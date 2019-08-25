Dilara Gürcü

TARİH
25 Ağustos 2019
Emine Bulut "ölmek istemiyorum" dediğinde, tüm insanların birincil hakkı olan yaşam hakkımızın pamuk ipliğine bağlı olduğu gerçeğiyle yüzleştikDevamını Oku
TARİH
31 Mayıs 2019
Geçtiğimiz haftaysa, 23 Mayıs 2019 günü, Yargıtay Yerel Mahkeme’nin vermiş olduğu müebbet hapis cezasını onadı. Zaten 7 yıldır cezavinde olan Nevin, ömrünün sonuna kadar orada kalmaya hapsedildi.Devamını Oku
TARİH
03 Şubat 2019
"Paker’in ve Nişanyan’ın, Allen ya da Bertolucci gibi sanatçı olmadıklarının farkındayım. Ortak noktaları hepsinin kanıtlanmış olsun ya da olmasın kadınlara şiddetin bir formunu uygulamış oldukları"Devamını Oku
TARİH
18 Mart 2018
Uçak kazası sonrasında sosyal medyaya baktığımda gördüğüme göre ölümlerin cinsiyeti olabiliyormuşDevamını Oku
TARİH
24 Ağustos 2017
Kadınlar, cinselliklerini bastırmadan, güdülerine göre, hazları için, karşısındaki kişinin bir ilişki adayı olup olmadığına bakmadan, seks yapabilirlerDevamını Oku
TARİH
13 Ağustos 2017
Türkiye'de Beden Olumlama Hareketinin kurucusu Aybala Arslantürk ile konuştukDevamını Oku
TARİH
02 Temmuz 2017
“Çaldırıp kapatabilirsiniz, biz sizi hemen arıyoruz”Devamını Oku
TARİH
12 Mayıs 2017
“Homofobik ve transfobik insanlar yüzünden sürekli olarak okuldan kaçtım"Devamını Oku
TARİH
17 Mart 2017
"Erkek muhalefetin yapamadığını feministler yaptı"Devamını Oku
TARİH
08 Mart 2017
Heykeltraşlar 223 yıl önce giyotinle kesilen başının büstünü yetiştirememişler; ironik değil mi?Devamını Oku
TARİH
05 Şubat 2017
Fransa'da kürtaj karşıtı kampanyalar arttıkça ve Cumhurbaşkanı adayları konu hakkında kendilerini konumlandırmaya başladıkça, 'haklar kaybedilecek mi' kaygısı başladıDevamını Oku
TARİH
15 Ocak 2017
“Nüfus cüzdanındaki din hanesinden dini sildirmek 10 dakikalık iş!”Devamını Oku
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