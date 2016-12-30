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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

30 Aralık 2016

Neler oluyor Limon Film?

Kendimi haksızlığa uğramış ve enayi gibi hissediyorum

Yazar Seray Şahiner, 11 Aralık tarihinde Bursa'da Bilal Erdoğan için 'üstün zekâlı' dediği yazısı sebebiyle gözaltına alınmış ve sonrasında serbest bırakılmıştı.

Şahiner, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından, bu sebeple ATV'de yayınlanacak Aşk ve Gurur adlı diziden kovulduğunu açıkladı:

"Bilal Erdoğan’a ‘üstün zekâlı’ dediğim BirGün gazetesinde yayımlanan yazımdan dolayı açılan hakaret davasının sonucu olarak 11 Aralık’ta Bursa’da gözaltına alınmam sebebiyle; Ekim 2016’dan beri senaryo grubunda çalıştığım; Limon Film’in çektiği, ATV’de yayınlanacak Aşk ve Gurur adlı dizideki işimden atıldım. Projede birlikte çalıştığımız yazar Yıldırım Türker de benim işten çıkarılmamın üzerine, duruma göz yummayarak işten ayrıldı. Usulsüz gözaltı üzerine, adım dava ve ‘aile’ ile anıldığı için 3 bölüm senaryosunu, 13 bölüm hikayesini yazdığımız işimden atılmam sebebiyle, Limon Film’i kınıyorum."

 Burada, Yıldırım Türker’i alkışlamamız gerekiyor, ancak diğer ekip üyeleri kendilerini nasıl hissediyor, bu merakımı mucip oldu.

Çünkü ortada bir haksızlık var…

Ve de yapımcı firma Limon Film’den de herhangi bir açıklama gelmedi.

Son yazımda Meltem Cumbul’un dizi setinden ayrılmasını ve sektörün en büyük sorununun hiçbir şey olmamış gibi, gidenin yerini doldurmasıyla devam ettiği acı gerçeğini yazmıştım.

O dizinin de yapımcısı Limon Film idi.

Ve bana ya da basına herhangi bir açıklama yapmadılar yine.  

Orada oynayan herhangi bir oyuncudan da ses çıkmadı.

Sektörde başarılı dizilere imza atan bir şirket Limon Film ama bu olaylar karşısındaki sessizliği çok yanlış. Şu son zamanlardaki tavrı beni çok şaşırtıyor ve sektörle ilgili daha da umutsuzlaştırıyor.

Ben bu şirketin nice iyi bulduğum projelerine gerek yazılarımla gerek röportajlarımla hep destek oldum, takdir etim.

Ancak bu sessizlikle ve şu an olanlarla kendimi haksızlığa uğramış ve enayi gibi hissediyorum.

Sektöre saygı açısından, mesleki etik için en azından, her iki konuda da bir açıklama beklemek hakkımız.

 

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