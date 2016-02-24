Cansel için susma! Tecavüz kültürüne sessiz kalma!

Geçtiğimiz Pazar günü Twitter üzerinden benim gibi bir çok feminist aktiviste ve örgüte çağrı mesajı gelmeye başladı, mesajda Kayseri'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Cansel Buse Kınalı'nın matematik öğretmeni Bayram Özcan tarafından tecavüze uğradığı ve bu nedenle intihar ettiği yazıyordu. Mesajı yazan Cansel'in okul arkadaşlarıydı. Bizi #canseliçinsusma yazmaya çağırıyorlardı.

Cansel'in matematik öğretmeni Cansel'e tecavüz etmiş, tehdit etmiş ve sessiz kalmasını emir buyurmuştu. Cansel bu durumu okul yönetimine taşımış, okul yönetimi 'okulun adının kirlenmemesi' için Cansel'e destek olmak yerine onu susturmuştu. Cansel'in arkadaşının yazdığı başka bir mesajda şu cümle o kadar canımı acıttı ki: “İntiharından 2 gün önce kucağımda bayılıp, 'ben kendimi öldüreceğim, kaldıramıyorum' dedi."

Birkaç saat içinde Twitter feministleri sayesinde konu gündem oldu, ana akım medya haber yapmaya, medya dünyasından sanatçılar, sunucular, müzisyenler #canseliçinsusma çağrısında bulundu. Bu çağrılar sayesinde Pazartesi günü anında soruşturma açıldı, idaredekiler açığa alındı, hali hazırda kaçmakta olan Bayram Özcan tutuklandı.

Elbette her tecavüz olayında olduğu gibi “öğretmene iftira atmadığı ne belli?” ya da “tesettürlü olsaydı tecavüze uğramazdı” ya da “kesin kuyruk sallamıştır” gibisinden yorum yapanlar oldu ancak genel olarak baktığımızda Cansel için çoğunluk tek ses oldu. Çünkü Cansel, Özgecan gibi masumiyeti simgeliyordu. Saf, bakire, genç, öğrenci kadını temsil ediyordu. Gece geç saatte dışarıda değildi, mini etek giymemişti, alkol almamıştı, bir erkeğin evine gitmemişti, seks işçisi değildi. Cansel'i suçlayacak hiçbir şey yoktu kimsenin elinde. Ona matematik öğretmesi gereken öğretmeni, bir öğrencinin kendini en güvende hissetmesi gereken yer olan eğitim kurumunda kendisine tecavüz etmişti.

Tecavüz suçunda genelde herkesin yaptığı bir şey bu. Önce kurbanda suçu aramak ve suç bulmak. Çünkü hepimizin bildiği gibi erkeklerin asla tatmin edilemez cinsel açlıklarından ötürü tecavüz etme hakları var (!) Haliyle birisi aman kaşınmaya dursun, başını açmaya dursun, erkeği kışkırtmaya dursun, erkek o kadar kendini kontrol edemez bir varlıktır ki, yoldan çıkıverir, “şeytana uyar” ve tecavüz eder (!)

Kadını suçladık, erkeği suçladık, bireysel vakaları inceledik ve konuyu kapattık. Cansel tecavüze uğradığı için ona kirlendiğini, suçlu olduğunu, utanması ve susmasını gerektiğini söyleyenler yüzünden intihar etti. Cansel artık yok. Cansel öldü. Tıpkı Türkiye'de tecavüze uğradığı, cinsel şiddet gördüğü ya da küçük yaşta rızaları dışında erkeklerle evlendirildikleri ve her gece sistematik olarak tecavüze uğradıkları için intihar eden diğer kadınlar, kız ve oğlan çocukları gibi. Burcu Karakaş geçtiğimiz yıl Van'daki kadın intiharlarını araştırıyordu ve bu konuda bir haber serisi yapmıştı. Yaptığı dönemde son 7 ayda 13 kadın intihar etmişti. Bu intiharların sebeplerinden biri de kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesiydi ve haliyle aileleri tarafından “verildikleri” erkekler tarafından sistematik tecavüze uğramalarıydı. Burcu'nun Van üzerine haberi sadece bir örnek. Bilmediğimiz binler, yüzbinler, tarihte yok olmuş milyonlar var.

Çözüm? Dişe diş, göze göz intikam vahişiğinde hadım diyenler var, sanki erkekler sadece penisleriyle tecavüz ediyormuş gibi. Sanki hadım, idam caydırıcı olacakmış gibi. Ortadoğu ülkelerinde hem de halka açık yapılan ilkel idamlar tecavüzü azaltmış sanki. Cezalar arttırılsın diyenler var, oysa cezalar zaten oldukça yüksek; ama uygulanmıyor! Cinsiyetçi, eril yargı hep kadını suçlu bulup erkeğin indirim almasını hatta serbest kalmasını sağlıyor. Neden? Çünkü tecavüz kültürü içinde yaşıyoruz, bize sürekli tecavüzün “sıradan” bir şey olduğu anlatılıyor. Normal olduğu, tecavüz suçunun işlenebilir olduğu anlatılıyor. Kadının suçlu olduğu anlatılıyor. Kışkırtabileceği, kışkırtırsa hak ettiğini anlatıyor.

Her şey bu tecavüz kültürünün zeminini oluşturan algı ile başlıyor. “Göster amcalara pipini” deyişleri, “erkeklik sertifikalı” sünnet törenleri ile başlıyor. Oğlan çocuklara penislerinin bir güç organı olduğunu anlatmakla başlıyor. “Sakla kızım kukunu, ört bacağını” demekle, regl olan kızların eğitimini sonlandırmakla, tokatlamakla, eve kapatmakla başlıyor. Kız çocuklarının vajinaları, oğlan çocuklarının güçlü pipilerinden korunması, saklanması gereken organlar oluyor. Tecavüz günlük hayatta dilimizde, günlük küfürlerimizin içinde. Sinirlendiğimizde “a... koyayım” diyoruz mesela; koy koçum koy, o şahane penisini bir kadının vajinasına rızasız sokarak güç gösterisinde bulun ve erkekliğini kanıtla! Sinirlendiğimizde “ananı s...” diyoruz mesela. Aferin aslanım, karşındaki insanı korkutabilmek için namusu olarak gördüğün annesine tecavüz etmekle tehdit et!

Çocukluktan itibaren kızların korunması, oğlanların ise mümkün olduğu kadar çok kadınla cinsel açlığını tatmin etmesi gerektiği inancıyla büyüyor, tüm gün dilimizde tecavüz tehdidiyle, cinsel şiddet tehdidiyle dolanıyoruz. Sonra bu tecavüzcüler nereden çıktı? Bu tecavüz kültürünün tam içinden çıktılar. Hiçbiri sapık, hasta değil, hepsi gayet de insanlar, gayet de erkekler. Cinsel açlıklarından yapmıyorlar, öyle bir açlık yok, bu cinsel açlık meselesi tamamen onların tecavüz etme hakkı için bahaneleri. Kendilerini daha da “erkek ve güçlü” hissetmek için yapıyorlar.

Kadınlar olarak, genç kız ve oğlanlar olarak, erkeklerin erkekliklerini kanıtlamak adına uyguladıkları cinsel şiddet ile her gün azalıyoruz. Tecavüzü namusu bozan, kirleten bir suç olarak gördüğümüz için, muhafazakar kültürde yaşayan kadınlara, genç kız ve oğlanlara intihardan başka çare bırakmıyoruz.

Cansel, Özgecan, Aysun... Kaç kardeşimiz daha ölecek? Kendini savunmaya çalıştığı için ya da savunamadığı için?

Artık yeter! Tecavüzler sonlansın mı istiyorsunuz? Tecavüz kültürünü beslemeyeceksiniz. Tecavüz edenler sizden farklı insanlar değiller, bu ortak kurulan kültürün ürünleri onlar sadece! Bu kültürü beslemeye devam ettikçe, ister tüm tecavüzcüleri ortak idam edin, ister hepsini hadım edin, ister hepsini müebbet hapse atın, yeni tecavüzcüler doğmaya, bizlere tecavüz etmeye ve katletmeye devam edecekler! Tecavüz kültürüyle yüzleşmeden, kendinize ayna tutmadan, tecavüzü alt edemezsiniz!

@DilaraGurcu