Mazlum-Der'in kurucusu da olan Arslan, AKP için Güneydoğu'da önemli olan Kürt oyları açısından önem taşıyan bir isimdi.

Ketum bir siyasetçi olan Arslan'ın kendi isteğiyle mi listeye girmediği bilinmiyor, ancak mevcut milletvekillerine yer verilmeyen Diyarbakır'da listenin birinci sırasında Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker bulunuyor. İkinci sırada ise, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak Kürt sorunu konusundaki girişimleriyle dikkat çeken Mehmet Galip Ensarioğlu bulunuyor. AKP'nin Diyarbakır listesinde üç kadın dikkat çekiyor. 3. sırada Mine Lök, 6. sırada Oya Eronat, 9. sırada Fatma Öncü. 2007 seçimlerinde AKP'nin Diyarbakır'da 6 milletvekili çıkardığı düşünüldüğünde, iki kadın adayın bu kentte seçilebilecek sıraya konduğunu söyleyebiliriz. Eronat'ın 2008'de Diyarbakır'da askeri aracın geçisi sırasında bir dershanenin önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eren Şahin'in annesi olduğunu not edelim.



Dengir Fırat, Güler, Tüzmen, Sözen yok

Bir süredir Başbakan Erdoğan'ın yakın çevresinde bulunmayan, Kasım 2008'de parti yönetiminden istifa eden Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat aday listesinde yer almadı.

Erdoğan'ın Alevi açılımı için önem verdiği, ancak bir süre sonra heyecanını kaybeden Reha Çamuroğlu da AKP listesinde yer almayan isimlerden.

Hilmi Güler, Nazım Ekren, Kürşad Tüzmen, Murat Mercan ve Edibe Sözen de AKP listesine giremeyen milletvekilleri arasında bulunuyor.



Türköne ve Tatlıses de yok

Listede yer almaması sürpriz sayılmayan önemli bir isim de, Erdoğan'ın grupta “Abi” diye hitap ettiği birkaç isimdren biri olan, ancak kabinenin en önemli koltuklarından Maliye Bakanlığı'nda otururken Erdoğan'la arası bozulan ve bakanlıktan alınan Kemal Unakıtan. Çocuklarının işleri nedeniyle çok tartışılan isimlerden olan, ancak Maliye Bakanlığı'ndaki performansı beğenilen Eskişehir Milletvekili Unakıtan'ın Erdoğan ile ihtilafının “itip düşürmeye kadar” vardığı da iddia edilmişti.

Eşinden sonra bu kez kendisinin aday adayı olması tartışmalara neden olan Mümtazer Türköne de, AKP listesine giremedi. Ancak Türköne'nin yazdığı Zaman gazetesinde yazan Prof. Naci Bostancı Amasya 1. sıradan aday oldu.

Tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde aday olma isteğini kendisini ziyarete gelen Erdoğan'a bizzat ileten İbrahim tatlıses de AKP listesinde hayal kırıklığına uğrayan isimlerden. AKP listesinin kesinleştiği sıralarda Tatlıses'in memleketi Şanlıurfa'dan bağımsız aday olduğu açıklandı.



Salim Uslu, Tuna Bekleviç ve Ahmet Türkeş aday

Güçlü Türkiye Partisi'ni kurmadan önce uzun süre sivil toplum örgütü faaliyeti yürüten Tuna Bekleviç, 2007 seçimlerinde bağımsız aday seçilemediği Edirne'de 2. sıradan AKP adayı.

Uzun süre Hak-İş Konfederasyonu başkanlığı yapan Salim Uslu, Çorum 1. sıradan AKP adayı oldu. Alpaslan Türkeş'in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'in de İstanbul 2. Bölge 7. sıradan aday gösterildiği dikkat çekiyor.



Davet edilen isimler listede

AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin'in yerini koruduğu Gaziantep'te üçüncü sırada gazeteci Şamil Tayyar aday gösterildi.

Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'ndan istifa eden Muammer Güler Mardin'de 1. sıradan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istifa eden Oğuz Kağan Köksal Kırıkkale'de 2. sıradan, Başbakan'ın yakın danışmanlarından Yalçın Akdoğan Ankara 1. Bölge'de 6. sıradan, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Çağatay Kılıç Samsun 5. sıradan, TOKİ Başkanlığı'ndan istifa eden Erdoğan Bayraktar Trabzon'da 2. sıradan, AB Genel Sekreterliği'nden istifa eden Volkan Bozkır İstanbul 2. Bölge 3. sıradan, Hakan Şükür İstanbul 2. Bölge 4. sıradan ve gazeteci Mehmet Metiner de Adıyaman 2. sıradan aday gösterilmiş bulunuyor. Bu isimlerin çoğunun parlamentoya girmekte zorlanmayacağını söyleyebiliriz.



