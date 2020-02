Ara vermek

Dönem dönem yazılara sessiz sedasız ara verdim. O aralarda “Neden yazmıyorsun?” sorusuyla çok sık karşılaştım.

Açık ve samimi bir itiraf: Yazmayı her zaman çok sevdim, burada yazmaya başlarken yazılarımın birilerinin hayatına bu kadar etkili dokunuşları olacağını ummadım. Geçen sürede gördüm ki, katkı sunmak isteyince her şey mümkün, yapılan her şey değerli.

Şimdi, yine gidiyorum. Bireysel çalışmaların, yazmanın sunmak istediğim katkıya yetmediğini fark ettim. Durumu biraz daha eğlenceli, biraz daha katılımcı hale getirmek için çalışmaya gidiyorum.

Bir ay boyunca yazmıyor olacağım. Paylaşmanın çoğalması adına sizlere sunmak üzere hazırlanmak için bir mola.

Yaşamı daha aşk dolu, neşe dolu deneyimlemek isteyenlere daha iyisini sunmak istiyorum. Bir dizi seminer ve atölye çalışması ile döneceğim.

Dönünce yüz yüze, can cana eğlenceli bir şekilde bir arada olmayı umuyorum.

Bu süreçte yeniliklerden haberdar olmak için web sayfamı, sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz.

Aşkla kalın. Her daim inancınız aşka ve umuda olsun.