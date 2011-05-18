AKP vergiden kaçmakla suçladığı Google'a para mı ödüyor?

'ün bu sabah yayına koyduğu bir haber, çok kısa süre içinde büyük bir tartışma başlattı. Haber, MHP'lilerin yasadışı yollarla özel görüntülerini yayınlayan “Farklı Ülkücülük” grubunun internet sitesinde AKP'nin “Hayaldi Gerçek Oldu” sloganlı reklamlarının yayımlandığını duyuruyordu.

T24 editörlerinden Hazal Özvarış'ın haberi, AKP'nin, gizli kasetler nedeniyle MHP tarafından suçlandığı bir sırada yasadışı görüntüleri yayınlayan internet sitesine doğrudan reklam vermesinin düşünülemeyeceği vurgusunu da içeriyordu. Habere daha sonra, AKP reklamlarının Google aracılığıyla internet sitelerine otomatik olarak dağıtıldığı da eklendi.



Peki Google AKP reklamlarını nasıl dağıtıyor?



Eğer, AKP'ye özel olarak bir reklam komplosu kurulmadıysa, bu sorunun yanıtı bellidir. Türkiye'de bir reklam ajansı olarak da çalışan Google, kendisine bütçe ayıran reklam verenlerin reklamlarını yüzlerce sitede yayınlıyor. Bu seçim kampanyasında tanık olduğumuz üzere, AKP ile ana muhalefet partisi CHP'nin reklamları da “Google” reklamı olarak yüzlerce internet sitesinde dönüyor.

AKP'nin reklam kampanyası için Google'a ödeme yapması, kendisi açısından büyük bir çelişkiyi de içeriyor. Zira AKP, vergi mükellefi olmamak için Türkiye'de şirket kurmayan Google'a karşı büyük bir savaş başlatmış, Maliye Bakanlığı denetçilerini harekete geçirmişti.

Hükümet Google'u vergiden kaçmakla suçlamıştı

Bu konu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, internet medyası temsilcileriyle 5 Haziran 2010 Cumartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı görüşmede de gündeme geldi. O sırada Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım, “Google konusunda çok doluyum” demiş ve dünyanın en değerli markası haline gelen bu şirket için bakın neler söylemişti. Yıldırım'ın, YouTube'u da kapsayan internet yasakları üzerine gelişen konuşmada söylediklerini özetle aktarıyorum:

“Bugüne kadarki bütün yasak kararları Atatürk aleyhine işlenen suçlardan çıkarıldı. Bu konuda 31 mahkeme kararı bulunuyor. Biri hariç hepsinde, Atatürk aleyhine olduğu belirtilen içeriğin Türkiye'deki Youtube yayınından çıkarılması isteniyor. Ancak bir hâkim 'bütün dünyadaki içeriğin kaldırılmasını' istedi. Bu sorun, ama bu bir ilk derece mahkemesi. Bunun üst mahkemesi var, temyizi var. Peki bu şirket (Youtube) neden itiraz etmiyor? Burası önemli. Bu durumdan çıkar sağlıyorlar. İtiraz etmediler, ancak yasak kararı üzerine Türkiye'den girişler azalınca Google IP'lerini kullanmaya başladı. Böyle şey olur mu? Ben kendileriyle 5 kere toplantı yaptım. İstediklerimizi söyledim, yapacaklarını söylediler, ama yapmadılar. Şimdi ise muhatap bulamıyoruz, telefonlarımıza bile çıkmıyorlar. Diyoruz ki İsrail'de bile yaptığın yerel içeriği Türkiye'de de yap, burada bir temsilcilik aç, buraya bir muhatap koy. Hayır koymuyor. Burada vergi mükellefi olmak istemiyor. Telefonlarıma çıkmıyor. Burası bir kabile devleti mi? Ülkesini seven biri buna katlanabilir mi? Türkiye adam yerine konmayacak bir ülke mi? Türkiye'nin kurallarına uyacaklar, bunu siz de desteklemelisiniz. Bu konuda çok doluyum arkadaşlar...”

Yukarıdaki satırlar, AKP'li bir hükümet üyesinin, Türkiye'de vergiden kaçan Google'a isyanını içeriyor.

Yıldırım'ın “bakanların bile telefonuna çıkmadığını, Türkiyeyi adam yerine koymadığını” açıkladığı Google'a AKP reklam veriyor! Bir başka deyişle AKP, Türkiye'de vergi mükellefi olan ve vergi ödeyen reklam şirketlerini değil, vergiden kaçmakla suçladığı Google'u tercih ediyor. En azından reklam bütçesinin bir bölümünü Google'a ayırıyor.

AKP Google'a reklam ödemesi yapıyorsa, kamuoyunun da, “Türkiye'yi adam yerine koymadığını ve Türkiye'de elde ettiği kazancın vergisini ödemediğini” savunduğu bu şirketle ilişkisi konusunda AKP'den bir açıklama bekleme hakkı bulunuyor.



Diğer yandan, Google'a reklam verenlerin, söz konrusu reklamın yayınlanmasını istemediği siteleri kampanya dışında tutabildiklerini not edelim.





MHP kasetlerini yayınlayan sitede AKP'nin de reklamlarının dönmesi haberi - dönmüyor mu! - için “O reklamı AKP vermedi, Google dağıtıyor” diyerek T24'e dil uzatmaya çalışan çok bilmişlere duyurulur...

AKP, MHP KASETLERİNİ YAYINLAYAN SİTEDEN REKLAMLARINI KALDIRTTI