T24 LogoT24 Logo

Çetin Çeko

cetin.ceko@gmail.com

24 Ekim 2014

Irak Kürdistanı’nda kara mayınlarının temizlenmesi 300 yılı alabilir

Son dönemlerde bine yakın mülteci mayın patlamalarına maruz kaldı. Bu patlamalar sonucu ya hayatlarını kaybettiler ya da yaralanıp sakat kaldılar

Irak Kürdistanı Mayın Araştırma Kurumu, Kürdistan’da 314 milyon metre kare alanın mayınlanmış olduğunu açıkladı. Mayınlı alanlar Irak-İran Savaşı döneminde Saddam Hüseyin güçleri tarafından döşenmiş durumda.

Merkezi Süleymaniye’de bulunan Kürdistan Mayın Araştırma Kurumu Genel Direktörü Sabah Ama-Han, Al-Monitor’e yatığı açıklamada 314 metre kare alandan şu ana kadar 14 milyon kare alanın temizlendiğini söyledi. Geriye kalan 300 milyon metre kara alandan ise mevcut ekonomik ve teknik kaynaklara göre yılda yalnızca 1 milyon metre kare alanın temizlenebileceğini ifade etmekte.

Bu durumda Irak Kürdistanı’nda mayınlanmış tüm arazinin temizlenmesi için 300 yıl gerekiyor. Mayın temizleme çalışmalarının bir bölümü uluslararası fonlar aracılığıyla özel şirketler tarafından yapılmakta. Fakat bu yeterli bir oran değil. Bağdat’ın gerekli ekonomik kaynağı vermemesinden dolayı mayın temizleme çalışmalarının efektif yapılamaması, sürenin uzamasına neden olmakta.

Irak, 2007 yılında ‘Ottowa Mayın Yasaklama Anlaşması’nı imzalayarak 10 yıl içinde anti-personel mayınların kullanılması, stoklanması, üretilmesi, transferinin yasaklanması ve imhasına dair taahhütte bulunmuştu. Fakat Bağdat hükümetinin, Irak Kürdistanı’na bu konuda gerekli yardımda bulunmaması, Kürdistan hükümetinin ekonomik ve teknik kaynaklarının kısıtlı olması, hem temizlik çalışmalarını uzatmakta hem de can kaybı ve yaralanmalara neden olmakta.

Öte yandan IŞİD’ın Irak Kürdistanı’na saldırısı ardından ele geçirip daha sonra çekilmek zorunda kaldığı yerleşim birimlerine ve arazilere bubi tuzakları ve mayın döşemesiyle bu çalışmalar daha da önem arz etmekte.

Son dönemlerde 1000 mülteci mayın patlamalarına maruz kaldı

Kürdistan Mayın Araştırma Kurumu, sivillerin ve peşmergenin tehlikenin boyutunu bilmelerine rağmen, mayın konusunda yeterli eğitime ve bilgiye sahip olmamaları, kendi güvenlikleri ve çevre güvenliği açısından problem oluşturduğunu belirtmekte.

Mayın temizleme alanlarında öncelik, çatışmalı bölgelerden kaçan mültecilerin kaçış güzergahı gelmekte. Ayrıca yerleşim birimleri dışındaki alanlarda kurulan mülteci kampları da bu önceliğin içinde yer almakta. Son dönemlerde bine yakın mülteci mayın patlamalarına maruz kaldı. Bu patlamalar sonucu ya hayatlarını kaybettiler ya da yaralanıp sakat kaldılar.

Irak Kürdistanı’ndaki mayınlar petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında da tehlike oluşturmakta. Mayın patlamalarında ölen ve yaralananların resmi istatistiklere net olarak yansımaması, bu konudaki aciliyetin ortaya çıkmasını engelliyor. 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

çetin çekoırakkürdistanmayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

Yazarın Diğer Yazıları

Kürdistan için yeni bir nefes: Rusya!

Kürdistan petrolü ve doğal gazının geçiş güzergâhı Türkiye mi Suriye mi olacak?

Referandum ve Kerkük travması

Uluslararası toplumun bağımsızlık referandumuna karşıt tavrı, Kürtlerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı...

Kürdistan’a yaptırımlar Erdoğan’ı iktidardan edebilir

Kendinden önceki iktidarlardan farklı Güney Kürdistan siyaseti izleyen AKP ve lideri Erdoğan’ın, Güney Kürdistan bağımsızlık referandumuna tavrı nasıl olacak sorusu önemli idi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24