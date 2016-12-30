7 adımda 2017

Güneşi neredeyse hiç göremiyoruz bu kış, bize bulutların ardından ışığını göndermesi dışında sürekli alacakaranlık kuşağındayız. Gün doğmuyor ama, batıyor.

Tipik bir 2016 döngüsü gibi…

Hepimizi zorlayan bir yıl geçirdik, sürekli çabaladığımız ama çabanın sonucunu ya hiç ya tam olarak alamadığımız bir yıl. Hatta çoğu zaman “Allah’ım ne zaman bitecek bu kara günler, yetti, canıma doydum” dediğimiz anlar, günler, dönemler yaşadık. Hiç bitmeyecek gibiydi, karanlık bir kuyuda merdivensiz kalmış gibiydik ya da sonunda ışığı göremediğimiz bir tünelde sürünerek ilerliyormuş gibiydik.

Hem dünyada, hem toplumsal olarak, hem birincil ilişkilerimizde, hem içimizde… Hepsi birbirine bağlı makro kozmosta, hepsi bizden uzak ve bize yakın.

Ve 2017 geliyor, ohhh be rahatlayacağız, demeyi çok isterdim. Bu yıl size hep umut ettiklerinizi, büyük devasa hayat değişimlerini, bolluk ve refahı getirecek diye yazmayı inanın çok isterdim.

Her şey size bağlı, ne yaratmak istediğinize ne yaşamak istediğinize bağlı, maalesef…

Ah! Nasıl Bir Yeni Yıl Yazısı Bu?

2017 geliyor, 2016 gidiyor, istesek de istemesek de zaman geçiyor. Başlangıçların yeni yıllara adanmaması gerektiğini düşünürüm. Başlamak için yarını, zayıflamayı, hastalığı atlatmayı, para kazanmayı, yani koşulların belirmesini beklemek değil, o an, şimdi, başlamaktır aslolan.

Yine de, yenil yıl dilekleri adettendir. Bir de kendi yeni yıl planlarımız vardır, her yıl tasarlanan; yeni yılda spora başlıyorum, zayıflıyorum, daha düzenli sağlıklı yaşıyorum, bu yıl kesin daha çok kazanacağım, bu yıl yüzde yüz işimi büyütüyorum, yeni arkadaşlar ediniyorum, sosyal çevremi geliştiriceğim, sigarayı bırakacağım, diye uzar gider liste. Daha yuvarlak belirtmeler de olabilir yeni yıl dilekleri; daha huzurlu yaşayacağım, aşkı bulacağım, işlerim yolunda gidecek, anı yaşayacağım vb. Ne olursa olsun, hepsi bir başlangıca ihtiyaç duyar.

Biz de yeni yılı bunun başlangıcı olarak kabul etmeyi severiz, bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyordur, bundan yararlanmayı isteriz.

Bir, iki hafta dilek ve niyetlerimiz peşinde motivasyon dolu koşarız, bir süre geçince motivasyonumuz örselenmeye başlar, bunun bir çok nedeni olabilir. Ardından yavaş yavaş başka şeyler girer hayatımıza ve unuturuz, ta ki olmadığını yapamadığımızı hatırlatan bir şey karşımıza çıkana kadar.

Tüm niyetlerimiz başarı odaklıdır, niyetlerimiz gerçekleşmediğinde kendimizi başarısız hissederiz ve bir çok kez tekrarlandığında umutsuzluğa doğru adım atmaya başlarız.

Niyet edin ve evrene bırakın gerisini demeyi çok isterdim. Niyet edin ve evrensel enerjiye güvenin, manyetik olarak çekmeye başlayacaksınız ama odağınızı şaşırmayın, kaydırmayın.

Zorlukları Aşmak İçin

Niyetlerimiz ve ulaşmayı arzu ettiğimiz isteklerimizin gerçekleşmemesinin nedeni önümüze çıkan zorluklar, aksaklıklar sonucu bizim isteklerimizden vazgeçmemiz.

Brian Tracy, 1944 doğumlu, Amerika’lı kişisel gelişim uzmanı, bir çok dile çevrilmiş kitapları, hala vermeye devam ettiği eğitimleri var.

Tracy, başarıya götüren yedi adım belirliyor, bunu kendi kişisel hikayesi ile bütünleştiriyor, yazının sonunda videosu mevcut, izlemenizi tavsiye ederim.

Sizinle Tracy’nin zorlukları manipüle etmek için belirlediği yedi adımı özetle aktarmak istiyorum.

1-Büyük başarının kilit noktası hedefinizi belirleyip harekete geçmek. Başlayın, harekete geçin! Bir şey yapın! En önemli olan ilk adım, diğer bütün adımlar ilk adımı takip edecek, unutmayın.

2- Hedefinize doğru yola çıktıktan sonra asla başarısızlık ihtimalini düşünmeyin.

3- Sahip olduğunuz tek zaman şimdidir; şimdi, şu anda hedefinizle ilgili ne yapabiliyorsanız onu yapın. On adım sonrası yapacak olduklarınızı düşünmeyin, anın fırsatını kaçırmayın.

4-Kartallarla uçun! Size yapamayacağınızı, olasılıksız olduğunuzu söyleyen insanlarla birlikte olmayın, sizi olumlu yönlendiren, pozitif şeyleri söyleyen insanları dinleyin.

5- Engelleri ve zorlukları başarı merdiveninin kaçınılmazları basamakları olarak kabul edin. Sadece tırmanın. Unutmayın ki, zorluklar engellemek için değil öğretmek için vardır. Size neyi öğrettiğini bulun!

6- Hedefiniz net olsun ama, zihninizi açık tutun. Değişmeye ve yeni bir şeyler denemeye açık olun.

7- Kimse yalnız başaramaz! Hayatınızda amaçlarınıza doğru sizi ilerleten insanları görün, yardımlarını kabul edin. Annenizin sevgisi, babanızın deneyimi, eşinizin, dostunuzun, kızınızın size olan inancı ve sabrı en büyük destekçileriniz olabilir, yardımları kabul edin ve fark edin. Diğerlerinden yardım istemekte çekinmeyin ve onlara cömertçe verin.

Her ne isterseniz isteyin, yeter ki peşinden gidin, yeter ki yılmayın.

2017’de “Gerçekçi olun, imkansızı isteyin”.

İsteyin ki, gerçek olsun.