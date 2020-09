Ülkemizin, halk sağlığı alanında yüz kızartan eksiği: Psikologların bitmek bilmeyen çilesi

Mezun olan lisans öğrencilerinin kafası çok karışık, nereden başlayacaklarını bilmezler, yana yakıla her mezun bizlere koşar, "ne yapayım ben şimdi hocam?" Yıllardan beri üzülerek, yeni mezun meslektaşların hayallerini kırmak üzere, ülkenin bu halini anlatmaktan içimiz çürümüştür. Ya yüksek lisansa başlayıp hemen "klinik psikolog" ünvanı alacaklar (üniversitelerin kalitesinden bağımsız) ya da bir an önce alanda bitmek bilmez dışardan eğitimlerin vadisine düşeceklerdir. İkisini de yapmak zorundadırlar. (Çünkü ticarethane yüksek lisansların eğitim içeriği yeterli değildir) Alanımızda neredeyse her uzman (veya yarı uzman) her türlü eğitimi vermektedir. Yani psikoterapistler psikoterapistleri eğitmeye okuldan sonra devam etmektedirler. Ünvan, dışardan alınacak yeterlilikler, vs derken zaten henüz iş bulamamış yeni mezun, eş dost yardımıyla şanslıysa bir kaç danışan bulur, düşük ücretle çalışmaya başlar. Başlar ki seneden seneye bir portfolyosu oluşsun. E ama meslek değil mi bu karın doyurması da lazım? Ama o kadar zor ki karın doyurmak. Para basmak gerekiyor bu eğitimlere evvela, sonra, belki yıllar sonra biraz karın doyar.