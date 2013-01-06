Türkmenoğlu: Gezmek, hep öğrenci olmak gibi

“Sürekli çalıştığım bir ders var ve her hafta sınava giriyorum” diyen ve ‘Hayat Gezince Güzel’ ile CNN Türk’te farklı kültürleri, güzellikleri evimize taşıyan Fatih Türkmenoğlu, programını ve daha fazlasını anlattı.

Samimi, sempatik, içimizden biri Fatih Türkmenoğlu. Boğaziçi Psikolojik Danışmanlık bölümünde eğitim gördü ama gazetecilik ve televizyonculuk daha çok ilgisini çekti. Çeşitli gazeteler, dergiler, radyo ve televizyonlarda sayısız haber ve program yaptıktan sonra şu an evlerimize ‘Hayat Gezince Güzel’ adlı gezi programıyla konuk oluyor...



Öncelikle şunu sorayım, hayat gezince mi güzel?

Hayat kesinlikle gezince çok güzel. Ama dertler, tasalar, düşünceler insanın peşini bırakmıyor. Uzaklaşmak, başka şeylerle ilgilenmek, yeni insanlar tanıyıp yerler görmek, olası veya olan sorunları hafifletiyor. Hepimiz insanız, gezerken de hastalanıyor, üşüyor, yoruluyoruz.



Nasıl, neye göre belirliyorsunuz gezilecek yerleri? Sürekli yeni yerler görmek, keşfetmek nasıl bir duygu?

Daha önce çekmediğimiz yerlere gitmeye çalışıyoruz. Ayda bir kez de yurt dışı gezisi yapmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan kameraya iyi gelecek görüntülerin olması ve ilginç insanlar bulmak. Her ne kadar gezi programı olsak da, insan ögesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de, daha önce gittiğimiz yerler de olsa, bambaşka yönlerini yansıtmaya özen gösteriyoruz. Sürekli gezmek ve keşfetmek, hep öğrenci olmak gibi bir şey. Sürekli çalıştığım bir ders var ve her hafta sınava giriyorum. Ama bu duygu aynı zamanda da insanı kamçılayan, genç tutan, hayata bağlı tutan bir duygu.



Çok okuyan değil, çok gezen bilir derler. Sizce de öyle mi?

Bence ikisi de. Çok fazla boşu boşuna gezen insan gördüm. Okuyup öğrenilmezse, meraklı bir kişilikle o bilgiler harmanlanmazsa, gezi pek işe yaramaz. Sadece okuyan da, pratik yaşamı, okuduklarının neye benzediğini göremez.



Size de çok özenen oluyor değil mi, Mehmet Yaşin gibi?

Evet, “Bir size, bir de Mehmet Yaşin’e çok özeniyoruz” diyenler çok. Ama ben de Mehmet Bey’e özeniyorum, o işin daha iştahlı tarafında. Ben dağ tepe, soğuk sıcak gezerken çok daha fazla yoruluyorum.



Samimiyetiniz ekrana, izleyiciye tam olarak geçiyor. Gezdiğiniz yerlerde insanlarla sohbetlerinizle sizce nasıl gerçekleşiyor?

Psikoloji okudum üniversitede, ilgimi de hiç kaybetmedim. Sanırım doğru soruyu sorup, görünenin bir katman altını tahmin edebiliyorum. Yüreğim açık, karşımdakiler de kendilerini açıyorlar. Bunu özellikle büyük bir ödül olarak görüyorum. Ben en çok insanların anlattıklarından, onların paylaşımlarından besleniyorum.



‘Hayat Gezince Güzel’de izleyicinizi neler bekliyor olacak yakın zamanda?

Bu kış boyunca biraz daha yurt dışına ağırlık vereceğiz. Büyük şehirler, herkesin çok iyi bildiği merkezlerden ziyade, daha küçük ve daha az tanınan yerlere gitmeyi hedefliyoruz. Başka planlarım da var. Gece sohbetleri de yapmak istiyorum. İki veya üç konukla, bir saati aşmayan bir gece programı. İnşallah!