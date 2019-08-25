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Dilara Gürcü

dgurcu@gmail.com

TARİH

25 Ağustos 2019

Ölmek istemiyoruz

Emine Bulut "ölmek istemiyorum" dediğinde, tüm insanların birincil hakkı olan yaşam hakkımızın pamuk ipliğine bağlı olduğu gerçeğiyle yüzleştik

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TARİH

31 Mayıs 2019

Masum olamaz Nevin gibiler

Geçtiğimiz haftaysa, 23 Mayıs 2019 günü, Yargıtay Yerel Mahkeme’nin vermiş olduğu müebbet hapis cezasını onadı. Zaten 7 yıldır cezavinde olan Nevin, ömrünün sonuna kadar orada kalmaya hapsedildi.

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TARİH

03 Şubat 2019

Aydınlar da canavar olur

"Paker’in ve Nişanyan’ın, Allen ya da Bertolucci gibi sanatçı olmadıklarının farkındayım. Ortak noktaları hepsinin kanıtlanmış olsun ya da olmasın kadınlara şiddetin bir formunu uygulamış oldukları"

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TARİH

18 Mart 2018

Ama her erkek öyle değil!

Uçak kazası sonrasında sosyal medyaya baktığımda gördüğüme göre ölümlerin cinsiyeti olabiliyormuş

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TARİH

24 Ağustos 2017

Takılma kültürü

Kadınlar, cinselliklerini bastırmadan, güdülerine göre, hazları için, karşısındaki kişinin bir ilişki adayı olup olmadığına bakmadan, seks yapabilirler

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TARİH

13 Ağustos 2017

Bedeninle barışmak devrim olunca: Beden Olumlama Hareketi

Türkiye'de Beden Olumlama Hareketinin kurucusu Aybala Arslantürk ile konuştuk

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TARİH

02 Temmuz 2017

Kadına şiddete karşı yardım bir telefon uzağınızda!

“Çaldırıp kapatabilirsiniz, biz sizi hemen arıyoruz”

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TARİH

12 Mayıs 2017

Türkiye'de ilk defa makyaj videoları çeken bir erkek, ay nasıl olur?

“Homofobik ve transfobik insanlar yüzünden sürekli olarak okuldan kaçtım"

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TARİH

17 Mart 2017

Taksim'de 40 bin kadın; 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nü düzenleyen kadınlar anlatıyor

"Erkek muhalefetin yapamadığını feministler yaptı"

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TARİH

08 Mart 2017

Kadınların darağacına çıkma hakkı varsa, kürsüye çıkma hakkı da olmalı!

Heykeltraşlar 223 yıl önce giyotinle kesilen başının büstünü yetiştirememişler; ironik değil mi?

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TARİH

05 Şubat 2017

Fransa'da kürtaj hakkı tehlikeye mi giriyor?

Fransa'da kürtaj karşıtı kampanyalar arttıkça ve Cumhurbaşkanı adayları konu hakkında kendilerini konumlandırmaya başladıkça, 'haklar kaybedilecek mi' kaygısı başladı

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TARİH

15 Ocak 2017

Türkiye'de ateist mücadele yürütmek

“Nüfus cüzdanındaki din hanesinden dini sildirmek 10 dakikalık iş!”

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