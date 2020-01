Bir iyilik hali: ThetaHealing®

Ne ola ki, bu ThetaHealing®?

Kuantum mekaniğine dayalı tinsel bir teknik. Kısa sürede sonuç alınabilen ve hayatınızı kökten değiştirmenize olanak sağlayan uygulaması kolay, güçlü ve somut sonuçları kısa sürede elde edilebileceğiniz bir araç.

Bana sorarsanız, yol arkadaşınız! Çünkü her an, her durumda, her yerde uygulayabiliyorsunuz.

Kurucusu Vianna Stibal kendi web sayfasında yayınladığı misyon açıklamasında şöyle diyor;

“Her defasında bir kişiyi değiştirerek dünyayı değiştirmek ve kişilere, Olan Her Şeyin Yaratıcısı ile gerçek bağlantılarını göstermek. Tüm insanlara en iyiyi sunmayı hedefliyoruz”

Bir nevi enerji yönetimi. Kişisel enerjinizi sonsuz olasılıklara açarak düzenleyebiliyorsunuz böylece hayatınızı, ilişkilerinizi, kariyerinizi, sağlığınızı düzenlemiş oluyorsunuz.

Meditatif halde yapılan bir çalışma. Meditatif deyince aklınıza “ommm” sesi çıkararak oturup evrenden mucizevi bir iyilik bekleme hali gelmesin. Zaten gerçek meditasyonda da böyle bir şey yok.

ThetaHealing® ölçülebilen beyin frekanslarına dayalı bir yolla işliyor.

Teknik olarak dört ana beyin dalgamız var; beta, alfa, teta ve delta. Bu dalgalar 1929 yılından beri EEG cihazları ile ölçülebiliyor. Beynimizin belirli dalgalara sahip olduğunu ve bunları ölçebildiğimizi bildiğimize göre, beynimizin radyo gibi, akıllı telefon gibi, sinyal alıp sinyal verdiğini de biliyoruz.

ThetaHealing® tekniğini kullanmak için eğitim aldığınızda ilk olarak beyninizi teta frekansına doğru genişletmeyi öğreniyorsunuz. Teta seviyesine gelmek için ufak bir yol haritanız var ve bunu meditatif olarak yapmak çok kolay.

Teta frekansı derin bir rahatlama hali aslında, her gece uykuya dalmadan önce teta frekansına geçiyoruz. Hayal kurduğumuz zaman teta frekansındayız. Ve teta frekansındayken enerjinin akışını gözlemleyebiliyor ve değişiklik yaratabiliyoruz.

Bilim insanları çalışmaları ile özellikle alfa ve teta dalgalarının insanların durumları üzerindeki etkilerini gözlemlemişler.

O etkiler şöyle sıralanabilir:

1- Stresi dindirir, bu konuda kalıcı bir destek yaratır ve böylece kaygı durumuna meyilli insanlarda önemli ölçüde kaygı azalması olur.

2- Zihinsel berraklığı ortaya çıkarır ve bedensel rahatlamaya olanak sağlar.

3- Sözel beceri, IQ ve sözel performans artar.

4- Beynin iki yarı küresi daha iyi dengelenir.

5- Yaratıcı düşünceyi harekete geçirir ve gerçeğe dönüştürür.

6- Acıyı azaltır, mutluluğu arttırır çünkü endorfin salgısını uyarır. Zindelik, neşe, coşku verir.

ThetaHealing® uygulamaya başladığınızda ya da bu konuda eğitim almış bir uygulayıcı ile çalıştığınızda tüm bunlar zaten kendiliğinden oluyor. Fakat ThetaHealing® tekniğinin teta seviyesini deneyimlemek dışında çok etkili çalışma yolları var.

Buraya kadar meditatif olarak ilerleyen teknik, sizi bir adım öteye geçirerek inançlarınızı izin verdiğiniz doğrultuda değiştirmeye odaklanıyor.

İşte tam bu noktadan sonra yaşamın mucizesine adım atıyorsunuz.

Nasıl?

Holografik evren anlayışı ile ilerlediğimiz de bizler neye inanırsak, neyi öğrenirsek, nasıl öğrenirsek öyle yaşıyoruz. ThetaHealing@ bu öğretileri değiştirme ve yeni bir farkındalık yaratma yolunda çok hızlı ve etkili ilerliyor.

Aslında dünyamızda olup biten her şeyi ikiye ayırabiliriz; gerçekler ve gerçek olmayanlar. Gerçek olmayanlar da ikiye ayrılır; kolektif inançlarımız ve kişisel inançlarımız.

Gerçekler, su, hava, taş, mevsimler, gece, gündüz, doğum, ölüm… Uzar, gider. Burada bizi ilgilendiren tek bir şey var; bizim gerçekleri yorumlama biçimimiz onlarla olan ilişkimizi belirliyor. Yani gerçeklerin bizimle ilişkisi bizim inanç ve düşünce sistematiğimize bağlı olarak gelişiyor.

Gelelim gerçek olmayanlara. Kolektif inançlarımız var ilk sırada. Bütün bir insanlık olarak yarattığımız değerler, ülke olarak yarattığımız değerler, şehir, köy olarak yarattığımız değerler. Aidiyet duygusu, ortak özellik atfederek yarattığımız değerler.

Ve şimdi şu an konuşarak yarattığımız değerler. Her an bir yenisini yaratıyoruz.

“Taşa çıplak ayakla basarsan üşürsün” Sadece bir inanç. Gerçek demeyin sakın, çünkü bu bizim inanç sistemimiz sonunda gerçeklik kazanıyor. Bizim oturduğumuz yerde Japon bir aile yaşıyor. 5-6 yaşlarında iki kızları var. Biz atkı, bere, eldiven, kaban ne bulduysak üstümüze geçirip sokağa çıktığımız günlerde bu çocuklar kısa kollu bluzlarıyla dışarıda oynuyor oluyor, hiç hasta olduklarını görmedim. İnanç değil ise, nasıl oluyor?

Çocukken çıplak elle kar ile oynardım ve annem bana “ellerin hiç üşümemiş” derdi. Ne zaman eldivensiz kar ile oynamanın zor olduğuna inandım, o günden beri eldivensiz kara dokununca ellerim üşüyor.

Kolektif inançlara en güzel örneklerimiz deyimlerimiz, atasözlerimiz. Bir sürü “kendi gerçeklik” hallerimizi bu kolektif inançlara borçluyuz.

Gerçek olmayanların içindeki ikinci mevzu kişisel inançlarımız. Bugüne kadar öğrendiğimiz, deneyimlediğimiz her şey inanç sistematiğimizi oluşturuyor. Ve şimdi şu anda öğrendiklerimiz de yeni inanç sistemimizi oluşturuyor. Her şey dinamik.

Kişisel inanç sistemlerimiz farklı etkiler altında oluşuyor; aile, sosyal çevre, okul, iş ortamı, iş arkadaşları hepsinin bunda katkısı var. Bu ayrı bir yazının konusu.

İnançlarımız değiştikçe hayatımız ve hissettiklerimiz değişiyor.

ThetaHealing® bizlere istediğimiz yaşamı yaratmamızı sağlayan inançlarımızı bulup değiştirmek için iç dünyamızda araştırma yapmamızı sağlıyor. Bulduğumuz her inancı zahmetsizce değiştirme olanağı tanıyor.

İster bu tekniğin eğitimini alın, ister bu tekniğin eğitimini almış bir uygulayıcı ile çalışın. Mutlaka deneyin. Kendi yaratım gücünüze hayran kalacaksınız, eminim.

www.canhayatakademisi.com