Yaz sezonunun ahvali nedir?

Yaz sezonunda kanallar umduğumdan pek fazla atak yaptı. Toplamda sanırım 14 dizi başladı. Ben açıkçası takip etmekte zorlandım... Dünya Kupası’nın her maçını da izlediğimden yenilere pek vakit ayıramadım. Başlayan sadece dizi olsa iyi, bolca da program var. Şöyle bir genel değerlendirme yapıp imdb puanlaması gibi bir puanlama yapacağım.

Kanal D

Güllerin Savaşı Notu: 6,2

Güllerin Savaşı’nda Canan Ergüder tam rolünün kadını, Damla Sönmez de çok başarılı ama karakter olarak bir önceki dizisindeki Ceylan’la aynı. Karşımızda izleyicinin çok sevdiği bir hikâye var: Sınıf atlama telaşı ve hayali. Ben bu tür bir hikâyenin eylüle kalması taraftarıyım ama artık çok geç. Sercan Badur, dizinin parıldayan ismi kesinlikle.

Ulan İstanbul Notu: 8,4

Bu diziyle ilgili uzun bir yazı yazdım. İlk yazdığım pek çok şey düzeldi. Ekranlarımızda el üstünde tutulması gereken bir yapım. Cast olarak Kayıp Şehir’de sonraki en kusursuz casta sahip. Yeşilçam'ı Ertem Eğilmez'i, Hulusi Kentmen'i, Neşet Ertaş' ı da anan Selami Şahin’in de hakkını veren harika bir dizi.

Çarkıfelek Notu: 6,3

İlker Ayrık’ı Ben Bilmem Eşim Bilir’de izlemeyi tercih ederim ama yeni revize edilmiş bu formatta başarılı, izlettiriyor.

X Factor Notu: 1,6

Kanal D’nin yaz sezonundaki en büyük hatası. Tutmayan bir formatı yine tutmayacak bir jüriyle başlatmak, olamaz… deyip çekiliyorum.

Alabora Notu 1.1

Bu program sayesinde Acun'un nasıl bir TV dahisi olduğunu anladık tekrardan. Survivor'ın S'sinde bile değil maalesef.

Star TV

Güzel Köylü Notu: 8,2

Castı güzel, rejisi dinamik tam bir yaz dizisi. Bir de memleketim Muğla’nın samimiyetinin birebir yansıtmayı başarıyor. Mustafa Şevki Doğan, inanılmaz dinamik bir reji yapıyor ve kurgu da çok iyi. Berk Cankat’ın başrol olacağını Sana Bir Sır Vereceğim setinde röportaj yaparken aklımdan geçirmiştim. Gizem Karaca’yla uyumlular. Dev de bir kadrosu var. Eylülden sonra da devam edecektir.

Kaçak Gelinler Notu: 7,8

Bu diziye tanıtımına izledikten sonra önyargılıydım. Cast değil sadece senaryosu nedeniyle. Ama castın çok iyi olmasının yanında senaryoda da çok doğru hamleler yapılıyor. Bu dizide Kavak Yelleri havası seziyorum, iki diziyi de yönetmiş olan Kerem Çakıroğlu sebebiyle olabilir. Gelecek sezona kalır.

Eyvah Düşüyorum Notu: 6,4

Mehmet Ali Erbil’e halkımızın kredisi hiçbir zaman bitmiyor, bitmeyecek de galiba. Yine izlettirmeyi başarıyor kendini. Programın önceki sunucusu Eser Yenenler’den de ivmesi yüksek.

O Ses Çocuklar Notu 1.4

Televizyonda çocukların yarıştırıldığı her formata karşıyım, özellikle de şarkı yarışmalarına.

FOX TV

Kocamın Ailesi Notu: 5,7

Dizinin kadrosunda Selen Seyven, Gökhan Alkan, Yıldız Kültür, Ayşenil Şamlıoğlu, Yeşim Salkım, Erman Okay, Şehsuvar Aktaş ve Füsun Kostak bulunuyor. Ve birçok renkli yeni sima var. Hele ki küçük toruna bayıldım ilk bölümden beri. Yeni çocuk oyuncumuz o galiba. Dizinin tek eksisi bütün hikâyeyi ilk bölümde ortaya dökmüş olması, keşke yavaş yavaş ilerleseydi. Yeni sezona kalması riskli şu an.

Ruhumun Aynası Notu: 6,6

Bir Erkek Bir Kadın dizisinin yapım şirketi Bando Yapım’ın üstlendiği dizinin yapımcılığını Müge Turalı ve Mehmet Karaca üstleniyor. Bülent İşbilen, flycam çekimleriyle de güzel bir mahalle ortamı yaratmış. Tuba Ünsal, Filiz Ahmet, Özgürcan Çevik, Engin Alkan, Suzan Aksoy, Murat Akkoyunlu, Barış Yalçın, Bora Akkaş, Rıza Akın, Haktan Pak, Ayşen Gruda ve Aliye Uzunatağan’ın rol aldığı dizi için birçok dizinin cast direktörü olan Mine Güler’i alkışlamalı. Yaz ekranı için iyi bir yapım olmuş.

Kiraz Mevsimi Notu: 5,4

Özge Gürel’I ilk olarak Kızım Nerede dizisinde gördük sonra ise Medcezir’de büyük çıkış yaptı. Ancak henüz başrol için erken gözüküyor. Serkan Çayoğlu’nun dublaj sesi ise en kısa zamanda değiştirilmeli. Çayoğlu eğer kendi sesiyle oynarsa ekranlarımızın yeni jönü olmaya aday. Dağhan Külegeç ve Nilperi Şahinkaya, Ayşegül Ünsal ve Neslihan Yeldan ise diziyi omuzlayan isimler. Senaryoda çatışma artarsa reyting ivmesi de aynı gider.

Nilgün Belgün’le Bir Yaz Gecesi Notu: 4,5

Nilgün Belgün renkli bir kadın hayat dolu evet ama konuklarıyla muhabbeti bireysel sınırları aşamıyor ve izleyiciyi pek ilgilendirmiyor gibi. Programın en büyük hatası yazlık bir mekânda açık havada yapılmamış olması.

Ali Biçim Show

Program başladığında ilk söylediğim canlı olmalı oldu. Banttan yayınlanan, bu denli matematiksel hesaplanan talk-showları izleyici sevmiyor. Ali Biçim ilk programda epey gergin ve sertti. Biçim’i ben hem Okan Bayülgen ile çalışmalarından hem de Babam Sınıfta Kaldı dizisinden severim. Ama iyi bir mizah grubuyla doğaçlama yapmalı programını.

atv

Diğer Yarım Notu: 3,3

Huzur Sokağı’ndan doğan boşluk yerine yapılmış bir dizi hissinden kurtulamıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.

Show TV

Kanalın, Mihrap Yerinde, Ağlatan Dans, Çılgın Dersane Üniversitede dizileri kaldırıldı. Pis Yedili’nin tekrar dönmesi hataydı. Kanalın en merakla beklediğim projesi Otel Divane. Gerek senaryosu gerek castı rejisi beklentimi yükseltiyor.

TRT 1

Hayat Yokuşu Notu: 4,1

TRT ne yapmaya çalışıyor dedim geçen yazılarımdan birinde. Dünya Kupası aralarına, yayından kaldırdığı Leyla İle Mecnun’u koyuyordu. Kanalın birçok dizisi başlamak üzere. Bunlardan Hayat Ağacı bana en iyisi gibi geldi. Mesut Uçakan imzalı günlük dizisi Hayat Yokuşu’nu ise 17.30’dan21.30’a aldı. Ramazan’a uygun, tematik bir dizi olmuş.