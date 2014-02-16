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Çiğdem Anad

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16 Şubat 2014

Vicdanın sesi, Kabataş

Başbakan istemeden mağdur duruma düşürdüğü gezicilerin gönlünü almaya çalışacak mı?

Kabataş’ta başörtülüye saldırı yok.

Geziciler Başbakan'ın başörtülü bacısına saldırmamış.

Geziciler Başbakan'ın başörtülü kızlarını başörtülerinden tutarak sürüklememiş.

Geziciler Başbakan'ın başörtülü vatandaşının çocuğunu taciz etmemiş.

Geziciler Başbakan'ın yakınının gelininin başörtüsüne küçük abdest yapmamış.

Kabataş’taki MOBESE kameralarında Başbakan'ın söylediği gibi ne bir saldırı, ne bir olay, ne bir tartışma , ne bir sataşma, ne bir tartaklama, ne bir taciz, ne vandal bir kalabalık var.

Kanal D ‘nin yayınlama cesareti gösterdiği görüntüler “bana Kabataş’ta saldırdılar” diye şikayetçi olan kadının, Kabataş’ta çocuğuyla birlikte kalabalık arasından usulca geçip gittiğini gösteriyor.

Meydan meydan dolaşarak “başörtülü kızıma, bacıma saldırdılar” diye yeri göğü inleten Başbakan şimdi kendisine yanlış bilgi verenlerin hepsini görevden alacak mı ?

Başbakan Gezicilere iftira atanları tek tek teşhir edecek mi ?

Başbakan saldırı yalanını ortaya atanları dinsiz, imansız olmakla itham edecek mi ?

Başbakan başörtülülere saldırı iddiasının halkı kin ve nefrete sürükleme suçu olduğunu söyleyerek , savcıları göreve çağıracak mı ?

Başbakan bu görüntülerle birlikte Dolmabahçe Camii’nde aslında içki de içilmediğini hatırlayacak mı ?

Başbakan “camiden yaralı Geziciler çıktıktan sonra , bira şişelerini camiye yerleştirenler hala neden bulunamadı kardeşim” diye sorumlu emniyet müdürünü görevden alacak mı ?

Başbakan “camii müezzini camide içki içilmediğini söylemişti, adamı dinlemeyip, bir de hakkında soruşturma açtınız, müezzini görevden aldınız” diye ortalığı birbirine katıp, müezzine itibarını iade edecek mi?

Başbakan “dinimizde yalana, iftiraya, sahtekarlığa, haksızlığa yer yoktur “ diye din bilgisi zayıf olanlara dersini verecek mi ?

Başbakan  istemeden mağdur duruma düşürdüğü gezicilerin gönlünü almaya çalışacak mı ?      

Başbakan bütün bunları yaparsa , başbakanın gerçekten vicdanlı bir insan olduğunu düşünebiliriz.

Başbakan bunları yapmazsa , herşeyi üstleniyor, kabul ediyor, onaylıyor sonucuna varırız. O zaman tabii sorarız ; size güvenmemizi nasıl bekliyorsunuz. Bizim aklımız da var, vicdanımız da.  Siz bizi akılsız, vicdansız mı sanıyorsunuz başbakan?

Tabii eğer ortaya başka görüntüler koyarsanız , o görüntüleri de aynı aklı selimle değerlendiririz. Ancak korkuyoruz biraz. Kabataş’taki dehşet senaryosunu yazanlar , ya bu senaryoya uygun yeni görüntüler çekmeye kalkıp, yeni aktrist ve aktörler bulurlarsa...  

 

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