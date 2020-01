Yarayla alay eder yaralanmamış olan

Cuma günü diziler resmen dört koldan geldiler. TRT 1’de Şubat. Kanal D’de Kayıp Şehir ve Star TV’de Dila Hanım. Senaryo ekibine ve castına güvenimden önceliği Kayıp Şehir’e verdim. Ancak bütün bu diziler ilk bölümlerini 2.kez yayınladılar. Cuma günleri bir telaşlı yarış olacağı kesin. Ve de bu yarışın en çok konuşulanın da artık burada oturmayan Huzur Sokağı’nın olacağı da.

Şubat dizisi çok sıradışı bir yapım olmuş. Onur Ünlü imzası taşıdığı belli. Kayıp Şehir’de bahsettiğim başarılı cast Şubat’ta da mevcut. Bütün iyi filmlerin oyuncuları toplanmış. Burak Aksak’ın Twitter’da yazdığı gibi bu oyuncu kadrosundan en az üç dizi çıkardı.

Alican Yücesoy, Melisa Sözen, Musa Uzunlar, Sekan Ercan, Özkan Uğur, Ülkü Duru, Tansu Biçer, Nadir Sarıbacak, Sermet Yeşil, Damla Sönmez, Türkü Turan, Ahmet Kaynak, Ezgi Çelik, İbrahim Selim, Ece Dizdar, İdil Fırat....

Reha Erdem’in enfes filmi Kosmos’dan Sermet Yeşil’i ekranda gördüğüme çok sevindim. Nadir Sarıbacak, her rolünde beni şaşırtıyor. Uzak İhtimal’de imam karakterinden İstanbul’un Altınları dizisine kadar her rolünde bambaşka, hayranlık bırakıyor. Gişe Memuru filmiyle Altın Portakal alan Serkan polis rolünde. Gişe Memuru görüntü yönetimini çok sevdiğim bir film olmuştu. Başrolde Melisa Sözen de benzer rollerle ekrana gelse de her rolün hakkını veriyor. Şubat rolünde Alican Yücesoy.

Şubat da tıpkı Kayıp Şehir gibi bizi bir şehrin derinlerine, dehlizlerine indiriyor.

Meşhur Güzel ve Çirkin dizisiyle benzerlikler var. Şubat’ın yeraltında tıpkı Ninja Kaplumbağalar gibi bir yaşantısı var. Yol gösterici Aziz Bey Musa Uzunlar farklı bir rolde. O da tıpkı Ninja Kaplumbağalar’ın ustaları Splinter gibi. İyileşip Şubat’a ışık olmaya devam edecek.

Buradan bir aşk hikayesi çıkar mı derseniz, evet çıkar. Hatta aşk üçgeni çıkar. Türkü Turan’ın başarıyla canlandırdığı karakter de Şubat’a aşık.

Şubat karakterinin bilgili, zeki olduğu da aşikar örneğin dünyada komaya girip kurtulan önemli vakaları bir çırpıda saydı. Güzel ve Çirkin’deki Aslan Adam gibi değil yani. Alican Yücesoy zaten yakışıklıdır jön kıvamındadır. Şubat karakteri büyük bir dönüşüm geçirecektir Usta Aziz Bey ışığında. Ya da Aziz Bey’in intikamını almak için.

Özetle Şubat dizisi yeni bir soluk TRT’nin böyle işlere fırsat vermesi sevindirici.

Ah Dila Hanım Vah Dila Hanım

Dila Hanım ile ilgili birkaç şey yazacağım. Bence sonu yeniden yapılmaması gereken Selvi Boylum Al Yazmalım gibi olur. Bir süre izlenir ama izleyici sıkılır. Klasikleşmiş filmlerin dizilerini yapalım modasından vazgeçelim artık. Yaratıcı olalım.

Kadir İnanır’ın dediği gibi: ‘Daha yüzlerce filmimi dizi haline getirirler. O filmler efsanedir. Şimdiki senaristler de iyi ama yaratıcı yönleri yok"

Dila Hanım olarak Türkan Şoray geliyor aklıma, sonra Hatice Şendil’e bakıyorum, olmamış olduramamış. Personası uygun değil böyle ağır oturaklı bir rol için. Erkan Petekkaya ve diğer oyuncuların castında sorun görmedim. Ama en önemlibaşrol kadın oyuncuda hata var.

En Büyük Show, Acun’a rakip olamaz

Acun Ilıcalı Star’a geçince bu transfer ile Star TV’nin doğru bir hamle yaptığını yazmıştım. Show TV de düşünmüş epey emek vermiş, iyi bir prodüksiyonla En Büyük Show’u yapmış. Ama Acun’un hiçbir programıyla kıyaslanamaz, yarışamaz. Çünkü;

*En Büyük Show’da kazanan kaybeden yok.

Acun programlarında hepsivar. İzleyici kazanan ve kaybeden görmeyi sever, insanoğlu sever. Katharsis yaşar.

*En Büyük Show’da haliyle insan hikayesi yok. Sadece show yapıp gidenler var.

Acun’un programlarında farklı insanlar, farklı hikayeler sürekli değişiyor. İzleyici hikaye görmezse bir süre sonra izlemez.

* En Büyük Show’da özetle sadece show var. Ama Acun’da insan öğesi var her yönüyle.

Mesela aynı ekibin yaptığı Bugün Ne Giysem’in tutma nedenlerinden biri de kazanan- kaybeden dengesi, insan hikayesidir.