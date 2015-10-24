Arınç ve Gül "Erdoğan'la buraya kadar" dedi; AKP'de ne oluyor, neler olabilir?

AKP kurucularından Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve AKP yanlısı medyaya açık göndermeler içeren açıklamaları, bize yakın geleceğe dair neler söylüyor?

Sorunun bir cümlelik yanıtı, 13 yıllık iktidarının sonunda AKP'nin kurduğu düzene, AKP'nin zirvesindeki isimlerin de isyan ettiğidir.

Sadece yapılan açıklamaların değil, tavırların da Erdoğan'a karşı kuvvetli mesajlar içerdiği gelişmelere tanık oluyoruz. Arınç'ın AKP, AKP medyası ve Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını; "CNN Türk'ün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Reytingi en yüksek kanallar ambargolu, biz kendimizi hapsediyoruz" vurgusu eşliğinde, Erdoğan'ın savaş açtığı Aydın Doğan'a ait bir kanalda yapması muhalif söz ve eylemi bütünleştiriyor. Abdullah Gül'ün, Ankara katliamından PKK'yı da sorumlu tutan Erdoğan'ın "terör örgütü uzantısı" diyerek seçim yarışına girdiği HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı arayarak başsağlığı dilemesi de aynı düzlemde dikkat çeken bir tavır olarak öne çıkıyor.

"Nereden nereye" diyerek üstüste koyacağınız iki noktanın karşısında sıralananlar, AKP'nin geleceğine ilişkin olarak ciddi bir fikir verecektir.

Tek adam vesayetinden tek adam vesayetine

Evet, nereden nereye...

AKP, tüzüğündeki kısaltılmış adıyla AK Parti, 14 Ağustos 2001'de, Necmettin Erbakan'ın "tek adam sultası"na isyan eden Milli Görüş içindeki "yenilikçiler" tarafından kuruldu. Yenilikçiler önce, Erbakan'ın adayı Recai Kutan'a karşı Abdullah Gül'ü Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına aday gösterdiler. Gül seçilemedi, ancak 620 oy alan Kutan'a karşı 570 delegenin desteğini sağlayarak, Erbakan'ın partisinin artık bölündüğünü de ortaya koyan ciddi bir başarı kazandı.

İlk adımda parti içi mücadeleyi deneyen yenilikçiler, daha sonra Milli Görüş'ün o sıradaki örgütü olan Fazilet Partisi'nden ayrılarak AKP'yi kurmaya karar verdiler.

Kurucuların başındaki çekirdek ekipte yer alan üç kişi de Erbakan'ın yanında yetişen, ancak Erbakan ve çevresindeki "ak saçlılar"ın vesayetine itiraz eden Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tı.

Ekipteki diğer isim olan Abdüllatif Şener'in durumu ise malum; AKP'den kopmasının ve kapasitesi konusunda vahim değerlendirme hataları yaparak kurduğu yeni partiyle başarısızlığa uğramasının üzerinden yıllar geçti. 14,5 yıllık tarihinin 13 yılını iktidarda geçiren AKP'de vazo çatladı ve kurucu çekirdekteki üç isimden ikisi, Arınç ile Gül, "Erdoğan'la buraya kadar" dediler ve bu pozisyonlarını giderek daha açık ifade ve tavırlarla netleştirdiler. 'Eşitler arasında birinciyiz, diyerek yola çıktık' Arınç'ın, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlarken kuruluş dönemine ilişkin kullandığı ifade, daha önce yine Erdoğan'a açık gönderme içeren "Biz'dik ben olduk" sözlerini tamamlar nitelikte: "Bizim yola çıktığımızda şahsi meseleler bir kenarda kalmıştı ve önde kim varsa konuştuğumuz şuydu. Sen eşitler arasında birincisin, ben eşitler arasında birinciyim. Bu kadar, bir ekibiz, kadroyuz. Omuz omuza vereceğiz ve korkmadan yolumuza devam edeceğiz."

Parlamenter sistemin doğuşunda başbakanın konumunu da Latince işaretleyen "primus inter pares / eşitler arasında birinci" ilkesinin, bugün ne kadar gerçekçi bir özlemi yansıttığı tartışılabilir. Ancak elbette Arınç bu ifadesiyle, "tek adam vesayetine karşı çıktıkları yolda tek adam vesayetine döndüklerini" ima ediyor.

CNN Türk'teki "Birlikte siyaset yaptığımız insanlarla aramıza buzdan duvarlar girdi, birilerine sevgimde azalma olabilir" sözleri de Erdoğan ve son dönemdeki yakın ekibine mesajlar içeren Arınç, AKP yanlısı medyanın yanı sıra hükümetteyken yıllarca bakanlığına bağlı olan TRT ve Anadolu Ajansı'nın da kendisine ambargo uyguladığını açıklayarak "yandaş medya" eleştirilerini sahiplenmiş oldu. Arınç'ın "Adımın üzerine soru işareti koymaya utanmıyor musunuz? Yeni yetme zıpır güruh! En yüksek reytingli kanallara ambargo koyarak kendimizi hapsediyoruz" sözleri eşliğinde yandaş medya eleştirisi yapması, Türkiye'deki medya ve ifade özgürlüğünün nasıl ve hangi düzeylerde ayaklar altına alındığının önemli göstergelerinden biri olarak da okunmayı gerektiriyor.