Galatasaray Üniversitesi’nden 'Sebahat Tuncel' sansürü

Üniversite rektörlüğü, Filmmor, MEDİAR, KA-Der ve Mor Çatı’nın ortaklaşa düzenlediği Cinsiyet Eşitliğinin İnşası, İsveç-Türkiye Deneyimleri Konferansı konuşmacıları arasında yer alan BDP milletvekili Sebahat Tuncel’in program dışı bırakılması talebinin kabul görmemesi üzerine yer tahsisini iptal etti.
Konferans 5-6 Ekim’de Galatasaray Üniversitesi’nde yapılacaktı.
Konferansa, İsveç Yeşiller Partisi’den, Meclis Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyeleri dahil birçok siyasi partiden milletvekili kadınlar katılacak.
Konferans için yer arayışı sürerken, konferans bileşenleri, Galatasaray Üniversitesi’nin kararını kınadıklarını, ayrımcı ve etik dışı bulduklarını açıkladı.
Bu arada İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi milletvekili Tuncel hakkındaki dosyayı karara bağlayarak, hakkında yaklaşık 9 yıl hapis cezası kararı verdi.
Konferans Programı:
1. Gün- 5 Ekim Cuma
09:30-09:45 - Kayıt
09:45-10:00 - Açılış Konuşmaları: Filmmor, MEDİAR, İsveç Konsolosluğu
Forum: Politik ve Ekonomik Katılımda Cinsiyet Eşitliği
Katılımcılar: İsveç: Esabelle Dingizian-The Swedish Green Party, Moa Roshanfar-Feminist Initiative, Türkiye: Çiğdem Aydın-KA.DER, İlknur Üstün-Kadın Koalisyonu, Nazik Işık-CHP, Nükhet Sirman-KA.DER, Özgün Akduran-Sosyalist Feminist Kolektif, Özlem Danacı Yüce-MEDİAR, Öznur Çalık-AKP,KEFEK
Saat: 10:00-13:00
Kolaylaştırıcı: KA.DER
Forum: Medya, Sinema ve Kültürel Alanlarda Cinsiyet Eşitliğinin İnşası
Katılımcılar: İsveç: Aase Högfeldt-Doris Film, Asa Elden-Swedish Research Institute, Marianne Broddesson -Feminist Perspective, Türkiye: Ayşe Düzkan-Pazartesi, Berna Ekal-EHESS-Paris, Emel Armutçu-Hürriyet, Hülya Uğur Tanrıöver-MEDİZ, Melek Özman-Filmmor, Zeynep Karahan Uslu-AKP,KEFEK
Saat: 14:30-17:00
Kolaylaştırıcı: Filmmor
- Film Gösterimi: İsyan-ı Nisvan / 58’
2. Gün- 6 Ekim Cumartesi
Forum: Cinsiyet Eşitsizliği, Beden Politikaları ve Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Deneyimleri
Katılımcılar: İsveç: Debbie Nujen-Terrafem, Malin Olsson-ROKS, Türkiye: Ayça Kurtoğlu-CEİD, Canan Arın-Mor Çatı, Ebru Hanbay Çakır- Kadın Dayanışma Vakfı, Meriç Eyüboğlu-İstanbul Feminist Kolektif, Özlem Özkan- Mor Çatı, Sebahat Tuncel-BDP,KEFEK, Zozan Özgökçe-VAKAD
Saat: 10:00-13:00
Kolaylaştırıcı: Mor Çatı
Forum: Cinsiyet Eşitliğinin İnşası: Politikalar, Yasalar, Özel Önlemler
Katılımcılar: İsveç: Erik Scheller-Gender Equality Ministry-Danışman, Türkiye: Ayşe Keşir-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Siyasi Danışman, Azize Sibel Gönül-AKP,KEFEK, Binnaz Toprak-CHP,KEFEK, Hülya Gülbahar-Eşit-iz
Saat: 14:30-17:00
Kolaylaştırıcı: MEDİAR
- Değerlendirme / 17:15-18:15