T24 LogoT24 Logo

Çetin Çeko

cetin.ceko@gmail.com

TARİH

17 Aralık 2017

Kürdistan için yeni bir nefes: Rusya!

Kürdistan petrolü ve doğal gazının geçiş güzergâhı Türkiye mi Suriye mi olacak?

Devamını Oku

TARİH

21 Ekim 2017

Referandum ve Kerkük travması

Uluslararası toplumun bağımsızlık referandumuna karşıt tavrı, Kürtlerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı...

Devamını Oku

TARİH

23 Eylül 2017

Kürdistan’a yaptırımlar Erdoğan’ı iktidardan edebilir

Kendinden önceki iktidarlardan farklı Güney Kürdistan siyaseti izleyen AKP ve lideri Erdoğan’ın, Güney Kürdistan bağımsızlık referandumuna tavrı nasıl olacak sorusu önemli idi

Devamını Oku

TARİH

29 Temmuz 2017

Bağdat ikinci kez Kürtlerden kaçıyor

Anayasayı ihlal eden Erbil mi Bağdat mı?

Devamını Oku

TARİH

09 Temmuz 2017

Güney Kürdistan bağımsızlık referandumu ve sonrası

ı Ortadoğu’da Kürtlerin bağımsızlık yolculuğu tüpten çıkan macuna benzemektedir

Devamını Oku

TARİH

22 Haziran 2017

Federalizmi Irak’a Kürtler getirdi

25 Eylül bağımsızlık referandumu, Kürtlerin istiklal taleplerinin dünyaya ilanı ve bağımsızlığa yolcuklarının meşru adımdır

Devamını Oku

TARİH

23 Nisan 2017

Kürtlerin sistemi etkileme ve kilitleme gücü

Kürtlerin ellerindeki meşru, potansiyeli olan ve milyonlarla ifade edilen en etkili güç sivil siyasettir

Devamını Oku

TARİH

15 Nisan 2017

Güney ve Kuzey’de ‘Kürdistani’ kavramı

Güney Kürdistanlı siyasal güçler, “Kürdistani” kavramını başlangıçta politik ve kültürel değerlerin yerel ifadesi anlamında kullandıysalar da, sonradan bu kavram daha öznel bir tanımlamaya evrildi

Devamını Oku

TARİH

04 Nisan 2017

Güney Kürdistan bağımsızlık referandumu ve olasılıklar

Bu yıl içinde yapılması planlanan olası Güney Kürdistan bağımsızlık referandumu ne ilk ne de son referandum olabilir

Devamını Oku

TARİH

13 Mart 2017

AKP ve KDP

AKP, Güney Kürdistan'ın muhtemel bağımsızlığına ilişkin sessizliğini şu an için korumayı tercih etmektedir

Devamını Oku

TARİH

29 Ocak 2017

Güney Kürdistan’ın bağımsızlığında iki örnek

Güney Kürdistan’ın Irak’tan ayrılması hakkında Çekoslovakya ve Sudan örnekleri

Devamını Oku

TARİH

03 Ocak 2017

Türkiye’nin YPG ile dolaylı ateşkesi

Söz konusu ateşkesin hayata geçmesi durumunda TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), YPG ve Suriye Demokratik Güçleri’ne saldıramayacaktır

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24