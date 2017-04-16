Rengi mor, gülüşü menekşe

Ve herkes düşünürken “Ne olacak diye" usul usul indi yeryüzüne…

Herkes öylesine kardeşliğe, barışa hasretti ki. Öylesine içten istediler ki özgürlüğü... Apansız umulmadık bir anda, tam da hazır oldukları yerde coşkuyla neşeyle indiler yeryüzüne…

Onlar ki, özgürlüğün ve mevcudiyetin ayak sesleriydi. Apansız, beklenmedik geldiler. Tek istekleri kabul ve yürekten gelen bir kahkaha idi. Şimdi hazırsanız, burada. sadece şen bir kahkaha ya bakar, sadece dostluğa birliğe bakar.

Bir olduğumuza inanmaya, kimseden farkımız olmadığına, hepimizin en değerli olduğumuza inanmaya bakar. ALIN KABUL EYLEYİN. Kabul ederseniz kalbinizin tam ortasında herkesi sevmeyi, işte gerçek özgürlüğünüz Sah-i Merdan.

Özgürlüğü, sevgiyi, barışı, kardeşliği ayrım olmaksızın, bir olduğunuzu bilerek, her birinizin kalbi olduğunu bilerek kabul edin. Açık olun insanlara, güzelliklerine.

Bunu hak ettiğinizi ve güzelliğe layık olduğunuzu bilin. Uyanın artık sarhoşluğunuzdan, ne güzel günlere gebe olduğunuzu bilin.

Korkmayın gecenin karanlığından, onun sevgi olduğunu bilin.

Demem o ki, her şeyin sadece sevginin ve büyümenin hizmetinde olduğunu bilin. Bunca zaman yaşadığınız acının, kederin sadece gelecek güzel günlere hizmet ettiğini ve her daim sevildiğinizi, sevgi dolu olduğunuzu bilin.

Yüreğinizi açın, lütfen. Kendimi “sevgiye ve adanmışlığa açıyorum" diyerek.

Hep birlikte söylediğimizde gerçek olacak:

"Yüreğimi sadece sevgiye, barışa ve kardeşliğe açıyorum. Ben barışım. Ben sevgiyim. Ben özgürlüğün ta kendisiyim."

Haydi cesaretinizi toplayın ve söyleyin.

"Biz sadece sevgiyiz”

O ki, sadece kabulünüzü bekliyor. Sevgi sadece var olduğunun bilinmesini istiyor. Ürkek ama bir o kadar cesur…

O ki, sadece sizin onu almanızı, seçmenizi bekliyor. Sevgiyi seçmeye, sevgi olmaya hazır mısınız?

Yanıtınız hazırım ise:

“Ben şimdi sevgi oluyorum, şartsız koşulsuz, kabul içinde bir sevgiyim, ayrımı ve acıyı bırakıyorum çünkü benim varoluşum sadece ayrım olmadan yaşamaya açıktır. Ancak ayrımı kaldırdığımda dost olduğumu, bir olduğumu biliyorum. Hiç bir şeyin karşıtım olmadığını her şeyin bir yansımam olduğunu biliyorum. Ve artık ben sevgi olmayı seçiyorum”

Cesaretiniz var ise, kabul edin ve kalbinizden söyleyin.

“Ben sevgiyim. Geldim şimdi buradayım ve sevginin muazzam gücündeyim”