Entelektüellik vadeden erkekler için zeki kadınlarla ilişki kurma rehberi

Entelektüel olmak isteyen ve bu vaat ile dolup taşan erkeklerin nedense entelektüel zihinlerini yansıtmaya, karşılık bulmaya ihtiyaçları vardır. Bunu bir süre sosyal çevrelerinde diğer erkek arkadaşları ile deneyimledikten sonra entelektüel olduklarına kanaat ederek etraflarında zeki bir kadın aramaya başlarlar.

Bu zeki kadın ile ilişki kurmak, mümkünse entelektüel zihinleri izin verirse, kalplerini açarak aşk yaşama gayesi içindedirler.

Gelin görün ki, zihin o kadar çok bilgi ile dolmuştur ki, hissetmek düşünmekten ibaret hale gelmiştir. Bu nedenle de ilişki içinde bir türlü aradıkları yakınlığı bulamazlar.

İlişkileri farklı ya da aynı kadınlarla sürse de her zaman "tam bağlanacağım bir gülme geliyor" minvalinde dolanırlar.

Peki, entelektüel erkek zeki kadınla aşk yaşama mertebesine nasıl ulaşacak?

İlk önce zeki kadın yapı olarak nasıldır? Bu soruya bir parça yanıt arayalım.

Zekayı cinsiyete indirgememe rağmen zekilik genel hali ile "anlama ve kavrama yeteneği" olarak tanımlanıyor. Bu anlamda zekâyı, akıllılıktan, bilgili olmaktan ayıralım.

Zekâ hiç bilgili olmadığınız bir durumla ilgili dahi olsa akıl yürütmenize, gerçeği görmenize ve gerçeği kavramanıza kaynaktır.

Akıllılık ise var olan sistem içerisinde bağları kurup işler haline getirmenizi sağlayan bir yapıdır. Bunlar tabii ki çok daha derin kapsamlı mevzular olmakla birlikte şimdilik bu kadarı bize yeterli.

Bilgili olmak ile bilgeliği de birbirinden ayıralım. Bilgelik derinlemesine deneyim ile ortaya çıkan içselleştirme sonucu doğal bir yorumlama yeteneği ve yaşam biçimidir. Bilgili ise düzinelerce kitap, tonlarca yazı okuyarak depolanan kaynak görevini görür.

Entelektüellik vadeden bir erkeğin ulaşması gereken en üst nokta bilgeliktir. Bilgili olmaları ayrıca takdir edilir, o ayrı. Bu anlamda da entelektüellik vadeden erkek belirgin bir bilgi birikimine ulaşmış olan kişidir. Fakat entelektüel olması için başını gömdüğü kitapların dışında yaşama ait basit, değersiz görülen işleri deneyimlemesi o çok yüksek seviyedeki bilgiyi yeryüzünün basit sıradan işleri içinde bulabilmesi gerekir. Bilgeliğe ancak böyle ulaşabilir.

Aşk çekim işidir. Bu nedenle de fizik kurallarına bağlı kalarak entelektüellik vadeden erkek ile zeki kadın karşılaşır. Bu karşılaşma da gerçekten zeki olan kadın bir süre sonra sıkılmaya başlar. Entelektüellik vadeden erkek bu sıkılmanın nedenini bir türlü çözemez, uzun vadede de derin bir depresif ruh haline doğru ilerler.

Çözemez, çünkü ona göre çevresinde bulunan "avam" görünen birçok erkeğe göre çok daha "yüksek kalite" bir yaşam içindedir. Hele bir de biraz kariyer biraz para varsa diğer "avam" erkeklerin yanına bile ulaşamayacağına inanır. Nedense bu zeki kadın bir türlü bu erkeğin kalitesini ve rakipsizliğini görememektedir. Tam bu noktada erkek, kadının zekasından şüphe duymaya başlar.

Hikâye muhtemeldir ki, erkeğin kadını yanlış tanıdığı inancıyla sonuçlanacak ve erkek içinde bulunduğu hayal kırıklığından çıkacaktır. Burada "yanlış tanıma" tespiti doğru olsa da bu tespitin altını dolduran neden doğru değildir.

Entelektüellik vadeden erkek "kadının yeteri kadar zeki olmadığına" kanaat edecektir, oysa gerçekte kadın tahmin ettiğinden daha zekidir.

Neden?

Zeki bir kadın çok yüksek bilgi ile ya da uzmanlık alanı ile dolu olmasa dahi yaşamın "basit", "sıradan", "değersiz" işleri içinde gayet ciddi bir bilgelik edinmiştir.

Mesela, yemeklik bir soğanın ne zaman tam kıvamında kavrulmuş olacağını hiçbir kitapta bulamazsınız. Bu tam deneyim, ustalık işiyle ortaya çıkar.

Mesela, bir bahçedeki ayrık otunu daha ilk çıktığı anda kitaptaki bilgiden tanıyamazsınız, ancak o bahçeyle doğrudan ilişki kurduğunuzda, deneyimize bağlı kazanılmış bilgelikle anlaşılır.

Bu ve daha birçok örnekle değersiz yaşam işleri bilgisiz zeki kadına inanılmaz bir ustalık ve kıvraklık kazandırır ki, bu kıvraklık düzinelerce kitap okumuş bir erkek tarafından kavranması çok zordur.

Ama zeki bir kadın ile birlikte olmak entelektüellik vadeden bir erkeğin de hakkı! O zaman bu erkeklere birazcık ipucu verelim, en azından o çok istedikleri entelektüel akla ulaşana kadar yardımcıları olsun.

Böyle bir kadınla karşılaştığınızda ilk buluşma dahil yapmamanız gerekenler:

Ağzınızdan düşmeyen filozof, şair, yazar isimlerini bir kenara bırakmayı deneyin. Sürekli olarak onların tanımlamaları üzerine yorum getirme çabanız sizi ezberci bir zihniyet içinde gösterir. Zeki bir kadın için ezbercilik vız gelir tırıs gider.

Lüks bir mevkide bulunan barda elinizde viski kadehi ile dolaşıyor olmanız sizi çekici yapıyor görünse de oldukça itici bir görüntüye sahip olmanızı sağlayabilir. Hele bir de yanına ağzınızda geveleyip durduğunuz bir pipo ya da puro eklediyseniz, durumunuz çok daha vahim. Zeki bir kadın için şekilci görüntü hiçbir şeydir. O altta yatanı ilk yarım saat içinde bulup dile getirir.

Kadın haklarından, eşitlikten, kadına şiddetten bahsederek kadınları ne kadar desteklediğinizi, anladığınızı anlatmaya kalkmayın. Çünkü tam bu sırada masaya gelip servis yapan garsona teşekkür etmemiş olabilirsiniz. Bu da sizin gerçek emeğin çok da farkında olmadığınızı gösterir.

Sürekli çevrenizdeki insanların ne kadar hatalı ve kusurlu olduklarına dair yorumlar yapmayın. Bu sizin ne kadar sığ bir zihne sahip olduğunuzu gösterir. Yaşam tarzına müdahalenin tipik örneğidir.

Ve son olarak, size yöneltilen eleştirileri kişilik meselesi yapmaktan uzak durun entelektüellik her türlü eleştiriye açık olmak hatta eleştiriye istekli olmaktır. Kişi eleştiri sayesinde gelişir, yorumlar, sorgular. Zeki bir kadının en kuvvetli yanı yorumlama yeteneğidir. Buna tahammül gösteremediğinde sizi yüzde bir milyon terk edecektir.

Ah bir de, unutmadan, zeki bir kadına sizi eleştirdiği için sakın bedel ödetmeye kalkmayın, o tırnaklarını ne zaman çıkarması gerektiğini bilen bilgelikteki bir kedidir.

Son olarak da Edward Said entelektüeli sürgün, marjinal, yabancı, amatör olarak iktidara karşı hakikati söylemeye çalışan olarak nitelediğini ekleyelim. Bu anlamda entelektüel devamlı olarak eleştirilir. Bunun entelektüele kazancı ise özgürlüğünü korumaktır. Bunu da zeki bir kadının size ne katacağı ile siz birleştirin.