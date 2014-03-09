Barzani, Bağdat’a ‘konfederalizm ’ önerecek

Başta petrol anlaşmaları, bütçe, sorunlu bölgeler ve peşmergenin statüsü konusunda mevcut federal sistemin çözüm üretemediğini belirten KDP yetkilileri, sorunların çözümünde Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasında konfederal bir sistemin alternatif olacağını belirtiyorlar.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani’nin konfederalizm ilanı konusunda diğer Kürdistanlı siyasi partilerle görüşmelere başladığı belirtiliyor. Görüşmeler Türkiye ve İran başta olmak üzere bölge devletleri, ABD ve diğer uluslararası güçlerle de yapılacak.

Irak 11 yıldır federal sistemle yönetiliyor. KDP yetkilileri, Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki sorunun idari bir sorun olmadığını, ulusal demokratik haklar ve coğrafi sınırlardaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını belirtiyorlar. Şu an siyasetteki kaosun da bunun sonucu olduğunu ifade ediyorlar. Konfederal sistem, Hewlêr (Erbil) ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü için bir alternatif olabilir diyen KDP yetkilileri, taslak çalışmasının yakında biteceğini söylüyorlar.

Konuya ilişkin BasNews’e değerlendirmelerde bulunan İslam Toplum Partisi (Yekgirtû) Eski Milletvekili Xelîl Îbrahîm, Barzani’nin bağımsızlık veya konfederalizm ilan etme konusunda Kürdistan’daki diğer partilere de danıştığını doğrulayarak ‘Irak’tan ayrılmak için henüz erken olduğuna inanıyoruz. Ancak bu şekilde devam edemeyeceğimiz için de Irak’a konfederalizm önerisinde bulunacağız. Kürdistan’ı n Irak’la ilişkilerinde ‘konfederal bölge’ ilan etmenin yerinde bir adım olacağına düşünüyoruz. Bunun için de öncelikle idari açıdan yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var ’ dedi.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Irak’tan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk ile Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani dün Hewlêr’de (Erbil) bir araya geldiler. Görüşmede başta Bağdat’ın Hewlêr’e memur maşalarını ödememesinden doğan kriz olmak üzere, ‘konfederal bölge’ ilanının da konuşulduğu tahmin ediliyor.

Konfederalizmin tartışılmalarına karşın, İster federal isterse konfederal sistem olsun Hewlêr ile Bağdat arasında sorunların çözümünün oldukça zor olduğu, çözümün Kürdistan’ın bağımsız bir devlete kavuşmasıyla ancak çözülebileceği tezi Kürtler arasında hızla kuvvetleniyor.