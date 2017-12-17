Çetin Çeko

TARİH
17 Aralık 2017
Kürdistan petrolü ve doğal gazının geçiş güzergâhı Türkiye mi Suriye mi olacak?Devamını Oku
TARİH
21 Ekim 2017
Uluslararası toplumun bağımsızlık referandumuna karşıt tavrı, Kürtlerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı...Devamını Oku
TARİH
23 Eylül 2017
Kendinden önceki iktidarlardan farklı Güney Kürdistan siyaseti izleyen AKP ve lideri Erdoğan’ın, Güney Kürdistan bağımsızlık referandumuna tavrı nasıl olacak sorusu önemli idiDevamını Oku
TARİH
29 Temmuz 2017
Anayasayı ihlal eden Erbil mi Bağdat mı?Devamını Oku
TARİH
09 Temmuz 2017
ı Ortadoğu’da Kürtlerin bağımsızlık yolculuğu tüpten çıkan macuna benzemektedirDevamını Oku
TARİH
22 Haziran 2017
25 Eylül bağımsızlık referandumu, Kürtlerin istiklal taleplerinin dünyaya ilanı ve bağımsızlığa yolcuklarının meşru adımdırDevamını Oku
TARİH
23 Nisan 2017
Kürtlerin ellerindeki meşru, potansiyeli olan ve milyonlarla ifade edilen en etkili güç sivil siyasettirDevamını Oku
TARİH
15 Nisan 2017
Güney Kürdistanlı siyasal güçler, “Kürdistani” kavramını başlangıçta politik ve kültürel değerlerin yerel ifadesi anlamında kullandıysalar da, sonradan bu kavram daha öznel bir tanımlamaya evrildiDevamını Oku
TARİH
04 Nisan 2017
Bu yıl içinde yapılması planlanan olası Güney Kürdistan bağımsızlık referandumu ne ilk ne de son referandum olabilirDevamını Oku
TARİH
13 Mart 2017
AKP, Güney Kürdistan'ın muhtemel bağımsızlığına ilişkin sessizliğini şu an için korumayı tercih etmektedirDevamını Oku
TARİH
29 Ocak 2017
Güney Kürdistan’ın Irak’tan ayrılması hakkında Çekoslovakya ve Sudan örnekleriDevamını Oku
TARİH
03 Ocak 2017
Söz konusu ateşkesin hayata geçmesi durumunda TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), YPG ve Suriye Demokratik Güçleri’ne saldıramayacaktırDevamını Oku
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